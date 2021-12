Rathenow/Ferchesar

Ein regelmäßiges und lebendiges Vereinsleben zu pflegen, ist in der heutigen Zeit kaum möglich. Dafür ist die epidemische Lage zu ernst. „Ich glaube aber, wir haben uns den Zusammenhalt dennoch erhalten. Auch wenn es bei weiten nicht einfach war.“, sagt Günter Henneborn bei einem Treffen des Rassegeflügelzüchtervereins Rathenow und Umgebung in Ferchesar.

Verein wurde 1889 gegründet

Der bereits 1889 gegründete Verein zählt derzeit 22 Mitglieder und hat mit Günter Henneborn einen ebenso umsichtigen wie zuverlässigen Vorsitzenden. Die Kleintierausstellung, das Hähnekrähen, ein Sommerfest, Treffen in kleinem Kreis sowie viele Telefongespräche und E-Mails nannte er bei dem Treffen als Beispiele für die Pflege des Vereinslebens in einer schwierigen Zeit.

Henneborn nannte auch die Traditionspflege, zu der im Dezember die Ehrung erfolgreicher Züchter als Vereinsmeister gehört. So hat es der Verein auch bei seinem diesjährigen Dezembertreffen gepflegt.Vereinsmeister 2021 wurden drei erfahrende Rassegeflügelzüchter. Der Vorsitzende würdigte ihre Leistungen mit Vereinsehrenpokalen.

Horst Dahlmann erfolgreichster Taubenzüchter

Als erfolgreichster Taubenzüchter 2021 wurde Horst Dahlmann mit einem solchen Pokal geehrt und damit eine anscheinend auf Ewigkeit angelegte Leidenschaft.

Horst Dahlmann. Quelle: Norbert Stein

Horst Dahlmann wohnt in Rhinow, wo er in seinen Volieren nunmehr schon über 50 Jahre Tauben züchtet und vom ersten Tag an die Rasse Pommersche Kröpfer. Seine Tauben hat er schon auf vielen bedeutsamen nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt, mit ihnen Deutsche Meistertitel und international beachtete Pokale bekommen. Er stellt bei Landesschauen in Paaren/Glien und den Kleintierschauen seines Vereins aus, engagiert sich zudem als stellvertretender Vereinsvorsitzender.

Harald Bork erfolgreich in der Kategorie Hühner

Vereinsmeister 2021 in der Kategorie Hühner wurde Harald Bork aus Landin. Seine Züchterleidenschaft reicht bis in das Jahr 1973 zurück. Angefangen hat er vor 48 Jahren mit Tauben und züchtet sie auch heute noch.

Horst Bork. Quelle: Norbert Stein

Seit 1991 bereichern Hühner seine Leidenschaft für das Federvieh. Er züchtet Hühner der Rasse New Hampshire und stellte natürlich auch bei der diesjährigen Vereinsschau aus. Die Preisrichter bewerteten seinen New Hampshire mit Höchstnoten, die dem Züchter den Schirmherrenehrenpreis einbrachten. Und nun kommt der Meisterpokals des Vereins hinzu.

Nach arbeitsbedingter Pause wieder aktiv

Als Vereinsmeister 2021 in der Zuchtsparte Zwerghühner/Wassergeflügel geehrt wurde Karl-Heinz Priehs.

Karl-Heinz Priehs. Quelle: Norbert Stein

Der Rathenower züchtet ebenfalls schon seit den 1970er Jahren Geflügel, legte aber arbeitsbedingt eine Pause ein. Seit 2012 fröhnt er wieder das Hobby. Er züchtet Zwerghühner und Weiße Wasserenten. Bork und Priehs waren an den Abend verhindert und konnten deshalb die Meisterpokale nicht persönlich in Empfang nehmen.

Verein lebt von seinen Mitgliedern

Drei Mitglieder ehrte der Vorsitzende bei dem Treffen mit Präsenten und dankte ihnen damit für ihre tatkräftige Mithilfe zur Bewältigung der Vereinsarbeit. „Unser Verein lebt von und mit den Mitgliedern, von ihrem Engagement“, sagte Günter Henneborn, bevor der das erste Präsent übergab an Liane Niendorf. Sie kümmert sich um Ringbestellungen, hilft bei organisatorischen Aufgaben und backt Kuchen für gemütliche Runden im Verein. Mit einem Präsent gedankt hat Günter Henneborn auch seiner Frau Petra, die sich als Vorstandsmitglied ebenfalls um organisatorische Aufgaben kümmert. Bei ihr in zuverlässigen Händen sind auch alle Computerarbeiten, ohne die auch ein Rassegeflügelzüchterverein nicht auskommt.

Das dritte Präsent erhielt Sebastian Zahn aus Wolsier. Der Vereinsvorsitzende würdigte ihn als ein Vereinsmitglied für alle Fälle. „Auf Sebastian ist jederzeit verlass. Er kommt wenn er gebraucht wird und packt mit an, wenn Hilfe nötig ist“, sagte Henneborn über den jungen Mann, der sich natürlich auch der Geflügelzucht widmet.

