Rathenower Heimatgeschichte: Als 1871 die Eisenbahn die Region veränderte

Anfang Dezember jährte sich der Tag, an dem die vor 150 Jahren neu erbaute, zweigleisige Bahnstrecke von Berlin in das in der Nähe von Hannover gelegene Lehrte den regulären Betrieb aufnahm. Zu diesem Zeitpunkt waren da bereits mehrere Teilinbetriebnahmen dem dann offiziellen Inbetriebnahmetermin am 1. Dezember 1871 vorausgegangen. Von nun an nahm auch die Optikstadt sowie der von der Bahn trassierte ländliche Raum direkt am stetig wachsenden Eisenbahnverkehr in Deutschland teil. Motivation für den Neubau der 239 Kilometer langen Strecke war die Schaffung einer „Städteschnellverbindung“ zwischen Berlin über Lehrte und weiter nach Köln, den damals beiden größten Städten in Preußen.

Im Bahnhof von Schönhausen/ Elbe kam es am 16. Oktober 1917 zu einem folgenschweren Eisenbahnunglück bei dem 26 Menschen starben, als in Folge menschlichen Versagens ein Sonderzug mit Kindern auf einen Güterzug auffuhr. Quelle: Archiv

Der Rathenower Bahnhof entwickelte sich um die Jahrhundertwende weiter und wurde zu einem wichtigen regionalen Eisenbahnverkehrsknotenpunkt. So entstand hier um 1900/01 der Endbahnhof für die damals neu errichtete Kreisbahn Rathenow–Senzke–Paulinenaue-Nauen. Ab 1904 kamen über die neu erbaute Brandenburgische Städtebahn noch Verbindungsmöglichkeiten nach Treuenbrietzen über Brandenburg an der Havel und Belzig sowie nach Neustadt (Dosse) hinzu.

Eisenbahn – Motor derindustriellen Revolution

Die prosperierende Entwicklung der Eisenbahn gilt im 19. Jahrhundert als signifikanter Motor für die erste Phase der industriellen Revolution in Deutschland. Diese wiederum steht im maßgeblichen Zusammenhang mit der kontinuierlichen Bevölkerungsentwicklung im Land. Bei der Inbetriebnahme der sechs Kilometer langen Eisenbahnverbindung von Nürnberg nach Fürth lebten 1835 in den sich zu Deutschland zählenden Gebieten rund 30 Millionen Einwohner. Gut 35 Jahre später, als auch in der Region um Rathenow das Eisenbahnzeitalter begann, waren das Streckennetz auf rund 20 000 Kilometer und die Bevölkerungszahl auf etwa 40 Millionen gewachsen. Um die Jahrhundertwende, also rund weitere 30 Jahre später, gab es bereits um die 55 000 Schienenkilometer und circa 56 Millionen Bürger im geeinten Kaiserreich.

Der einstige Bahnhof in Buschow . Quelle: Archiv

Bereits mit der Gründung des Deutschen Bundes im Jahre 1867 wurden in dessen Einzugsgebiet nicht nur die zuvor den Handel stark behindernden Zollschranken, sondern auch die Arbeitsortbindung der Menschen aufgehoben und einheitliche Maße und Münzen eingeführt. Maßnahmen, die im Zusammenwirken mit der stetig wachsenden Leistungsfähigkeit der Eisenbahn, zu einem permanenten industriellen Wirtschaftswachstum, besonders in den Städten, führte. Mit der Expansion der Industrie entstanden immer größere Betriebe, welche immer mehr Arbeiter benötigten. Die Folge war ein rasantes Anwachsen der Bevölkerung in den Städten.

„Bimmelbahn“ und „Rennstrecke“

Noch bei Beginn des Eisenbahnsiegeszuges und damit dem Auftakt der industriellen Revolution lebte in Deutschland der überwiegend größte Teil der Menschen auf dem Lande. Schon 1871 hatten etwa 36 Prozent und dann 1910 sogar bis zu 60 Prozent der deutschen Einwohner ihren Lebensmittelpunkt in städtischen Ansiedlungen.

