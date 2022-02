Renovierte Züge für neue Bahnlinien im Havelland

Havelland

Die Signale stehen auf grün, die Pendler des Havellandes dürfen sich auf mehr Sitzplätze und mehr Verbindungen zumindest im westlichen Havelland freuen. Und dabei kommt dem Bahnhof Nauen eine größere Bedeutung für den Regionalverkehr zu: Gleich drei Linien enden und beginnen ab 11. Dezember dieses Jahres zum Fahrplanwechsel dann in der Funkstadt.

Und die Vorbereitungen für die neuen Züge auf den neuen Linien haben bereits begonnen. 145 Doppelstockwagen in Rot werden derzeit von Grund auf renoviert, über 29 Lokomotiven erneuert – damit zum Start der neuen Linien auch neue Züge ab Rathenow und Nauen bereitstehen.

Mit dem neuer RE 2 von Nauen nach Cottbus

Eingesetzt werden soll das renovierte rollende Material auf der neuen Linie des RE 2 von Nauen nach Falkensee über die Berliner Stadtbahn nach Cottbus, sowie auf den neuen Regionalbahnen (RB) 10 und 14 auf der Strecke Nauen bis Berlin-Südkreuz über Potsdamer Platz und auf der RE 4-Linie, die künftig von der DB Regio betrieben wird und nicht mehr von der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (ODEG), die andere Strecken übernimmt.

Alle drei Linien ab Nauen werden in Zukunft ebenfalls von der DB Regio AG Nordost mit ihren roten Zügen bedient. „Für die Nutzung des ÖPNV ist vor allem die Qualität im und um das Verkehrsmittel ausschlaggebend. Es geht um einen sicheren Wohlfühlfaktor für Fahrgäste“, sagte Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) bei einem Besuch im DB-Ausbesserungswerk Wittenberge.

Bequemere Sitze, neue Toiletten, mehr Platz für Fahrräder

Bequemere Sitze und mehr Platz, top sanierte WC-Anlagen, schnelles Wlan und auch mehr Raum für Fahrräder und Gepäck – das sind die wesentlichen Eckpfeiler der Renovierung der Doppelstockwagen, die derzeit fit für das neue Elbe-Spree-Netz gemacht werden.

Comedian Horst Evers, der am 10. Februar in der Stadthalle Falkensee auftritt und für die Bahn die neuen Toiletten inspizierte, merkte bereits in einem Film für die Bahn an: „Ein beruhigendes Mosaikmuster und ein aufgeklebtes Fenster sorgen für Entspannung.“ Auch die neue Sitzqualität überzeugte ihn.

Mehr Züge in alle Richtungen

Die umgebauten Fahrzeuge sollen von neuer Technik kaum zu unterscheiden sein, verspricht die Bahn. „Die Weiternutzung und Modernisierung der Fahrzeuge ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit“, meinte Carsten Moll, Vorsitzender von DB Regio Nordost und ergänzte: „Unsere Fahrgäste können sich schon vor dem Start des neuen Verkehrsvertrags über den zusätzlichen Komfort freuen.“

Für Pendler aus Nauen und Falkensee verspricht der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) in Zukunft eine häufigere Taktung mit mehr Sitzplätzen. „Für Nauen bestehen künftig vier stündliche Fahrten in Richtung Berlin mit RE 2, RE 8, RB 10 und RB 14. Die Linien RE 2 und RE 8 verkehren dabei über die Berliner Stadtbahn und die Linien RB 10 und RB 14 durch den Nord-Süd-Tunnel“, erklärte Joachim Radünz vom VBB auf Nachfrage der MAZ.

Doppelstockwagen sorgen für mehr Sitzplätze

Für den RE 2 sind beispielsweise auch die ab Dezember 2022 stündlich durch die Linie bedienten Halte in Brieselang, Finkenkrug, Seegefeld und Albrechtshof und der planmäßige Fahrzeugeinsatz mit mehr Sitzplätzen vorgesehen. Der RE 2 wird künftig mit fünf Doppelstockwagen und somit rund 120 zusätzlichen Sitzplätzen (insgesamt 550 Sitzplätze) je Fahrt angeboten, was nicht nur leidgeprüfte Pendler nach Berlin freuen wird.

Ebenso werden die Linien RB 10 und RB 14 neu mit fünf Doppelstockwagen und die neue Linie RE 8, die von der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (ODEG) gefahren wird, mit vier Doppelstockwagen angeboten. Für Falkensee komme der RE 6 als fünfte stündliche Verbindung in Richtung Berlin noch hinzu, fügte Joachim Radünz, Leiter Kommunikation des VBB, noch an. Die Direktanbindung zum Flughafen BER Terminal 1 und 2 aus Richtung Nauen und Falkensee stelle für die Fahrgäste aus dem nördlichen Havelland dann die Linie RE 8 Wismar - Elsterwerder jede Stunde sicher.

Es wird enger auf der Schiene

Bahnexperten erwarten allerdings Engpässe im Bahnhof Nauen mit dem Halt von vier neuen Linien. Sie fordern ein neues Gleis am bereits vorhandenen toten Bahnsteig, um kurze Einsteigezeiten der drei eingesetzten Züge in der Stunde zu vermeiden. Vor allem durch die halbstündigen ICE-Verkehre auf der Strecke Hamburg - Berlin, sowie Güterverkehre wird es in Zukunft noch enger auf der Schiene.

„Der VBB hat bereits vor der Ausschreibung des Netzes Elbe-Spree eine Abstimmung zum Betriebskonzept mit DB Netz als zuständigen Infrastrukturbetreiber durchgeführt. Dabei wurde auch betrachtet, dass in Nauen drei Züge je Stunde unter Nutzung der Kehrgleise im nördlichen Bahnhofskopf wenden können“, entgegnete Joachim Radünz.

Neue rote Züge statt der gewohnten gelben

Auch wenn auf einem offiziellen Netzplan zum neuen Netz Elbe-Spree die Linie RE 4 von Rathenow fehlt – sie wird weiterfahren. „Die Regionalexpresslinie RE 4 bleibt auch ab Dezember 2022 bestehen und stellt die schnelle Anbindung des westlichen Havellands an Berlin weiterhin sicher“, so Radünz. Die Linie werde zum Fahrplanwechsel im Dezember allerdings in das von DB Regio bereits betriebene Netz Nord-Süd mit der neuen Linien RE 3, RE 4 und RE 5 überführt.

Das heutige Fahrtenangebot im Stundentakt von Rathenow wird dementsprechend mit lokbespannten Zügen und vier Doppelstockwagen fortgeführt. Allerdings müssen Fahrgäste auf der Lehrter Bahn aus Rathenow, Wustermark, Elstal und in Dallgow-Döberitz sich an neue rote Züge gewöhnen. Und auch auf der Hamburger Bahn wird ab Dezember bis auf die neue RE 8 vermehrt im DB-Rot gefahren.

Von Ulrich Hansbuer