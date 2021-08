Hohennauen/Rhinow

In der Hohennauener Grundschule werden 11 Kinder eingeschult. Die Veranstaltung findet in der großen Turnhalle statt.

„Das ist gut so können die Eltern und Gäste auf Abstand sitzen. Das ist bei 11 einzuschulenden Kindern bei uns kein Problem. Die Eltern haben die Teilnehmerzahl vorher angegeben. Eine kleine Gruppe von Schülern hat ein Programm ein studiert, welches dann aufgeführt wird. Die Eltern müssen dafür unterschreiben, dass sie sich zu Hause getestet haben und der Test negativ war. Nach der Veranstaltung in der Turnhalle gehen die Kinder mit der Lehrerin in ihre Klassen. Zum Abschluss dürfen dann die Eltern die Schultüten auf dem Schulhof übergeben. Anschließend lassen wir noch Luftballons mit Wünschen in den Himmel steigen“ so Schulleiterin Anke Bielig.

In Rhinow werden 17 Kinder eingeschultt. die Veranstaltung findet unter Berücksichtgung der Bestimmunngen zur Corona-Pandemie auf dem Schulhof statt.

Von Jürgen Ohlwein