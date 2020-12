Amtsausschuss beschließt Haushalt

Rhinow

Der Amtsausschuss Rhinow hat am Donnerstagabend auf seiner letzten Sitzung des Jahres 2020 in Prietzen die Weichen für die Arbeit im kommenden Jahr gestellt.

Die Abgeordneten beschlossen einstimmig den Amtshaushalt 2021. Der Abstimmung war eine eingehende Diskussion zum Etatentwurf vorausgegangen.

Anzeige

Gemeinden besser unterstützen

Im Kern ging es um eine möglichst finanzielle Entlastung und Unterstützung der Gemeinden. „Der Haushalt ist nicht auf Rosen gebettet, aber eine solide Basis für die Arbeit “, sagte der Vorsitzende des Amtsausschusses Stefan Schneider, nachdem Kämmerin Ellen Schütt die finanziellen Eckdaten für 2021 erläutert hatte.

Für die sechs Gemeinden im Ländchen Rhinow sinkt Amtsumlage um ein weiteres Prozent auf nunmehr 30 Prozent. 2016 waren es noch 33,5 Prozent. Der Rhinower Abgeordnete Eckhard Wilke brachte dann die Diskussion in Schwung. „Prozente sind die eine Seite der Entwicklung“, sagte er. „Die wahren Geldströme sind aber gestiegen.“ 2016 zahlten die Gemeinden 1,37 Millionen Euro aus ihren Haushalten als Umlage an das Amt, 2021 werden es rund 150 000 Euro mehr sein.

Im Haushalt 2021 des Amtes Rhinow sind auch Mittel für die Umsetzung des Digitalpakts in der Grundschule Rhinow eingeplant. Quelle: Norbert Stein

Die Senkung der Amtsumlage sollte deshalb für die Gemeinden keine Prozentzahl bleiben sondern deutlicher in Euros spürbar werden, so Wilke. Rund zwei Millionen Euro Rücklage im Haushalt des Amtes würden dafür eine solide Möglichkeit bieten, ohne dass die Verwaltung in finanzielle Schwierigkeiten gerät.

Genannt und erörtert wurden dazu in der Diskussion eine deutliche einmalige Absenkung der Amtsumlage um drei Prozent für 2021, die Entlastung finanziell besonders stark gebeutelter Gemeinden oder mehr Geld für den gemeinsamen Investitionsfonds der Gemeinden aus der Rücklage des Amtshaushaltes.

Problem angehen

Wolfgang Nitsche sagte, man müsse das strukturelle Problem Gemeinden mit wenigen Einwohnern aber großer Fläche angehen. Amtsdirektor Jens Aasmann hielt sich in der Aussprache zum Haushaltsentwurf weitgehend zurück. „Die Entscheidung liegt beim Amtsausschuss“, sagte er, mahnte dann aber doch vor Entscheidungen, die nicht abgewogen seien.

Weil niemand vorhersehen kann ob Corona-Krise, die Afrikanische Schweinepest und Vogelgrippe zusätzliche Mittel aus dem Amtshaushalt erfordern, sprachen sich die Abgeordneten gegen die weitere Absenkung der Amtsumlage für das nächste Jahr aus. Damit bleibt es bei den vorgelegten Kennziffern. Der gemeinsame Investitionsfonds der Gemeinden soll hingegen aber um weitere 50 000 Euro auf nunmehr insgesamt 250 000 Euro aus dem Amtshaushalt aufgestockt werden. Einschließlich der Einzahlungen der Gemeinden stehen damit in dem Gemeinschaftstopf im nächsten Jahr 450 000 Euro für Investitionen und andere Ausgaben in den Gemeinden zur Verfügung.

Das Amt Rhinow hat einen Haushalt für 2021. Quelle: Monika Skolimowska/dpa i

Der Ergebnishaushalt 2021 hat eine Gesamtvolumen von etwas über 4,8 Millionen Euro. Zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen klafft eine Lücke von 194 300 Euro (einschließlich der erhöhten Einzahlung in den Investitionsfonds). Das wird durch die Rücklage ausglichen.

Die Personalkosten für Verwaltung, Kitas und Schulen sind mit 3,23 Millionen Euro die mit Abstand höchste Ausgabenposition im Amtshaushalt. Geld wurde in dem Haushalt auch für weitere Investitionen eingestellt – einschließlich möglicher Förderungen verschiedener Vorhaben.

Hier wird investiert

Insgesamt 50 000 Euro sind für den IT- Bereich in der Verwaltung vorgesehen – einschließlich Einführung der E- Akte und Umsetzung der E- Rechnungen. Für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Technik sind 100 000 Euro eingeplant und weitere 125 000 Euro für die Umsetzung Digitalpakt in den Grundschulen Rhinow und in Hohennauen.

Von Norbert Stein