Kleßen

Die Eingangsstufen zum Schloss Kleßen zieren zwei wichtige Jahreszahlen für die Entwicklung des historischen Bauensembles. 1723 wurde das Anwesen als Dreiseitenflügelanlage renoviert.

1999 steht für das Jahr des erfolgreiches Sanierungsabschlusses nach der politischen Wende durch die Familie Thiedig als heutige Eigentümer. Seither sorgen die Havelländischen Musikfestspiele mit Konzerten sowie Gartentage und andere Veranstaltungen für künstlerische und kulturelle Hochgenüsse im und rund um das Anwesen.

Am Freitagabend schritten verdienstvolle Frauen und Männer aus der Region über die Treppe in das Schloss. Das Amt Rhinow mit seinen sechs Gemeinden hatte zur Ehrung des Ehrenamtes 2019 auf Schloss Kleßen geladen.

Kajsa-Ida Dech (12 Jahre) spielte zur Begrüßung „Walzer“ in A-moll von Frederic Chopin am Klavier und Gesa H. Hilger (12 Jahre) die Sonate in E-moll aus dem ersten Satz von Benedetto Marcello auf der Blockflöte. Irina Lawrinowitsch begleitete die Nachwuchsmusiker am Klavier.

Sie gaben der Veranstaltung mit rund 80 Ehrenamtlern aus Vereinen, Ortsfeuerwehren, der Nachbarschaftshilfe, sozialen Bereichen, der Orts- und Traditionspflege sowie gemeinnützigen Organisationen im Ländchen Rhinow einen würdigen künstlerischen Rahmen.

„Ehrenamtliches Engagement ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit, aber unverzichtbar für gesellschaftliche Vielfalt in den Orten“ betonte Stefan Schneider, Vorsitzender des Amtsausschusses in seiner Begrüßung.

Im Ländchen Rhinow gäbe es viele solcher Menschen, die sich in ihrer Freizeit auf ganz unterschiedliche Weise und ohne Aufsehen einsetzen, damit das Leben in der Region interessant bleibt und nicht langweilig wird.

„Ich mache doch nichts Besonderes“, sagen Ehrenamtler oft auf die Frage warum sie sich fürs Gemeinwohl einsetzten. Stellvertretend für das vielfältige Engagement ehrte das Amt Rhinow am Freitagabend nun bereits zum vierten Mal Ehrenamtler.

Aus jeder Gemeinde Zwei und in diesem Jahr erstmalig zwei Unternehmen, die Ehrenamt und Vereinswesen unterstützen. Die Bürgermeister und Ortsvorsteher würdigten die Leistungen ihrer Ehrenamtler, bevor sie ihnen gemeinsam mit Amtsdirektor Jens Aasmann Blumen, Urkunde und Medaille überreichten.

Die Gastgebergemeinde machte den Anfang. Joachim Tessenow, Bürgermeister von Kleßen-Görne, würdigte Lothar Görne als langjährigen kommunalpolitischen Ehrenamtler und Willibald Schmitt, für seine Arbeit im Ortsbeirat Kleßen und als Leiter des Chores „Die Schmitt-Singers“.

Kerstin Grams vom Förderverein der Ortsfeuerwehr Stölln und Sylvia Kraft, Ortsvorsteherin in Schönholz und Vorstandsmitglied im Otto Lilienthal Verein sind die Ehrenamtler 2019 der Gemeinde Gollenberg. Die Ehrenamtsauszeichnung der Gemeinde Großderschau erhielten Doris Kietzmann und Detlef Frauböse.

Doris Kietzmann engagiert im Historikerzirkel des Heimatvereins und hilft bei Veranstaltungen auf dem Kolonistenhof. Detlef Frauböse ist unter den örtlichen Anglern seit 17 Jahren der Mann für ein aktives Vereinsleben.

Die Gemeinde Havelaue ehrte ihren ehemaligen Bürgermeister, langjährigen Strodehner Dorfaktivisten und Gründungsmitglied des Segel- und Bootsvereins Strodehne Wolfgang Schwuchow. Auch Margot Müller-Wrana, die in Spaatz die AWO- Ortsgruppe leitet, dem Vorstand des örtlichen Heimatvereins angehört und im Verein „Gesund in die Zukunft“ mitarbeitet, bekam eine Auszeichnung.

In Seeblick ist Doris Augstein die Vorsitzende und gute Seele der AWO- Ortsgruppe Hohennauen. Dafür wurde sie am Freitag ausgezeichnet, wie auch Werner Hubel aus Wassersuppe. Wenn Stefan Schneider am Telefon hört: „Ich hab da mal wieder ein Problem“, ist ihm sofort klar, Ingrid Lotto ist am anderen Ende der Strippe.

Viele Jahre hat sie den Rhinower Heimatverein geleitet, ist heute noch aktives Vereinsmitglied und pflegt mit ihren Nachbarn den Lilienthalplatz. „Bleib so wie Du bist. Du bist einzigartig“, sagte der Rhinower Bürgermeister als er Ingrid Lotto die Ehrenurkunde überreichte. Anschließend ehrte er Peter Kujath für sein über 40jähriges Engagement in der Feuerwehr.

Amtsdirektor Jens Aasmann würdigte die Firma Rexroth und die Agrargenossenschaft Großderschau als Unternehmen mit Herz und Verständnis für das Ehrenamt und Vorbilder zur Unterstützung gesellschaftlicher Belange. Dafür gab es die erstmals verliehene Auszeichnung für vorbildliche Unterstützung des Ehrenamts.