Der Bahnhof der Bahnlinie Berlin-Lehrte in Rathenow um 1915. Quelle: Archiv

1835 lebten in Rathenow rund 7 500 und beim Start ins Eisenbahnzeitalter um die 9 000 Menschen in der Stadt. Zur Jahrhundertwende war die Bevölkerung um mehr als das Doppelte, auf 21 000 und 1910 auf 24 891 Personen angewachsen. Die Eisenbahn erreichte zu diesem Zeitpunkt in Deutschland den Höhepunkt in ihrer Entwicklung und hatte sich nicht nur zu einem leistungsfähigen und preiswerten Personentransportmittel entwickelt, sondern lief beim Transport von Massengütern jeglicher Art, in alle Teile des Reiches, der Schifffahrt endgültig den Rang ab.

Das Jahr 1835 gilt als Beginn des kommerziellen Eisenbahnverkehrs in Deutschland. Zum Ende des Jahres befuhr der in England gebaute „Adler“ erstmals die sechs Kilometer lange Strecke von Nürnberg nach Fürth. Der Zug bewegte sich mit einer von den Menschen damals bestaunten Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h. Schon vier Jahre später war die „Saxonia“, die erste in Deutschland gebaute Lokomotive, auf der 116 Kilometer langen Strecke zwischen Leipzig und Dresden mit bis zu 50 km/h unterwegs.

Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Lehrte wurde in ihrer ersten Ausbaustufe für 80 km/h konzipiert und war mit dieser im Jahre 1871 noch ungewohnten Reisegeschwindigkeit damals vielen Zeitgenossen nicht geheuer. Diese hohe Geschwindigkeit, das war von Anbeginn allen Verantwortlichen klar, verlangte nach umfangreichen Sicherungsmaßnahmen für einen sicheren und gefahrlosen Betrieb auf der rund 239 Kilometer langen Strecke. Zu diesen Sicherungskonzept gehörten damals auch die vielen manuell betätigten Schrankenanlagen an Schienenkreuzungspunkten mit Straßen, öffentlichen Wegen, Feld- und Waldwegen.

Ein gewaltiger personeller wie auch finanziel-ler Aufwand, den die Bahn, zumindest in unserer Region, über Jahrzehnte bis in die 1960/70er Jahre aufrechterhielt. Erst dann wurde die Zahl der Übergänge reduziert bzw. die verbleibenden mit automatisch arbeitenden Lichtsignalanlagen versehen. Lediglich an stärker frequentierten Kreuzungen im innerörtlichen Bereich sowie an Land- und Fernstraßen blieben bis in die 1990er Jahre im Wesentlichen die beschrankten Bahnübergänge im Hand- bzw. halbautomatischen Betrieb bestehen. Und das obwohl bereits 1904 die Höchstgeschwindigkeit auf der Bahnstrecke auf bis zu 120 km/h heraufgesetzt wurde.

Der Bahnhof in Groß Behnitz ist heute vom Bahnverkehr abgekoppelt. Quelle: Archiv

Der schnellste unter den 1914 verkehrenden 20 durchgehenden Zügen zwischen Berlin und Hannover über Stendal benötigte für die Strecke 3 Stunden und 11 Minuten. Bereits damals entstand für die Eisenbahntrasse der inoffizielle Begriff der „Preußischen Rennstrecke“.

Anfang der 1920er Jahre passierten täglich bis zu 152 Züge pro Tag den Rathenower Hauptbahnhof. Von 1935 bis 1939 setzte die Deutsche Reichsbahn auf der Strecke Schnelltriebwagen mit Verbrennungskraftmaschinen der Bauart „Hamburg“ und später „Köln“ im Fernschnellzugdienst ein. Diese erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h. An eine derartige Geschwindigkeit war in den folgenden, beinahe 60 Jahren, nicht mehr zu denken. Erst mit der umfassenden Rekonstruktion der einstigen „Rennstrecke“ in den späten 1990er bzw. frühen 2000er Jahren und der teilweisen Zulassung auf maximal 160 km/h sowie dem parallelen Neubau einer Schnellfahrstrecke für bis zu 250 km/h wird die Bahnverbindung wieder ihrem Namen von einst gerecht.

