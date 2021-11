Restmülltonnen im Havelland sind zugeordnet: Mindestleerungen aber angemessen

Havelland

Die Erhöhung der Müllgebühren, die der Kreistag bei seiner Sitzung am 6. Dezember beschließen soll, hat eine umfangreiche Debatte bei den MAZ-Lesern und Einwohnern des Landkreises zur Folge. Die Kritik an der Kreisverwaltung manifestiert sich auf zwei wesentliche Aussagen.

Wie in der Vorlage zur Erhöhung der Müllgebühren ausgeführt, gebe es eine Untersuchung aus dem August dieses Jahres, wonach 7500 Restmülltonnen, die mit einem Identsystem versehen sind, im gesamten Jahr 2020 kein einziges Mal zur Leerung bereit gestellt wurden.

Erst um 7500 Haushalte kümmern

Daraus leitet die Kreisverwaltung eine Mindestentleerung ab, die mit den neuen Müllgebühren gelten soll. Daran entzündet sich ebenfalls Kritik.

Die Kreisverwaltung solle zunächst herausfinden, wem diese 7500 Tonnen genau gehören, fordert Michael Stage. In der Vorlage der Verwaltung wird berechnet, „dass ein Ausweichverhalten in die öffentlichen Abfallbehälter der Städte, Ämter und Gemeinden nahe liegt“.

Kreissprecher Norman Giese, antwortet im Auftrag des Umweltdezernates. Quelle: Sebastian Morgner

Wenn dem so ist, dann solle der Kreis sich doch erste einmal um diese 7500 Haushalte kümmern, fordern die Kritiker. Wie Kreissprecher Norman Giese sagt, könne der Kreis die 7500 Restmülltonnen zuordnen.

Bei Einfamilien- oder Doppelhäusern sei es direkt möglich. Bei Großwohnanlagen bestimme der Vermieter für seine Wohneinheiten die Anzahl der seiner Meinung nach benötigten Behälter.

Ohne Restmüll?

Unklar bleibt, ob der Landkreis Nachforschungen anstellt, warum diese Tonnen nicht entleert wurden.

Peter Geißler aus Stechow rechnet vor, dass man die Restmülltonne nicht benötigt: „Wir haben zwei Biotonnen, die regelmäßig entleert werden), einen Komposter, eine gelbe Tonne, eine Papiertonne und bringen gut erhaltene Sachen zum Kleidercontainer. Beim Einkauf vermeiden wir unnötigen Verpackungsmüll. Die geplante Erhöhung wird dazu führen, dass noch mehr illegal entsorgter Müll die Landschaft verschandelt.“

Restmülltonnen sollen mindestens viermal im Jahr geleert werden. Quelle: Peter Geisler

Martin Miethke aus Gülpe erklärt, dass es möglich ist, mit weniger als vier Leerungen der Restmülltonne auszukommen. „Wir sind ein Zwei-Personen-Haushalt und schaffen es dank konsequenter Mülltrennung meist nur zwei, allerhöchstens drei Mal im Jahr, die Restmülltonne vollzukriegen. Und natürlich fahren wir keinen Müll in den Wald oder in die Stadt.“ Und weiter: „Als Gipfel der Unverschämtheit empfinde ich, wenn Bürger, die ihre Abfälle ordnungsgemäß trennen, mit einer höheren Grundgebühr bestraft werden.“

Andere Ansicht

Die Kreisverwaltung hingegen sieht sich zu dem Schritt gezwungen: „Der Landkreis muss nach den gesetzlichen Vorgaben spätestens alle zwei Jahr die Abfallgebühren überprüfen“, teilt Norman Giese mit. „Die derzeitig gültigen Gebühren werden im Jahr 2022 nicht mehr auskömmlich sein. Grund dafür ist zum Beispiel die Steigerung der Entsorgungskosten für Sperrmüll, bedingt auch durch die Corona-Situation und einer damit einhergehenden verstärkten Anlieferung auf den Wertstoffhöfen.“

Weitere Faktoren

Weitere Preissteigerungen ergeben sich durch die Entsorgung aussortierter Abfälle in externen Anlagen, die Deponierung des Rotteproduktes aus der mechanisch-biologischen Behandlung von Abfällen, dem Ausbau der rechtlich vorgeschriebenen Bioabfallsammlung sowie der Sammlung und Beseitigung herrenloser Abfälle. Somit kommt es zu einer Erhöhung der Basisgebühr auf 34,78 Euro.

Für die Einführung der Gelben Tonne wird die Mindestleerung des Restmülls eine feste Voraussetzung. Quelle: Varvara Smirnova

Zur geplanten Mindestleerung der Restmülltonne heißt es: „Die Bürgermeister und Amtsdirektoren aus dem Landkreis Havelland forderten immer wieder die kreisweite Einführung einer gelben Tonne sowie die Einführung von Mindestleerungen für die Restmülltonnen, um so das äußere Erscheinungsbild ihrer Städte und Gemeinden zu verbessern.“

Sollte die Gelbe Tonne eingeführt werden, fordere auch das Dualen System die Mindestleerungen. Dort befürchtet man, dem Missbrauch der gelben Tonne als Restabfalltonne werde ohne Mindestleerung „Tür und Tor geöffnet“.

Hohe Mengen nähren Verdacht

So gibt es eine Berechnung, wonach im Bundesdurchschnitt im Jahr 2020 etwa 28 Kilogramm Leichtverpackungen eingesammelt wurden. Im Havelland waren es 45 – das lege den Verdacht nahe, dass hier Müll in der Gelben Tonne landet, der da nicht hingehört.

Nicht nachvollziehbar sei das Argument, dass mit der Einführung der Mindestleerung noch mehr Müll in der Natur entsorgt werde. „Wer bisher seinen Müll in den öffentlichen Papierkörben oder im Wald entsorgt hat, wird jetzt wenigstens die Mindestleerungen einhalten, da er diese ja so oder so bezahlen muss.“ Die Mindestleerung mit vier Restmülltonnen anzusetzen sei daher angemessen.

