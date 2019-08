Rathenow

Am Mittwoch gegen 16.55 Uhr wurden Polizeikräfte auf dem Märkischen Platz in Rathenow von einem Zeugen angesprochen, der mitteilte, dass kurz zuvor ein zwölfjähriger Junge von zwei derzeit noch unbekannten Jugendlichen geschlagen und verletzt worden sei.

Nach Zeugenaussagen befand sich der Geschädigte mit Freunden auf einer Parkbank am Märkischen Platz, als sich zwei Jugendliche von hinter der Bank näherten und dem Geschädigten auf den Nacken schlugen. Im Anschluss holte einer der Tatverdächtigen einen Gegenstand aus einer mitgeführten Tasche und schlug den Geschädigten abermals mit diesem Gegenstand.

Verdächtige verschwunden

Daraufhin verließen die Tatverdächtigen sofort den Ort. Der Junge wurde durch die Tathandlungen leicht verletzt. Er wurde von den Polizisten an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Die Tatverdächtigen wurden von dem Jungen folgendermaßen beschrieben:

Vermutet: 14 Jahre

Tatverdächtiger 1: ca. 14 Jahre, ca. 170 cm groß, schwarze Haare, Frisur „Undercut“, trug ein schwarzes Poloshirt. Tatverdächtiger 2: ca. 14 Jahre, ca. 170 cm groß, blonde Haare, mittelkurz, trug ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift „CHAMPION“, führte einen blau-schwarzen Nike-Rucksack bei sich .

Die Kriminalpolizei fragt: Wer konnte am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Märkischen Platz in Rathenow oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf die unbekannten Tatverdächtigen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter der Rufnummer 03322/ 275 0 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg.

Von MAZ