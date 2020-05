Rathenow

Polizisten auf Streife bemerkten am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr in der Waldemarstraße in Rathenow einen geparkten Pkw mit zwei unterschiedlichen Kennzeichen. An dem Ford waren einmal eine Kennzeichentafel aus dem Havelland und eine Kennzeichentafel aus Berlin befestigt. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer Urkundenfälschung aufgenommen.

Anzeige

Von Bernd Geske