Großwudicke hatte einst ein Bahnhofsgebäude, heute ist hier ein Haltepunkt. Quelle: Archiv

Wenn auch die Eisenbahn im 19. Jahrhundert als der Motor der ersten Phase der Industriellen Revolution gesehen wird und damit zum unübersehbaren Erstarken der deutschen Wirtschaft beigetragen hat, so wurde deren stete raumgreifende Expansion nicht immer und überall von den Menschen mit Jubel begrüßt. Doch wie einschneidend sich der Bahnausbau für das Leben der Anrainer damals auswirkte, lässt sich heute nur erahnen. Die Zäsur muss jedoch beachtlich gewesen sein.

Fluch und Segen

Das wird besonders deutlich, wenn man in alten Unterlagen blättert und dann erfährt, wie sich im ländlichen Bereich besonders die Gutsbesitzer und Bauern bereits in der Planungsphase der Trasse gegen diese mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu wehren versuchten. Aus deren Sicht damals durchaus verständlich, verschlang doch der neue Schienenstrang nicht nur ihr wertvolles Ackerland, sondern zerteilte fortan den angestammten Wirtschaftsraum und machte das Bewirtschaften ihrer Felder, Wiesen und Wälder wesentlich komplizierter. Doch auch in den Städten wehrten sich immer wieder Teile der Bürgerschaft gegen den Bahnbau. Im Ergebnis wurden die Bahnhöfe und Bahnanlagen nur zu oft an die einstige äußere Peripherie der Stadt verbannt. Auch in Rathenow ist man, heute kaum noch zu erkennen, so vor 150 Jahren verfahren.

Differenzen mit der Zeitangabe

Abschließend soll noch an eine, heute wenig bekannte Sache erinnert werden, welche mit der Ex-pansion der Eisenbahn in Deutschland unbedingt geregelt werden musste. Erkannt wurde das Prob-lem schon vor rund 185 Jahren, kurz nach der Inbetriebsetzung der Strecke Nürnberg – Fürth. Damals hatte man in Fürth Differenzen zwischen der Bahnhofsuhr und der Anzeige der örtlichen Kirchturmuhren, der wichtigsten Zeitanzeige im Ort, festgestellt. Letztere wurden, wie zu der Zeit überall üblich, nach der sogenannten „örtlichen Zeit“ gestellt und unterschieden sich offensichtlich von der Zeitanzeige der Nürnberger Kirchen, die die Eisenbahnbetreiber als Basis für sich über-nommen hatten.

Wenn es sich auch nur um wenige Minuten gehandelt haben soll, die im Leben der Menschen bis dato keine große Rolle gespielt hatten, entschieden diese jetzt darüber, ob man den Zug noch erreichte oder ob dieser bereits abgefahren war. Nachdem es mehrfach zu Problemen kam, legte man von offizieller Seite in Fürth fest, dass sich alle öffentlichen Uhren im Ort fortan nach der Bahnhofsuhr zu richten hätten. Im Ergebnis wurden damit erstmalig die öffentli-che Zeitanzeige für zwei territorial getrennte Orte synchronisiert.

Verwirrung im Leben der Eisenbahner

Mit der steten Expansion der Eisenbahn über das gesamte Deutsche Reich kam es in der Folge ständig zu ähnlichen Situationen und damit Problemen im Eisenbahnbetrieb. In der Folge führten die in Deutschland tätigen Eisenbahngesellschaften neben den weiterhin gebräuchlichen Ortszeiten, die sich von Ost nach West erheblich unterscheiden konnten, eine einheitliche „Eisenbahnzeit“ ein.

Das war im täglichen Leben der Eisenbahner nicht nur verwirrend sondern beschwor auch immer wieder Gefahren im Eisenbahnverkehr herauf. Deshalb wurde praktikable Abhilfe dringend erforderlich. Eine Vereinheitlichung der zahlreichen deutschlandweit genutzten Ortszeiten und der „Eisenbahnzeit“ sollte aber erst am 1. April 1893 mit dem „Gesetz betreffend die Einführung einer einheitlichen Zeitbestimmung“ gelingen.

Quellen: Gabriele Matthies, „130 Jahre Eisenbahn in Rathenow“; Rathenower HeimatkalenderAusgaben 2002/03/04; Hans-Jürgen Wodtke, „Rathenows Eisenbahnbrücke(n) über die Havel“ Rathenower Heimatkalender 2022)

Von Hans-Jürgen Wodtke