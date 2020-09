Albertsheim

Nach dem Ablauf der fünfjährigen Wahlperiode hätten die Mitglieder der Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes Untere Havel - Brandenburger Havel eigentlich schon im Dezember 2019 über einen neuen Vorstand befinden sollen. Organisatorische Gründe und der Epidemie geschuldete Einschränkungen ermöglichten jedoch die Vorstandswahl erst auf einer Verbandsversammlung im August diesen Jahres.

Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig und leitet den Verband nach Maßgabe des Wasserverbandsgesetzes und der Verbandssatzung in Übereinstimmung mit den von der Verbandsversammlung beschlossenen Grundsätzen. Dem Vorstand gehören zehn Mitglieder an: Jens Aasmann (Vorsteher), Christian Pust (stellvertretender Vorsteher), Jürgen Engel, Ralf Giese, Matthias Remus, Annett Rütz, Enrico Voigt, Kerstin Wallitzer, Ekhard Wolter und Fred Ziem.

Der Wasser- und Bodenverband Untere Havel – Brandenburger Havel ist für die Pflege und Unterhaltung von Gewässern zuständig. Quelle: Norbert Stein

Die Verbandsversammlung dankte allen ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern, insbesondere Angelika Thielicke als langjährigem Vorstandsmitglied und Verbandsvorsteherin. Die ehemalige Amtsdirektorin von Nennhausen war die erste Frau an der Spitze eines Wasser- und Bodenverbandes im Land Brandenburg. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben kandidierte sie nun auch für den ehrenamtlichen Verbandsvorstand nicht wieder.

Ihr Nachfolger an der Spitze der Verbandsversammlung, Jens Aasmann sagt: „Für den Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes habe ich kandidiert, weil ich in den zehn Jahren als Amtsdirektor in Rhinow gelernt habe, welche große Bedeutung das Wasser und die Wasserregulierung in der Region hat.“Die tägliche Arbeit des Verbandes, ein über Generationen geschaffenes Netz von Gräben, Stauen, Schöpfwerken so zu pflegen und zu betreiben, dass die vielfältigen Anforderungen der Landeigentümer und -nutzer erfüllt werden können, sei enorm wichtig, sagt Aasmann weiter.

Konsens nicht immer einfach

Diese Arbeit möchte er als Verbandsvorsteher unterstützen und die Bedeutung der Aufgaben in der Öffentlichkeit vermitteln. Dabei werde er die erforderlichen Weiterentwicklungen und die nicht immer einfache Konsenssuche mit allen Beteiligten unterstützen. Die derzeit wichtigste Aufgabe sieht der neue Verbandsvorsteher in der praktischen Umsetzung tiefgreifender Veränderungen des Brandenburger Wassergesetzes. „Der Landesgesetzgeber hat den Verbänden Aufgaben übertragen, die gerade in unserer Region zu immensen finanziellen Belastungen führen. Das können die im Verband organisierten Grundeigentümer nicht alleine stemmen“, sagt Jens Aasmann.

Das Schöpfwerk in Parey wird derzeit grundlegend saniert. Quelle: Norbert Stein

Der Wasser- und Bodenverband mit Sitz in Albertsheim bei Rathenow ist in einem 112 807 Hektar großen Wirkungsgebiet entlang der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, von Friesack/ Rhinow im Norden sowie Wusterwitz und Brandenburg/Havel im Süden zuständig für die Pflege und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Ihm obliegt die Pflege und Unterhaltung von Gräben und weiteren Gewässern mit einer Gesamtlänge von 1350 Kilometern, 390 Wehren und Stauen, 950 Durchlässen, Dükern und Sielen sowie 16 Schöpfwerken.

Im Auftrag des Landes und gegen Bezahlung kümmert sich der Verband zudem um die Unterhaltung von 70 Kilometer Deichen und 30 Kilometer Gewässern I. Ordnung. Mit einer 100-prozentigen Landesförderung von 1,5 Millionen Euro lässt der Verband derzeit das Schöpfwerk Parey sanieren und am Mühlenrhin bei Rhinow kümmert er sich im Auftrag des Landes um einen Altarmanschluss, damit Fische die Wehranlage passieren können.

Von Norbert Stein