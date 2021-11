Rathenower Gedenken am Totensonntag

Rathenow

Zum Totensonntag lud der Humanistische Freidenkerbund Havelland zu seiner traditionellen Humanistischen Gedenkfeier auf den Städtischen Friedhof Rathenow ein. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung coronabedingt ausgefallen.

Rathenower auf den Friedhöfen der Stadt

Viele Rathenower strömten an diesem Vormittag auf den Städtischen wie auf den benachbarten evangelischen Friedhof auf dem Weinberg, um an diesem Tag traditionell Gestecke und Blumen an den Gräbern ihrer verstorbenen lieben Familienangehörigen niederzulegen und die Gräber winterfest zu machen.

Anonyme Urnenwiese vor der Trauerhalle auf dem Städtischen Friedhof: Viele Familienangehörige brachten zum Totensonntag Gestecke und Blumen an die Gräber. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Beerdigungskultur, von Erdbestattung bis anonymer Sammelgrabanlage, ändert sich immer wieder. Aber dass die Menschen einen Ort zum Gedenken an ihre Toten und zur Trauerbewältigung brauchen, zeigt die Tatsache, dass zum Beispiel Angehörige auf den Urnengemeinschaftsanlagen des heute konfessionsoffene historischen Friedhofs auf den kleinen Namenstafeln für ihre verstorbenen Angehörigen immer wieder Blumen niederlegen.

Trauer auf der anonymen Urnenwiese

Auch wenn dies aufgrund der durch Friedhofsmitarbeiter regelmäßig vorgenommenen Pflegearbeiten in der Friedhofssatzung nur zu Geburts- und Sterbetagen gestattet ist. Auch auf der anonymen Urnenwiese auf dem Städtischen Friedhof vor der Trauerhalle legten viele Angehörige Gestecke und Blumen nieder.

Vereinsvorsitzender Volker Mueller begrüßte die Teilnehmer der Humanistischen Gedenkfeier in Rathenow Quelle: Uwe Hoffmann

Rund 15 von ihnen fanden den Weg zur Humanistischen Gedenkfeier in der Trauerhalle. „Der November ist der Monat des Totengedenkens. Wir erinnern uns unserer Verstorbenen, ihrer Werke, Taten und Worte. Ein Monat, in dem ein Teil der Natur stirbt und auch der Mensch nicht umhin kommt, sich seiner eigenen Endlichkeit bewusst zu werden“, begrüßte Vereinsvorsitzender Volker Mueller die Gäste.

„Tod und Trauer haben viele Gesichter und sie berühren uns. Wir bewahren die Verstorbenen in unserem Herzen und in unseren Gedanken. Der Tod beendet ein Leben. Dass damit auch immer etwas beginnt, mag man eher nicht sehen. Gestalten wir unser Leben bewusst und geben damit unserem Leben einen Sinn.“

Worte der Trauer in Rathenow

„Wenn ich eines Tages gehen muss, tue ich das nicht wirklich. / Du kannst mich dann nur nicht mehr sehen, nicht mehr berühren. / Aber ich werde immer da sein, egal, wo du bist“, rezitierte Fabian Kunz aus einem Gedicht eines unbekannten Verfassers.

Silvana Uhlrich-Knoll hielt die Gedenkansprache zur Humanistischen Gedenkfeier in Rathenow Quelle: Uwe Hoffmann

„Wir gedenken uns nahestehender Menschen, die starben und mit denen wir Geschichten verbinden. Ich muss lernen, loszulassen, um nicht von der Trauer erdrückt zu werden“, erinnerte sich Silvana Uhlrich-Knoll in ihrer Gedenkansprache ganz persönlich an verstorbene Angehörige und liebe Menschen. „Wir gedenken aber auch der Betroffenen der Pandemie und der Flüchtlinge, wie die an der weißrussischen Grenze zu Polen – Menschen, die man nicht kannte. Es ist wert, jedes Menschen zu gedenken.“

Bewusstes Gedenken an die Verstorbenen

„Mein Mann starb vor anderthalb Jahren. Während der Pandemie gab es keine entsprechende Trauerfeier. So hole ich dies jetzt nach. So eine Gedenkfeier ist eine gute Möglichkeit, seinem Gedenken noch mal einen Raum zu geben und sie zum Ausdruck zu bringen“, sagt die Rathenowerin Christel Schmidt. „Der Totensonntag ist der Tag, an dem man bei den verstorbenen Angehörigen sein muss. Hier liegen mein vor acht Jahren verstorbener Mann und meine Schwiegermutter. Ich nutze den Tag zum bewussten Gedenken. Danach kann man wieder loslassen“, so Rosemarie Denzien aus Rathenow, die regelmäßig zur Gedenkfeier kommt.

Totengedenken in Rathenow: Zur Humanistischen Gedenkfeier musizierten Gabriele Knobloch (Violine) und Matthais Staiger (E-Piano) besinnliche Weisen von Händel, Bach und Chopin. Quelle: Uwe Hoffmann

Zur kleinen Gedenkfeier spielten Gabriele Knobloch und Matthias Staiger von der Freien Schule für Musik und Kunst TonArt besinnliche Weisen von Händel, Bach und Chopin.

Freidenkerbund im Havelland seit mehr als 25 Jahren aktiv

Der Humanistische Freidenkerbund Havelland bietet diese Gedenkfeier am Totensonntag auf dem Städtischen Friedhof seit Mitte der 1990er-Jahre an. „Zu den Initiatoren gehörten unsere mittlerweile verstorbenen Rathenower Trauerredner Karl Schuster und Heinz Bimmler“, sagt Volker Mueller. Der Freidenkerbund mit Sitz in Nauen wurde bereits Ende 1989 gegründet. Volker Mueller ist seitdem Vorsitzender des Vereins mit abnehmender Mitgliederzahl – derzeit 62.

