Spandau

Vor dem Rathaus Spandau hissen der stellvertretende Spandauer Bezirksbürgermeister Gerhard Hanke und die Gleichstellungsbeauftragte Juliane Fischer am 4. Juli um 12.30 Uhr die Regenbogenflagge als Zeichen für Respekt, Vielfalt und Solidarität. Interessierte sind eingeladen. Zu diesem Anlass stellt sich die erste Beratung für queere Jugendliche, junge Erwachsene und deren Angehörige vor.

Berliner Dyke Marsch am 26. Juli

Der Christopher-Street-Day erinnert an den Aufstand von Homosexuellen und Transpersonen im Sommer 1969. Als die New Yorker Polizei mitten in der Nacht des 26. Juni ins Restaurant „Stonewall Inn“ einrückte und willkürlich Besucher festnehmen wollte, brach ein Aufstand aus, der zu tagelang andauernden Straßenschlachten führte. Daher steht der diesjährige CSD auch unter dem Motto: „Stonewall 50 – Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme“. Am 26. Juli, dem Vorabend des CSD, wird es den Berliner Dyke Marsch geben, der 2019 mit dem Slogan „Für mehr lesbische Sichtbarkeit und Lebensfreude“ auf die Straße geht.

In 13 Ländern der Welt droht Homosexuellen weiterhin die Todesstrafe. Insgesamt gibt es laut International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) weltweit 72 Länder und Territorien mit antihomosexuellen Gesetzen, der Gay Travel Index warnt zudem vor Reisen in Länder, in denen es häufig zu Morden an Homo- und Transpersonen kommt.

Zahl der Übergriffe steigt

Das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo erfasste 2018 deutlich mehr Übergriffe mit homo- oder transfeindlichem Hintergrund in Berlin als noch im vergangenen Jahr. Die Zahl der Fälle habe sich um 58 Fälle auf 382 erhöht, teilte Maneo im Mai mit. Dies entspricht einem Anstieg von 18 Prozent, im Vergleich zu 2016 betrug der Anstieg sogar 31 Prozent. Der Großteil der erfassten Übergriffe richtete sich mit 286 Fällen gegen schwule oder bisexuelle Männer.

Von Jens Wegener