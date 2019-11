Rettungsdienst kommt im Havelland häufig zu spät

Rathenow

Im Landkreis Havelland sind die Rettungswagen voraussichtlich mindestens in 13 von 100 Fällen länger als 15 Minuten unterwegs. Kreisordnungsdezernent Henning Kellner schätzt, dass die Quote, in der die Hilfefrist eingehalten wird, im Jahr 2020 bei 87 Prozent liegen wird. „Das ist immer noch schlechter als das, was im Gesetz vorgegeben ist“, so Kellner. „Aber mehr geht zurzeit nicht.“

Baustellen oft ein Grund für Verspätung

Im Rettungsdienstbereichsplan, den der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes jedes Jahr aktualisieren muss, nennen die Autoren dies „erwartete Hilfefristüberschreitungen“. Kellner gibt offen zu, dass die Gesetzesvorgaben nicht immer einzuhalten sind. Dafür gebe es zahlreiche Gründe.

Kreisdezernent Henning Kellner ist für den Rettungsdienst verantwortlich. Quelle: Andreas Kaatz

Baustellen mit daraus resultierenden Umleitungen spielen im Landkreis Havelland fast in jedem Jahr eine bedeutende Rolle, so Kellner. Die Rettungswagen müssen Umwege fahren und kommen deshalb später an. Explizit erwähnt werden im Rettungsdienstbereichsplan die Bauarbeiten vom Weinberg in Nauen bis zum Ortseingang Börnicke und der Bau einer Brücke zwischen Rathenow und Bamme an der Landesstraße 98. Letzteres wird bis zu zwei Jahren dauern. Das seien Ursachen, die man nicht beeinflussen kann, so Kellner und er verweist außerdem auf das Wetter. „Eis, Schnee und Starkregen sind objektive Gründe für die Hilfefristüberschreitung.“

Schwierige Dialoge

Das ist allerdings nicht das einzige Problem. Wenn ein Rettungswagen gerufen wird, ergeben sich oft lange Gesprächszeiten zwischen Rettungsdienst und Leitstelle. Nicht immer sind die Angaben richtig. Manchmal erkennen das die Besatzungen der Wagen selbst, manchmal sind komplizierte Debatten die Folge. Den Zielort Buckow gibt es in der Region Rathenow zum Beispiel zweimal – bei Großwudicke und Nennhausen.

Der Standort Rathenow der Havelland Kliniken. Hinter dem Gebäude befindet sich die Rettungswache. Quelle: HVL-Kliniken

Die Kreisgrenzen Richtung Berlin, Sachsen-Anhalt und in die Prignitz sind, so der havelländische Ordnungsdezernent, weitere Hürden. So werden Rettungswagen aus Rathenow schon mal zu einem Einsatz nach Schollene oder Klietz gerufen. „Eigentlich ist das Sache des Kreises Stendal“, so Kellner. Schicken die Havelländer trotzdem ein Fahrzeug, fehlt ihnen aber eins bei einem Einsatz auf eigenem Gebiet.

Prignitz statt Rhinow

Besonders dramatisch ist das bei kleinen Wachen, in denen ohnehin nur ein Fahrzeug steht. Muss also das Rhinower Fahrzeug Richtung Wusterhausen in die Prignitz, würde für einen Notfall in Rhinow ein Fahrzeug aus Friesack oder Rathenow beordert. „Das dauert dann schon objektiv länger als 15 Minuten“, sagt Kellner.

Was die Kreisverwaltung zusammen mit dem Rettungsdienst der kreiseigenen Havelland Kliniken machen könne, werde in den kommenden Monaten geprüft. Mit Sicherheit benötige man im Landkreis an mehreren Stellen zusätzliche Fahrzeuge. Zugleich aber fehlt auch Personal.

Rettungswachen, Fahrzeuge und Besatzungen Rettungswachen gibt es im Landkreis Havelland in Rathenow, Premnitz, Nauen, Falkensee (drei Standorte), Rhinow, Friesack, Etzin, Stechow und Brieselang. Änderungen sind mittelfristig geplant für die Rettungswache Brieselang (neuer Standort in der Gemeinde) und für den Notarztstandort Falkensee ( Falkensee 3), der zur Wache Falkensee 2 hinzugezogen wird. Ebenso könnte für die Wache Falkensee 1 in der Stadt Falkensee ein neuer Standort gesucht werden. Von Stechow könnte die Rettungswache mittelfristig nach Nennhausen verlegt werden. Eine neue Fahrzeughalle mit sechs Stellplätzen strebt der Rettungsdienst am Standort Rathenow an. Das soll bereits im Jahr 2020 erfolgen. Die Besetzung der Fahrzeuge ist unterschiedlich. Auf einem Rettungswagen sitzen ein Notfallsanitäter und ein Rettungssanitäter. Im Notarzteinsatzwagen sitzen der Notarzt und ein Notfallsanitäter. Im Krankentransportwagen sitzen zwei Rettungssanitäter. Für eine Übergangszeit können statt der Notfallsanitäter die Rettungsassistenten eingesetzt werden. Das Berufsbild Rettungsassistent wird durch den Notfallsanitäter abgelöst.

Dazu kommt die neue Ausbildung im Sanitäts- und Rettungswesen. Das binde ebenso Kräfte. Aus anderen Landkreisen ist bekannt, dass hier Rettungswachen ganz geschlossen wurden, weil aufgrund von Fortbildungskursen für die Besatzungen nicht mehr rund um die Uhr eine Besetzung vorgehalten werden konnte. „Das wollen wir im Havelland nicht und das wird es nicht geben“, verspricht Kellner.

Früher war Havelland ein Musterschüler

Lange Zeit war das Havelland ein Vorzeige-Landkreis, was die Hilfefristen betrifft. Eigentlich könnte das nach wie vor so sein. „Wenn wir die vielen Einsätze außerhalb der Kreisgrenzen nicht hätten, während denen im Havelland ein Wagen fehlt, dann würden wir die Hilfefrist in 93 Prozent aller Fälle einhalten“, rechnete Kellner jetzt Mitgliedern des havelländischen Kreisausschusses vor.

Ein Ziel der Überlegungen in den kommenden Monaten sei deshalb auch, diese Touren zu reduzieren. Mit 93 Prozent könne man im Kreis letztlich zufrieden sein.

Von Joachim Wilisch