„Es wird rockig in diesem Jahr“. Denise Jäkel, Leiterin des Jugendmusikfestivals Laut & Bunt, und ihr Team stecken in den letzten Vorbereitungen. Am Sonnabend ab 16 Uhr wird auf dem Hof des Optikparks am Schwedendamm die zwölfte Auflage des beliebten Festivals steigen.

Unter anderem auf der Bühne stehen wird die Berliner Band Dead Phoenix. Für Laut & Bunt-Fans sind die Jungs aus der Hauptstadt keine Unbekannten. Bereits 2018 standen sie auf der Bühne im Mühlenhof. Ein Kritiker hat dem Sound der Band das Label „kerniger Metal Core“, verpasst. Man kann also getrost davon ausgehen, dass im Publikum die Post abgeht, wenn drei E-Gitarren den Sänger treiben.

Auch die Kicker Dibs kommen aus der Hauptstadt. Es handelt sich der Ankündigung zufolge um ein Rocktrio aus Berlin, das Herzen und Füße bewegt. Egal, ob kleiner schwitziger Club oder auf Kinoleinwand, die Musik der Kicker Dibs ist laut, schnell und konfettibunt. Erst vor kurzem haben sie ihr neues Album „Vagabund“ rausgebracht – und bringen das natürlich auch mit nach Rathenow.

Hardrock aus Hamburg

Sloppy Joe’s ist eine Hardrockband aus Hamburg. Der Titel ihres letzten Albums lautet Devil’s Music. Da weiß man ungefähr, wo die Reise hingeht. Für die Hamburger ist es der erste Auftritt in Rathenow. Auch für die Band Soundclutch bedeutet das Konzert in der havelländischen Kreisstadt eine Premiere. Das Quartett kombiniert Elemente aus Hardrock, Grunge und Metal. Als Vorbilder nennen sie auf ihrer Website Bands wie „Audioslave“, „Alice in Chains“ und „Metallica“.

Stilistisch in eine ähnliche Richtung geht die Musik von „Anywhere but here“, der fünften und letzten Band, die am Samstag auf der „Laut & Bunt“-Bühne stehen wird. Die fünf Musiker aus Berlin selbst bezeichnen ihren Sound als Mix aus modernem Metalcore und diversen anderen Genres.

Gemeinsames Ziel

Allen fünf Bands gemeinsam ist, dass sie sich mit den Zielen des Laut & Bunt-Festivals identifizieren und das mit ihrer Musik zum Ausdruck bringen. „Es gibt Vieles, das derzeit angeprangert, betrauert und verändert werden muss. Nehmen wir uns aber auch einen Moment Zeit, unsere Demokratie zu feiern: Sie ist nach wie vor das Beste, was wir haben“, heißt es auf der Laut & Bunt Homepage. „Für Demokratie, Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz. Auch in diesem Jahr.“

Das Festival auf dem Mühlenhof des Optikparks am Schwedendamm am Sonnabend, 7. August beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Markus Kniebeler