Rettungseinsatz in Stechow-Ferchesar: Zwei Jungs auf Semliner See vermisst

Stechow-Ferchesar

Zwei Jungs haben am Dienstag einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Taucherstaffel in Stechow-Ferchesar ausgelöst. Die beiden 13- und 16-jährigen Freunde waren zum Stand-up-paddling zum Semliner See gefahren und hatten mit ihren Müttern vereinbart, nach einer Stunde wieder zurück zu sein. Als sie nach zweieinhalb Stunden noch immer nicht da waren, wählte eine der Mütter gegen 18.45 Uhr den Notruf.

Schnell ist klar, dass alle wieder abrücken können. Quelle: Kay Hartzmann

Rayk Sommer, Leiter der Taucherstaffel Havelland, traf als erster am Einsatzort ein. „Es war eine tolle Zusammenarbeit aller Kräfte, die sofort einsatzbereit waren. Und vor allem mit einem glücklichen Ausgang“, ist Sommer erleichtert.

Der See kann bei schlechtem Wetter tückisch sein

Die Drohne der Rathenower Feuerwehr war vor Ort, ebenso das Feuerwehrboot. Die Taucherstaffel rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an. „Hervorragende Arbeit der Leitstelle“, lobt Sommer.

Der erfahrene Taucher schätzte die Situation zunächst als äußerst schwierig ein. „Wenn es windig wird, reagiert der See ganz anders und kann unglaublich tückisch sein. Es gibt zum Teil heftige Wellen und viele tiefe Stellen. Für alle die sich nicht auskennen, schwer einzuschätzen. Zudem war schlechtes Wetter vorhergesagt“, sagt Sommer.

Einsatzort zwischen Yachthafen und Dranseschlucht

Doch die Einsatzleute mussten am Ende gar nicht aktiv werden. „In dem Moment als wir eintrafen, kamen die Jungs aus dem Wasser. Wir konnten also trockenen Fußes wieder ins Auto steigen. Das war für alle eine riesige Erleichterung“, sagt der Rettungstaucher.

Auch die Taucher hatten sich bereit gemacht. Quelle: kay hartzmann

Der Einsatzort befand sich zwischen dem alten Yachthafen und der Dranseschlucht, an einer kleinen Badestelle. Losgefahren sind die Jungs an der Kaimauer beim Café am Kai. Sie legten also eine recht weite Strecke zurück und waren längst aus dem Blickfeld der Mutter verschwunden.

Mutter bedankt gemeinsam mit ihren Söhnen bei den Einsatzleuten

Die Taucher wie auch zahlreiche andere Rettungsleute saßen wie viele andere Fußballfreunde gerade vor dem Fernseher, als der Alarm ausgelöst wurde. „Wir haben gerade mit befreundeten Kameraden und Tauchern das EM-Spiel geguckt, als der Einsatz kam“, erzählt Sommer. Um 18.43 wurde der Alarm ausgelöst. Die Meldung lautete Stechow-Ferchesar, Badestrand, zwei vermisste Kinder. „In diesem Moment entgleitet dir alles“, gesteht Sommer.

Als die Einsatzleute zurück waren, erlebten sie noch einen Moment, der ihnen große Freude bereitete. „19.35 Uhr waren wir wieder auf dem Hof und haben die letzten traurigen EM-Minuten des Deutschlandspiels in der Gemeinschaft verfolgen können. Dann kam eine der beiden Mütter mit den Kindern noch zur Wache und hat sich bei den Einsatzkräften bedankt. So etwas ist leider nicht mehr üblich und deshalb für uns etwas Besonderes, tolle Geste“

Von MAZonline