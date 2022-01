Regenerative Energien – auch in Rhinow ein kommunalpolitischer Dauerbrenner

Rhinow

Der Amtsausschuss Rhinow beabsichtigt die Bildung eines Arbeitskreises Solarenergie. Darauf haben sich die Abgeordneten auf ihrer letzten Sitzung des Jahrs 2021 verständigt und einen solchen Schritt für richtig empfunden. Endgültig entschieden über die Bildung des Arbeitskreises und seine Arbeitsziele wird voraussichtlich Ende Januar, auf einer Klausurtagung des Amtsausschusses.

Hintergrund sind die Bestrebungen von Investoren zur Einrichtung von Solarparks in der Region. Die kommunale Zuständigkeit über Aufstellungsbeschlüsse für die jeweiligen Vorhaben obliegt den Gemeinden, in deren Gemarkung ein solcher Solarpark errichtet werden soll.

Gefordert und überfordert

„Die Gemeinden sind gefordert, gleichzeitig damit aber auch überfordert“, sagte Wolfgang Nitsche, Bürgermeister der Gemeinde Gollenberg, im Amtsausschuss, weil für Entscheidungen oft detaillierte Fachkenntnisse zu Naturschatzbelangen, Tourismusförderung und anderen Dingen notwendig seien. Ein ehrenamtlicher Kommunalpolitiker könne über ein solches notwendiges Detailwissen nicht voll umfänglich verfügen, war dann auch der Grundtenor einer intensiv geführten Aussprache im Amtsausschuss.

Die Zukunftsentwicklung erfordert eine forcierte Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien und wird deshalb auch bundesweit schnell wachsen. Der Entwicklung sind sich auch die Gemeinden im Amt Rhinow bewusst und wollen dabei auch nicht abseits stehen. Aber zum Wie, unter welchen Voraussetzungen und auf welchen Flächen, dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen.

Viel Diskussionsbedarf

So ist das Thema auch in den meisten Gemeinden des Amtes Rhinow seit über einem halben Jahr ein kommunalpolitischer Dauerbrenner mit viel Diskussionsbedarf zur Einrichtung von Solarparks. Amtsdirektor Jens Aasmann gab im Amtsausschuss dazu einen aktuellen Überblick. In Vorbereitung und bei vier Kommunen beantragt seien derzeit die Einrichtung von sechs Solarparks auf einer Planungsfläche von insgesamt 279 Hektar, so der Amtsdirektor.

Auf dem Dudel bei Hohennauen steht eine von insgesamt drei Biogasanlagen im Amtsbereich Rhinow. Quelle: N. Stein

Rhinow, Gollenberg und Seeblick haben bereits Aufstellungsbeschlüsse für notwendige Bebauungspläne für drei Solarparks beraten und positiv entschieden. Für drei weitere Anlagen stehe diese kommunale Grundsatzentscheidung noch aus. Zur Machbarkeit von Vorhaben in Rhinow und Stölln wurden zudem Anfragen an die Landesplanung gestellt.

Empfehlungen vorbereiten

Der Arbeitskreis Solarenergie des Amtsausschusses wird den Gemeinden notwendige kommunale Entscheidungen nicht abnehmen können. Er soll aber zu gemeindeübergreifenden Belangen Empfehlungen vorbereiten und nach ersten Überlegungen im Amtsausschuss mögliche koordinierende Aufgaben zwischen den Gemeinden übernehmen.

Er soll zudem einen Vorschlag erarbeiten, aus dem hervorgeht ob die Einrichtung weiterer Solarparks in der Region sinnvoll sein würde und wenn ja, welche Flächen dafür in Frage kommen könnten. Die Akzeptanz in der Bevölkerung soll dabei ein grundsätzliches Kriterium bilden, ebenso aber auch ein aus kommunaler Sicht zu verantwortender maßvoller regionaler Beitrag zur Energiewende in Deutschland.

„Oft ist es doch eine Wahrnehmensangelegenheit. Werden solche Anlagen auf abseits gelegenen Flächen gestellt, gibt es eher keine Einwände gegen ein solches Vorhaben“, sagte Hagen Roßmann, der als stellvertretender Vorsitzender die Amtsausschusssitzung leitete und Jechel im Milower Land als Beispiel nannte.

Zielführende Zusammenarbeit

Der Ausschuss soll eine zielführende Zusammenarbeit mit der Naturparkverwaltung und Landwirten anstreben und sich auch mit weiteren in der Region bereits praktizierter Formen der regenerativen Energieerzeugung befassen.Drei Biogasanlagen und in den letzten Jahren mit Solarmodulen eingedeckte Stall- und Lagerhallendächer gehören im Amtsbereich zu den dafür genutzten Möglichkeiten. So erhofft sich der Amtsausschuss Ergebnisse vom Arbeitskreis, wie viel regenerative Energie insgesamt erzeugt wird im Ländchen Rhinow, einschließlich der bereits geplanten Solarparks.

Von Norbert Stein