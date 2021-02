Abschied mit Tränen: Spargelhof Spaatz schließt nach 30 Jahren

Spaatz

Erinnerungen der letzten 30 Jahre hat Gabriele Feiler auf ihrem Küchentisch ausgebreitet. Sie schaut auf unzählige Fotos von der Spargelernte ihres Spaatzer Familienbetriebs. Das 30-jährige Jubiläum fällt aus. Der Betrieb schließt.

„Diese Entscheidung fällt uns wirklich nicht leicht“, sagt Gabriele Feiler und wischt sich eine Träne aus dem Auge. Zusammen mit ihrem Mann und den drei Kindern hat sie beschlossen, dass es künftig keinen Spargel aus Spaatz mehr geben wird.

„Der Spargelanbau ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Da gehört auch eine gewisse Erfahrung dazu“, erklärt Uwe Feiler (CDU). Der parlamentarische Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium weiß, wovon er spricht. Schon als Fünfjähriger lief er neben seiner Oma zwischen Spargelreihen.

Die Idee entstand bei Bier und Korn

„Ich habe 50 Jahre Spargel-Erfahrung“, scherzt Feiler. Tatsächlich spielte das Edelgemüse in seiner Familie immer eine gewisse Rolle. Ganz besonders in den letzten 30 Jahren.

1991 gründeten Feilers Eltern Helga und Wolfgang zusammen mit Johannes Alpers den Spargelhof Spaatz. Die Idee dazu entstand in einer Hamburger Kneipe bei Bier und Korn. Alpers baute schon lange Spargel an, hatte damals aber ein Problem, geeignete Flächen zu finden.

„Also schlug mein Vater, Polizist in Hamburg, seinem Freund, dem Gastwirt, vor, sich in Brandenburg umzuschauen“, berichtet Feiler. Einen Tag später nahmen die beiden den märkischen Sand in Spaatz unter die Lupe.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In dem 300-Seelen-Dorf befindet sich jener Hof, auf dem Uwe Feilers Großeltern und Urgroßeltern lebten und der heute in der Region als Spargelhof Spaatz bekannt ist. Die Bodenprobe war so vielversprechend, dass die Hamburger beschlossen, nach Spaatz zurückzukehren und mit Alpers ein Familienunternehmen zu gründen.

Auf 13 Hektar bauten sie Spargel an und fuhren 1992 an wenige Tagen die erste Ernte ein. Bis auf 18 Hektar steigerten sich Helga und Wolfgang Feiler, reduzierten mit zunehmendem Alter die Flächen aber wieder. 2009 starb Wolfgang Feiler, 2012 auch seine Frau. Das Unternehmen stand kurz vor dem Aus, denn Sohn Uwe lag nach einem schweren Unfall wochenlang im Krankenhaus.

Zur Galerie Uwe und Gabriele Feiler haben sich zusammen mit ihren Kindern entschlossen, den Familienbetrieb aufzugeben. Ein Abschied, der ihnen nicht leicht fällt.

Gabriele Feiler und ihr Sohn hingen kurzfristig ihre Jobs an den Nagel und kümmerten sich um das Geschäft. Auch der damals 82-jährige Johannes Alpers kam aus Hamburg, um zu helfen. Uwe Feiler konnte nur vom Rollstuhl aus nach dem Rechten sehen und Tipps geben.

Seither ist Gabriele Feiler die Chefin des Familienbetriebs. „Wir investierten in neue Technik, bauten neue Kühlhäuser und stellten den Betriebsablauf um – immer in der Hoffnung, dass eins unserer Kinder den Hof übernimmt“, so Gabriele Feiler.

Polnische Saisonarbeiter kommen nicht mehr

Doch daraus wird nichts. Die beiden Töchter haben sich im Sauerland und in Magdeburg ein Leben aufgebaut. Und der Jüngste ist mit seiner Arbeit als Elektromeister so glücklich, dass auch er sich gegen die Übernahme entschieden hat.

„Ich selbst habe schlichtweg nicht die Zeit“, macht Uwe Feiler deutlich. Er kandidiert auch 2021 als CDU-Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis 58. Zudem muss die Chefin des Hofs aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten.

Hinzu kommt, dass Gabriele Feiler bis 2017 noch auf die Unterstützung polnischer Saisonarbeiter setzen konnte. Die haben nun in ihrer Heimat feste Jobs. Qualifizierte Erntehelfer zu finden, ist seither ein großes Problem, das auch anderen Höfen Probleme bereitet.

Corona-Krise erschwerte die Situation zusätzlich

Mit den Jahren hat die Familie deshalb die Flächen von etwas mehr als sechs Hektar auf weniger als vier verkleinert. Die Kritik, man müsse den Arbeitern einen vernünftigen Lohn zahlen, weist Uwe Feiler zurück: „Wir haben zusätzlich zum Mindestlohn auch nach Leistung bezahlt.“

2020 kam dann erschwerend Corona dazu. „Zum Ende der Saison hatten wir nur noch einen Spargelstecher, sonst arbeiten wir mit fünf“, betont Gabriele Feiler. Eine große Hilfe in der Krise sei Marcel Böttger gewesen. Der Freiberufler, den viele als Clown Celly kennen, half in Spaatz aus. „Er hat den Hof am Laufen gehalten, während ich Masken genäht habe“, erzählt die Chefin.

Allerdings seien längst nicht alle mit solchem Elan dabei gewesen. „15 Kilogramm in einer Stunde, das ist ein guter Schnitt. Wir hatten Arbeiter, die in sechs Stunden auf 15 Kilo kamen. Das funktioniert einfach nicht“, macht Gabriele Feiler deutlich.

Flächen verpachtet, Maschinen verkauft

Sie denkt mit einem Lächeln an die vielen Stammkunden, die ihr über die Jahre die Treue hielten: „Obwohl wir fast immer ohne Verfrühungssystem arbeiteten und erst zwei, drei Wochen nach den anderen Spargelhöfen verkaufen konnten, haben einige stets auf den Spaatzer Spargel gewartet. Dafür sind wir sehr dankbar.“ Fast alle Gaststätten in der Region versorgte das Unternehmen mit Spargel und betrieb zudem sechs Verkaufsstände.

Inzwischen sind die Eigentumsflächen, auf denen das Edelgemüse wuchs, verpachtet und die Maschinen zum größten Teil verkauft. Zum ersten Mal seit Jahren muss Gabriele Feiler Ende Februar nicht raus aufs Feld und kann den Frühling genießen. Ganz verabschieden will sich die Familie aber nicht vom Spargel.

Spargel aus Kremmen auf dem Spaatzer Hof

„Wir haben uns eine kleine Hintertür offen gelassen, um vielleicht als Rentner auf einer kleinen Fläche das Ganze aufleben zu lassen“, verrät Uwe Feiler.

Damit nicht genug. Die Schwiegertochter hat sich zum Geburtstag zwei Spargelreihen auf dem Hof gewünscht. Zudem überlegen Feilers, an den Wochenenden Spargel aus Kremmen auf ihrem Hof zu verkaufen. Der Kremmener Geschäftsführer Malte-Sören Voigts ist jedenfalls bereit, sie zu beliefern. Er wird künftig auch den Stand vor der Post in Rathenow übernehmen.

Von Christin Schmidt