Anwohner der Jahnstraße in Rhinow fühlen sich im Stich gelassen

Rhinow

Die Aufregung in Rhinow ist groß. Auslöser sind die gegenwärtigen Bauarbeiten zur Sanierung der B 102 in der Kleinstadt und damit verbundene Einschränkungen für die Anwohner seit Montag. Die Bundesstraße führt als Hauptverbindungsstraße durch Rhinow. Sie ist Verkehrsseitig betrachtet die Hauptschlagader und derzeit eine Baustelle.

Dennys Fischer ist unzufrieden mit mit der Vollserrung und meint man sollte die Anwohner zumindest nach eiFeierabend mit ihren Fahrzeugen auf die Grundstücke lassen. Quelle: Norbert Stein

Die Ortsdurchfahrt bekommt auf einer Gesamtlänge von 1,4 Kilometern einen neuen Fahrbahnbelag. Die Sanierung wird unter Vollsperrung in zwei Bauabschnitten realisiert. Am 9. Augst hat die bauausführende Firma Matthäi aus Oranienburg mit den Sanierungsarbeiten begonnen – im ersten Bauabschnitt vom süd-westlichen Ortseingang bis zur Lilienthalstraße. Die alte Fahrbahndecke wurde abgefräst und am Ortseingang in der Jahnstraße mit der Herstellung eines Fahrbahnteilers begonnen. Die Ergänzung eines Gehweges im Knotenpunkt B 102/L17 gehört ebenfalls zum ersten Bauabschnitt.

Vollsperrung soll konsequent durchgesetzt werden

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg als Auftraggeber hat der Baufirma eine Sanierung der Ortsdurchfahrt unter Vollsperrung gestattet. Eine Umleitung ist ausgeschildert und Rhinow für den Durchgangsverkehr und den Schwerlastverkehr gesperrt. Die Erreichbarkeit von Grundstücken, der Busverkehr sowie Fahrgassen für die Rettungsdienste sind sichergestellt, hatte der Landesbetrieb vor Beginn der Sanierungsarbeiten verkündet.

Für die Erreichbarkeit der Grundstücke gilt die Zusage nun nicht mehr. Seit Montag gelangen im ersten Bauabschnitt die Anwohner mit ihren Fahrzeugen nicht mehr auf ihre Grundstücke. Erfahren haben sie davon auf einer Anwohnerversammlung Mitte vergangener Woche. Der Landesbetrieb und die Baufirma erklärten dort, die Vollsperrung konsequent durchsetzen zu wollen, auch für die Anwohner. Betroffen sind etwa 20 Grundstücke. Als Ausweichmöglichkeit angeboten wurde, die Fahrzeuge nun auf dem Platz gegenüber dem Edeka-Markt abzustellen.

350 Meter von der Wohnung bis zum Parkplatz

Einige Hundert Meter entfernt von ihren Grundstücken und bis Ende September, dann soll der erste Bauabschnitt erledigt sein. „Drei Wochen sind eine zulange Zeit und für uns Anwohner nicht zuzumuten“, sagt Irene Kujath erregt. Sie wohnt in der Jahnstraße, wo gegenwärtig am Straßenteiler gearbeitet wird. Der Gehweg ist auch noch nicht fertig, sagt Irene Kujath vor dem Grundstück, wo am Montag lediglich drei Bauarbeiter ihr Tagwerk verrichten. „Es müssten mehr Bauarbeiter vor Ort sein, dann würde die Arbeiten auch zügiger vonstatten gehen“, meint die Anliegerin.

In der Stadtmitte ist die B 102 ab der Lilienthalstraße gesperrt. Quelle: Norbert Stein

Der Meinung ist auch Dennys Fischer aus der Rathenower Straße, erster Bauabschnitt, der aber am Montag einer arbeitsfreien Zone glich. Von Fischers Wohnung bis zu den angebotenen Ausweichstellplatz sind es 350 Meter. „Die Entfernung ist unzumutbar, weil niemand die Sicherheit der Fahrzeuge gewährleisteten kann“,sagt Fischer mit Verweis auf den Versicherungsschutz. Den Anwohnern sollte man zumindest nach Arbeitsende auf der Baustelle die Zufahrt zu den Grundstücken ermöglichen“ , so Fischer. Sie hat indes wie Irene Kujath kein Verständnis für Kraftfahrer die unerlaubt durch die Baustelle fahren.

Bauarbeiter fühlten sich in ihrer Arbeit behindert

Auch im zweiten Bauabschnitt von der Lilienthalstraße bis zur Straße der Jugend werde die Vollsperrung für die Anwohner gelten, erklärt Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebs auf Anfrage. Bisher habe man Kulanz zugelassen und die Anwohner mit ihren Fahrzeugen durch die Baustelle auf ihre Grundstücke gelassen. Dieses Zugeständnis wurde zunehmend von anderen Kraftfahrern ausgenutzt. Sie ignorierten die Absperrungen. „Es gab wiederholt Beschwerden. Die Bauarbeiter fühlen sich von den Fahrzeugen behindert“, erklärt Steffen Streu und fügt hinzu: „Die Sicherheit der Bauarbeiter hat Vorrang“.

Viele Anwohner fühlen sich von Politik und Verwaltung im Stich gelassen. Stefan Schneider hat eine andere Auflassung. „Verantwortung und Zuständigkeit liegt beim Landesamt für Straßenwesen als Auftraggeber für die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Die Stadt hat auf das Baugeschehen keinen Einfluss“, so der Rhinower Bürgermeister. Seitens der Amtsverwaltung wird ebenfalls auf die Zuständigkeit des Landesbetriebes verwiesen. Der Baubetrieb erklärt ebenfalls, sich nicht zur Durchsetzung der Vollsperrung äußern zu können. Für Stellungnahmen und Erklärungen zuständig sei allein der Landesbetrieb Straßenwesen. So sei es vertraglich vereinbart, erklärt der Bauleiter auf Nachfrage.

Von Norbert Stein