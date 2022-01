Abschied nach 60 Jahren: Letzte Chance auf Rinower Brötchen

Rhinow

Eine Ära geht zu Ende. In wenigen Tagen wird Peter Schulz zum allerletzten Mal den Teig für seine beliebten Brötchen kneten, Brot und Kuchen aus dem alten Backofen holen. Am 15. Januar öffnet die kleine Bäckerei am Marktplatz in Rhinow zum allerletzten Mal. Wer also noch einmal in den Genuss der Backwaren kommen möchte, sollte sich sputen. Denn die Nachfrage ist gerade in den letzten Wochen besonders groß.

Dabei sind die Brötchen, die der Bäckermeister und seine Mitarbeiter Tag für Tag aus dem Backofen holen, schon seit Langem weit über die Grenzen des Havelland hinaus bekannt.

Wie zu Ost-Zeiten, sollen die Brötchen hier schmecken. Und der Geschmack des Ostens ist offenbar sehr beliebt. Aus Havelberg, Rathenow, Neustadt/Dosse, Stendal sogar aus Berlin und Dresden kommen Stammkunden, um in der kleinen Rhinower Bäckerei einzukaufen.

Selbst in den sozialen Medien und auf Bewertungsportalen sind die Rhinower Brötchen in aller Munde. „Seit Jahren der Bäcker meiner Wahl. Kleine aber feine Bäckerei, in der das Brot und die Brötchen noch wie zu DDR-Zeiten schmecken. Das Brot nahm ich damals mit auf Montage, da es lange frisch bleibt. Die Kuchen sind auch sehr lecker“, schreibt ein Kunde in den Google-Rezensionen.

Die Brötchen von Bäckermeister Peter Schulze schmecken auch dem Nachwuchs. Quelle: Privat

Und Ulf Chelminski lobt: „Alles bei diesem Bäcker wird noch mit viel Liebe und Handwerksgeschick gemacht! Die Brötchen kann man nur empfehlen! Dort wird noch alles von Hand gemacht!“

Tatsächlich entstehen die Kuchen, Kekse, Brote und Brötchen in Peter Schulzes Backstube noch ausschließlich in Handarbeit und das bereits seit 60 Jahren. Ansonsten verwende er keine besonderen Zutaten, versichert der Bäckermeister, der den Rummel um seine Backkunst für übertrieben hält. „Ich mache nichts Besonderes“, betont der bescheidene Bäcker immer wieder.

Vielleicht liegt das Geheimnis auch weniger in den Zutaten als viel mehr im Backen selbst und insbesondere im Backofen, denn der steht bereits seit 1962 in der kleinen Bäckerei. Peter Schulzes Vater ließ diesen damals einbauen und bis heute leistet der Ofen zuverlässig seinen Dienst.

Wer weiß, vielleicht birgt dieser ja das Geheimnis des guten Geschmacks, den Kunden wie Rita Adam so sehr schätzen. „Das sind die besten Brötchen weit und breit“, schreibt sie in ihrer Google-Rezension.

Von Christin Schmidt