Neue Veranstaltungsreihe soll die Menschen zusammen bringen

Ungewöhnlich lebhaft ging es am Sonntagnachmittag im Dorfgemeinschaftshaus Parey zu. Die Stimmung unter den Besuchern war locker und trug wesentlich zum erfolgreichen Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe „Sonntag im Dorf“ bei. „Von Oktober bis März wollen wir zukünftig die Veranstaltungsreihe an jeden zweiten Sonntag im Monat anbieten“, sagte Ortsvorsteherin Jacqueline Drese zu Beginn des ersten Sonntagstreffens am vergangenen Wochenende.

Besser kennenlernen

Die Idee hatte die Ortsvorsteherin zusammen mit Johanna Naatz und Julia Krugelsten Die drei jungen Frauen wollen damit die Geselligkeit und den Gemeinschaftssinn im Dorf weiter fördern. „Sonntag im Dorf“ soll zudem Gelegenheiten schaffen, dass sich Einheimische und Zugezogene besser kennenlernen.

Ein festes Thema

Am Anfang stand die Überlegung für eine Veranstaltung zur Pareyer Dorfgeschichte. Die Idee wurde nicht verworfen – aber eben weiter entwickelt zu einer monatlichen Veranstaltungsreihe. Jeder „Sonntag im Dorf“ wird einem ausgewählten Thema gewidmet.

Im Dorfgemeinschaftshaus entstanden schöne viele schöne Dinge aus Ton. Die Besucher hatten Spaß und Freude. Quelle: Norbert Stein

Die Dorfgeschichte wollen sich die Initiatorinnen vornehmen, wenn man sich etwas näher gekommen ist. Der Auftakt dazu war vielversprechend. Rund 25 Besucher kamen zum gemeinsamen Töpfernachmittag in das Dorfgemeinschaftshaus. Aus den Nachbarorten waren Besucher gekommen.

Freier Lauf

Die Organisatorinnen hatten für Ton, Handwerkszeug und Zubehör gesorgt. Kinder mit ihren Eltern, Senioren und weitere Besucher saßen an einer großen Tafel und formten verschiedene Dinge aus Ton. Künstlerisches Talent war nicht notwendig. Jeder konnte seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Für Schreibutensilien

Herzen wurden besonders zahlreich geformt. Maurine (14) war mit ihrer Mutter aus Rhinow zu „Sonntag im Dorf“ nach Parey gekommen. Sie gestaltete aus Ton eine Schale mit Verzierungen und war zufrieden mit ihrer Arbeit. Margit Rohrschneider aus Parey war es auch. Die Seniorin formte Kleiderhaken und ihre Tischnachbarin einen Becher für Schreibutensilien.

Die Frauen musterten den Becher und meinten scherzhaft: „Sieht aus wie aus der Steinzeit.“ Weil nicht alle Rundungen künstlerisch vollendet wirkten. Darauf kam es auch gar nicht an. Das Verbindende war wichtig, wie auch bei „Sonntag im Dorf“ im Dezember. Dann entstehen Kerzen aus Bienenwachs und Weihnachtsschmuck wird gebastelt.

Von Norbert Stein