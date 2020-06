Rhinow

Der gemeinsame Investitionsfonds der Gemeinden des Amtes Rhinow ist eine lange Erfolgsgeschichte. Und sie hat die Region vorangebracht, sagt Stefan Schneider, Vorsitzender des Amtsausschusses. Dafür legen die sechs Gemeinden ihre jährliche investive Schlüsselzuweisung zusammen, um mit vereinter Finanzkraft die kommunalen Anteile für Förderprojekte und nachhaltige Instandsetzungen besser finanzieren zu können.

In den letzten 20 Jahren flossen insgesamt 7,9 Millionen Euro aus dem Gemeinschaftsfonds in den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur sowie weitere Vorhaben in allen Gemeinden. Für dieses Jahr stehen rund 500 000 Euro zur Verfügung. Die Gemeinden konnten 190 000 Euro investive Schlüsselzuweisungen in den Gemeinschaftsfonds einzahlen. Aus dem Haushalt des Amtes fließen 250 000 Euro zur Aufstockung dazu. Zudem stehen aus dem Vorjahr noch 60 000 Euro zur Verfügung.

Stefan Schneider, Rhinower Bürgermeister und Vorsitzender des Amtsausschusses, nennt den Investitionsfonds eine Erfolgsgeschichte. Quelle: Norbert Stein

Der Amtsausschuss Rhinow hat nun über die Verwendung des Halbe-Million-Euro-Budgets entschieden und dafür eine Prioritätenliste mit 23 Vorhaben beschlossen. Geld aus dem gemeinsamen Investitionsfonds bekommen auch in diesem Jahr wieder alle Gemeinden. Das Amt erhält 75 300 Euro. Verwendet werden soll das Geld für die Finanzierung von Eigenmitteln zur weiteren Digitalisierung der Grundschulen Rhinow und Hohennauen, Anschaffungen in den Kitas und den Bauhof. 50 000 Euro fließen in den Brandschutz zur Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges.

Die Stadt Rhinow steht mit vier Vorhaben auf der Prioritätenliste und bekommt für deren Umsetzung 102 700 Euro. 54 200 Euro wird die Stadt als Eigenanteil zur geförderten Gestaltung des Umfeldes der Turnhalle einsetzen. Für 30 000 Euro wird auf dem Friedhof die Wasserversorgung erneuert und die Reihengrabanlage erweitert. 8000 Euro hat Rhinow für die Gehweganbindung der B102 an die Werner-Seelenbinder-Straße eingeplant und 10 500 Euro zur Anschaffung eines neuen Spielgeräts.

Der Sportplatz von Gülpe soll mit Mitteln aus den Gemeinschaftsfonds eine neue Umzäunung bekommen. Quelle: Norbert Stein

Die Gemeinde Havelaue kann mit 46 000 Euro aus dem Gemeinschaftsfonds rechnen. Sie wird das Geld einsetzen für die Sanierung des Giebels an Dorfgemeinschaftshaus Strodehne (13 000 Euro), eine Umzäunung der Sportplätze Wolsier und Gülpe (jeweils 7500 Euro), die Instandhaltung der Mehrzweckgarage in Spaatz (3000 Euro) sowie 12 000 Euro für die nachhaltige Instandsetzung von Straßen.

Seeblick ist mit 163 000 Euro in diesem Jahr die Gemeinde mit der höchsten Zuwendung. Die Gemeinde wird schon allein 100 000 Euro einsetzen als Eigenanteil für das geförderte Projekt der Sanierung des Schulsportplatzes und 50 000 Euro für die weitere Elektrosanierung des von Schule und Kita gemeinsam genutzten Objektes. 5000 Euro sind vorgesehen für Planungsarbeiten zur Schulhofgestaltung und 8000 Euro für ein neues Spielgerät.

86 000 Euro Reserve

15 000 Euro bekommt Kleßen-Görne für Instandsetzungsarbeiten von Straßen und eine Mehrzweckgarage. Die Gemeinde Gollenberg wird ihre 10 000 Euro als Eigenanteil für den dritten Bauabschnitt der Sanierung der Kita einsetzen. Großderschau, in den letzten Jahren mit hohen Zuschüssen zur Finanzierung des Neubaus der Dossebrücke bedacht, erhält 5000 Euro zur Anschaffung einer neuen Sirene im Ortsteil Rübehorst. Unter dem Strich verbleiben noch 86 000 Euro als Reserve im gemeinsamen Investitionsfonds.

Von Norbert Stein