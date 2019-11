Strodehne

Von Angehörigen wurde die Polizei am Montag darüber informiert, dass ein 28-Jähriger seit dem Vorabend vermisst werde. Etwa zeitgleich fand ein Zeuge gegen 15 Uhr in der Nähe der Havel bei Strohdehne Gegenstände des Vermissten. Nach einer unverzüglich eingeleiteten Absuche der Havel in diesem Bereich wurde der leblose Körper des Mannes von Rettungskräften im Wasser treibend gefunden.

Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach ersten Ermittlungen durch Kriminalisten gibt es gegenwärtig keine Anhaltspunkte, die für ein Verbrechen oder eine Suizidabsicht des Mannes sprechen. Die Polizei eröffnete von Amts wegen ein Todesermittlungsverfahren.

Von Bernd Geske