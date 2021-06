Groß Behnitz

Früh morgens um 3 in Groß Behnitz. „Dreh dich um 180 Grad! Stop! Jetzt lauf immer der Nase lang noch vier Meter. Stop! Jetzt liegt der Wärmepunkt direkt vor deinen Füßen!“ Anweisungen wie diese gibt Drohnenpilot Frank Neumann (42) vom Havelländer Verein „Rehkitzrettung Brandenburg“ per Walki-Talki an Tierfreunde.

Jäger und Landwirte in Aktion

Akribisch suchen sie bei Groß Behnitz zwei große Wiesen nach Rehkitzen ab. Im hohen Gras haben die Ricken dort ihren Nachwuchs abgelegt, um ihn vor Räubern zu schützen. Doch hier sollen an diesem Tag die Wiesen für Heu gemäht werden. Bewirtschafter der Wiesen ist Landwirt und Jäger Henning Jung (41) aus Klein Behnitz. Er hatte Kontakt zum Rehkitz-Retter-Verein aufgenommen und andere Jäger mit ins „Rettungsboot“ geholt wie den Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft Behnitz Mathias Jung und Jagdpächter Harry Kunick aus Quermathen. Insgesamt zwölf Kitz-Retter haben sich an diesem Tag auf die Suche gemacht. „Als Jäger sind wir zwar auch für die Hege und Pflege von Flächen verantwortlich. Aber kein Tier soll Schaden ohne vernünftigen Grund nehmen“, sagt Jägerin Tanja Pankotsch (49) über ihre Motivation, vor ihrem Dienst als Krankenschwester mit auf Rehkitz-Suche bei Groß Behnitz zu gehen.

Suche auf dem Drohnen-Display nach den nächsten Wärmepunkten, die anzeigen, wo ein Rehkitz versteckt liegen könnte. Quelle: Jeannette Hix

Ausgestattet mit einer großen löchrigen Kiste oder einem Schutzzaun sowie einem Markierungspfahl machen sich die Kitz-Retter auf ins nächste Feld. Alle sind gut ausgerüstet mit Regenhose und Gummistiefeln. Sonst wären sie schon nach wenigen Metern klatschnass durch den feuchten Gras-Marathon. Auch Handschuhe tragen alle, falls Kitzkontakt notwendig wird.

Vorsichtige Suche nach Rehkitzen

Wieder knarzt es im Walki-Talki von Tanja - die MAZ hat sie bei diesem Gang begleitet. „Stopp“, tönt Frank Neumanns Stimme aus dem Funkgerät. Genau vor unseren Füßen zeige die Wärmekamera der Drohne einen Wärmepunkt. „Dort muss das Kiez liegen“, sagt Frank Neumann. Doch wir sehen nichts. Vorsichtig streichen wir das hohe Gras auseinander und dann sehen wir den Rehzwerg mit den weißen Punkten im rotbraunen Fell. Wie ein Hund im Körbchen hat er sich zusammengerollt. Ohne Franks Anweisungen wären wir an dem Kitz vorbeigelaufen oder schlimmer, es vielleicht sogar getreten.

Eingekuschelt im hohen Gras liegt dieses „gesicherte“ Kitz – die Ricke hat es hier abgelegt. Quelle: Jeannette Hix

„Ist das nicht wunderbar“, sagt Tanja. „Wenn so ein kleines Wesen gerettet ist, weiß man, warum man so früh aufgestanden ist.“ Vorsichtig stellen wir den Schutzzaun um das Kleine und fixieren den Zaun mit dem Markierungspfahl. Dann hören wir schon wieder Franks Stimme und wir stapfen weiter zur nächsten „Wärmequelle“.

Rettung in aller Herrgottsfrühe

Immer in aller Herrgottsfrühe muss die Rettung starten. „Erwärmt die Sonne das Gelände können auch aufgeheizte Steine oder ein dunkler Maulwurfhaufen als Wärmequelle sichtbar werden. Dann wird die Suche schwieriger und bedeutend zeitaufwendiger“, sagt Frank Neumann, der sich über die engagierte Hilfe der Landwirte und Jäger freut. Der Einsatz der Drohne mit Wärmebildkamera sei effizient, zeitsparend und zeige eine hohe Trefferquote. „Selbst große Fläche können wir so in relativ kurzer Zeit absuchen“, sagt der Frank Neumann und ein bisschen Stolz schwingt in seiner Stimme mit.

In maximal 100 Meter Höhe darf die 8000-Euro-Drohne fliegen, der die Tierretter den Namen „Elsa“ gaben. Auch ein Heranzoomen sei möglich. Erst vor einem Jahr hat Frank Neumann gemeinsam mit seiner Frau den Verein gegründet. „Anlass war, dass meine Frau ein zermähtes Reh auf der Wiese fand. Wir wollten etwas gegen dieses Tierleid tun“, sagt Frank Neumann. Rehkitze und andere Jungtiere wie Hasen sowie bodenbrütende Vögel sind in der Brut- und Setzzeit während der Frühjahrsmahd in der Landwirtschaft besonderen Gefahren ausgesetzt. Der Tierschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Stefan Heidrich: „Landwirte müssen den Tieren bei der Durchführung landwirtschaftlicher Maßnahmen vermeidbare Leiden oder Qualen ersparen. Ein Unterlassen ist strafbar.“

Am Ende der Aktion gegen 6 Uhr waren von zwölf gesichteten Rehkitzen zehn gesichert. Die anderen zwei Kitze seien weggelaufen.

Kolja Lüth von der Jung GbR Landwirtschaft fährt den Mäher. Quelle: Jeannette Hix

Kaum war das erste Feld gesichert, lenkte Kolja Lüth (35) auch schon die Mähmaschine samt 2,80 Meter breitem Frontmäher und drei Meter breitem Heckmähwerk über die Wiese - im Schnitt zwischen 10 und 11 km/h schnell. „Es ist auch für mich ein gutes Gefühl, wenn die Wiesen abgesucht sind“, sagt der junge Mann, der die sichtbaren Markierungsflächen samt Kitzen großzügig umfuhr.

Zehn Kitze wurden „gesichert“ und nach dem Mähen freigelassen

Als kurze Zeit später das saftig grüne Gras gemäht auf dem Feld lag, machten sich die Tierretter daran, die „festgesetzten“ Kitze wieder freizulassen. Einige wetzten gleich ins nahe gelegene Gestrüpp, andere blieben an der Stelle unbeirrt liegen, da wo die Ricke sie abgelegt hatte. „Rehkitze werden erst ab der zweiten, dritten Woche mobil. Erst dann würden sie bei Gefahr flüchten. Darum ist das Absuchen der Felder so wichtig“, sagt Helfer und Jäger Maik Krenzke (42) aus Nauen. Die Rehkitz-Retter vom Verein wollten nach der Aktion noch weiter zum nächsten Landwirt bei Nauen. Damit sie noch mehr Kitze retten können, soll jetzt mit Spenden eine zweite Drohne angeschafft werden.

Infos unter www.rehkitzrettung-brandenburg.com

Von Jeannette Hix