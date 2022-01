Rathenow

Wer derzeit erwachsen wird, erlebt diese ohnehin schon fragile Lebensphase anders als andere Generationen. Als der erste Lockdown kam, war Samira Nourrisson 16 Jahre alt. Jetzt steht sie kurz vor ihrem Abitur.

Die Bibliothek ihrer Schule hat sie über die letzten zwei Jahre selten betreten. Es ist ein kleiner Raum mit schwer wirkenden Büchern in den Regalen, kalte Luft zieht von draußen herein. Lüftungsanlagen gibt es in ihrer Schule keine. Ihre Maske trägt Samira die ganze Zeit. Aufgrund gesundheitlicher Umstände konnte sie sich mit den bisher zugelassenen Vakzinen noch nicht impfen lassen. „Mich macht es traurig, wenn man von Mitschülern hört, dass Ungeimpfte das Problem seien und sich dadurch zwei Klassen bilden“, so die Schülerin.

Spekulationen übers Zuhausebleiben

An die Situation, als sie das erste Mal von Corona hört, erinnert sich Samira genau. „Das war Silvester 2019, mein Bruder wollte damals in ein asiatisches Land verreisen“, erzählt die Schülerin. Dass sich aus den einzelnen Fällen eine Pandemie entwickeln würde, hätte sie nie gedacht. Kurz vor den Osterferien spekulierte sie mit ihren Klassenkameraden, ob sie wohl auch bald zu Hause bleiben müssen. Erst war von zwei Wochen die Rede, daraus wurden bald mehrere Monate Home-Schooling.

Schularbeiten in der Cloud

Die Schularbeiten in eine Cloud laden – daran muss sich Samira schnell gewöhnen. Die Plattform stürzte oft ab und wurde sogar mehrfach gehackt, erzählt die Schülerin. „Teilweise haben wir sehr viele Aufgaben auf einmal bekommen, die wir ausdrucken sollten“, erinnert sich die 18-Jährige, „normalerweise geben wir Schüler den Lehrern Kopiergeld, das hätte dann eigentlich andersherum sein müssen.“

Lesen Sie auch Corona an Brandenburgs Schulen: Quarantänezahlen steigen deutlich an

Samira hat einen Drucker zu Hause. Sie fragt sich, wie Schüler, die nicht auf solche finanziellen Ressourcen zurückgreifen, damit umgegangen sind. Von anderen Lehrern hingegen sei wenig Input gekommen. Sie habe in einigen Fächern nicht nachvollziehen können, ob sie den Lehrplan einhalten.

Gewappnet für Prüfungen

Gewappnet fühlt sich Samira für die Abiturprüfung trotzdem. „Die Vorbereitung auf das Abi hängt ja auch stark vom Schüler selbst ab“, sagt sie. Samira geht gerne zur Schule. Über die Lernprozesse ist sie sich dabei sehr bewusst. Sie sei kein Mensch, der durch Schreibarbeiten Fakten verinnerliche. Für sie ist es wichtig, den Lernstoff zu hören, ihn zu erleben.

„Ich glaube, dass einiges in der Zeit des Home-Schooling verloren gegangen ist.“ Schulausflüge etwa. „Mit unserem Jahrgang sollten wir eigentlich ein ehemaliges Stasigefängnis in Berlin besuchen“, erzählt Samira. Das musste leider ausfallen. Sie findet: Das sind zwei Paar Schuhe – über das Gefängnis lesen und es sich ansehen. „Es bleibt einfach tiefer im Gedächtnis, wenn es mit einer wirklichen Erfahrung verbunden ist.“

Sozialer Kontakt fehlt

Auch der soziale Kontakt fehlt Samira während dieser Zeit: „Ich bin niemand, der immer unter Menschen sein muss und ich bin auch gerne mal für mich“, erklärt die Schülerin. Sie habe aber an sich selbst beobachtet, dass sie sich oft träge fühle. In Gesprächen mit Freundinnen könne sie gar nicht richtig definieren, wie es ihr geht. „Es fühlt sich manchmal so an, als wäre man eine graue, zähe Masse.“

Die sozialen Medien bekommen in dieser Zeit eine neue Bedeutung für Samira. Einerseits ist sie genervt. Überall im Netz werde man mit Informationen und Meinungen bombardiert – andererseits schaut sie sich ausgewählte Videos auf TikTok an. So etwa von „Der Anwalt“, der auf TikTok rechtliche Fragen beantwortet und sich damit an ein junges Publikum richtet. Samira hat manchmal das Gefühl, eine engere Bindung zu den Menschen aus den Videos zu haben als zu einigen Menschen aus ihrem echten Leben. „Die Beziehungswelten haben sich verlagert“, so die 18-Jährige.

Übergang kam plötzlich

Der Übergang zum Erwachsensein kam für Samira sehr plötzlich: „Man wird anders behandelt, aber gefühlt stecke ich noch im Jahr 2020.“ Sie habe während der Pandemie schöne Erfahrungen gemacht, aber sie glaubt, etwas verpasst zu haben.

Lesen Sie auch Das ist Brandenburgs Notfallplan für die Schulen

Es sei schwer zu definieren, was das hätte sein können. „Ich denke da an ganz banale Sachen, wie zum Beispiel mit Freunden zelten oder auf eine Feier gehen.“ Erfahrungen also, die gewöhnlich zum Erwachsenwerden dazugehören und keineswegs banal sind. „Hätte es Corona nicht gegeben, wäre die Stimmung eine ganz andere, ich glaube auch wir wären von unserer Persönlichkeit ganz anders“, findet die 18-Jährige.

Dankbar für das eigene Zimmer

Das hat aber nicht nur Negatives, so die Schülerin. Diese Zeit habe ihr auch gezeigt, wie wertvoll es ist, eine Familie zu haben und Zeit mit ihr verbringen zu können. „Es hat mir gezeigt, wofür ich dankbar sein sollte, zum Beispiel ein eigenes Zimmer zu haben.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach dem Abitur strebt Samira ein Studium an. Ganz festgelegt hat sie sich noch nicht. „Ich würde gerne etwas im biologischen Bereich machen, vielleicht in der Richtung Verhaltensforschung“, sagt Samira. Etwas abgeschreckt ist sie, wenn sie von Studenten hört, die noch nie ihre Universität von innen gesehen haben. Auch bei diesem Gedanken fehlt Samira das Physische: „Dass man zum Beispiel in einem großen Saal sitzt und dem Professor zuhört, in die Bibliothek geht und andere Leute kennenlernt.“ Tatsächlich ist das etwas vollkommen anderes, als in eine Kamera zu starren.

Aber wenn Samira eins gelernt hat, dann ist es Chancen zu nutzen: „Wenn es wieder möglich ist, dann will ich ins Leben rausgehen, hinter jeder Ecke könnte eine neue Freundschaft lauern“, erzählt Samira und schmunzelt.

Von Franziska von Werder