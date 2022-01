Regionalzüge im Havelland nicht vor 2040 im engeren Takt

Rathenow/Ketzin

Wenn Christian Görke Glück hat, dann kann der Bundestagsabgeordnete mit 78 Jahren endlich den durchgehenden 30-Minuten-Takt auf der Regionalzugstrecke von Rathenow nach Berlin nutzen. Der Politiker der Linken hat ein Thema, das für ihn „eine Achillesferse“ ist.

Darum wollte er einmal mehr wissen, wie es um den Ausbau der Bahngleise zwischen Berlin und Hannover steht. Nur danach könne der 30-Minuten-Takt realisiert werden. Die Antwort von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erschütterte Görke.

Nochmal sechs Jahre mehr

War bisher stets die Rede davon, dass die verbesserte Zuganbindung im Jahr 2034 zur Verfügung steht, geht man im Verkehrsministerium nun davon aus, dass das Jahr 2040 ein realistischerer Termin ist.

Beim Jahresauftaktgespräch seiner Partei mit Medienvertretern erläuterte Görke, wie das komplizierte Projekt angegangen wird. Zunächst werde in einem ersten Bauabschnitt ein Verbindungsstück von 36 Kilometern länge durch Stendal fertig gestellt. Danach folge Bauabschnitt 2 – dieser beginnt in Wolfsburg bis zur Anbindung Stendal und von Berlin ebenfalls bis zur Anbindung Stendal. Zwischen Buschow und Wustermark sollte es ein drittes und viertes Gleis geben, um den 30-Minuten-Takt für Regionalzüge zu ermöglichen.

Andrea Johlige. Sprecherin der Kreistagsfraktion Die Linke und MdB Christian Görke. Quelle: Uwe Hoffmann

„Nun ist nur noch von einem dritten Gleis die Rede“, erläutert Görke die Antwort auf seine Anfrage. Was aber schwerer wiegt: ein Bauabschnitt ist in acht Phasen eingeteilt. Von der Entwicklungsplanung über weitere Planungsverfahren bis zum Planfeststellungsverfahren, die Ausführungsplanung, die Vergabevorbereitung, die Vergabe und die Bauausführung.

Phase 3 in Stendal

Im Stendaler Bauabschnitt, dem ersten, ist nun Phase 3 erreicht. „Wir bewegen uns Richtung Planfeststellungsverfahren, das bedeutet es könnte 2026 beginnen“, so Görke. Für den anderen Bauabschnitt befinde man sich aber noch in der ersten Phase. Um nun schneller eine bessere Anbindung des Westhavellandes an Berlin sicherzustellen, seien zunächst andere Schritte notwendig, erklärt der Bundestagsabgeordnete.

Alternativen

Er sagt: „Wir sollten uns darum bemühen, dass auf der Strecke von Berlin nach Wolfburg auch Interregiozüge zum Tarif des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg fahren.“ Diese Züge können nicht an allen Bahnhöfen der Regionalzüge halten. „Aber das wäre besser als nichts und wir hätten erst einmal eine Entlastung“, sagt Görke.

Land ist zuständig

Im Land Brandenburg gebe es bereits Beispiele für diese Konstruktion. „Wir müssen versuchen, das auch hier zu bekommen.“ Das Land müsse sich dafür offen zeigen. Darauf verweist auch der Bundesverkehrsminister: „Für den Schienenpersonennahverkehr und den Einsatz der vom Bund bereit gestellten Regionalisierungsmittel sind die Länder zuständig.“

Zudem heißt es in der Antwort, die Bundesregierung dringe bei der Bahn auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit.

Ein Zug der Odeg auf der Linie RE 4 am Bahnhof Wustermark. Quelle: Tanja M. Marotzke

Christian Görke will in der Angelegenheit „am Ball bleiben“. Wenn die Region attraktiv für Neuzugänge aus Berlin werden wolle, dann gehöre eine auskömmliche Verkehrsanbindung dazu. Es gibt außerdem noch ein weiteres Projekt, bei dem inzwischen Eile geboten ist, so Christian Görke.

Kurze Verbindung

Gemeint ist eine Eisenbahnverbindung von Wustermark nach Ketzin. Hierzu habe sich der Kreis auch die Osthavelländische Eisenbahn ins Boot geholt. Landrat Roger Lewandowski hatte schon vor Jahresfrist betont, dass er sich darum bemühe, die Strecke 2023 in den Landesnahverkehrsplan aufzunehmen.

Für Görke ist das ein wichtiges Stichdatum: „Wenn es uns nicht gelingt, die Stecke in den Plan zu bekommen, dann müssen wir wieder mehrere Jahre warten. Hilfreich wäre in dem Zusammenhang sicher ein klares Bekenntnis vom Land Brandenburg.“

Der Bahnhof in Ketzin. Quelle: privat

Zurück zur Bahnverbindung von Rathenow nach Berlin. Auch hier stehen in diesem Jahr noch Veränderungen an. Ab Dezember übernimmt die Deutsche Bahn die Strecke, die derzeit von der Ostdeutschen Eisenbahn AG betrieben wird. Das soll dann so lange bleiben, bis die Strecken vom Land neu ausgeschrieben werden. Derzeit fährt die Odeg von Rathenow nach Berlin und von Rathenow nach Brandenburg.

Erfahrung ist da

In Rathenow hätte man durchaus Erfahrung mit weiteren Zugverbindungen nach Berlin. Über Jahre fuhr der Interregio zu ausgewählten Zeiten – insbesondere auch während der Bundesgartenschau im Jahr 2015.

Später verzichtete die Bahn auf den Haltepunkt, weil es nicht genügend Passagiere gab, die zugestiegen sind. Nachdem die Strecke ausgebaut war, fuhren auch noch Intercity-Züge.

Von Joachim Wilisch