Ausstellung „Fremde in Brandenburg?“ im Heimathaus

Großderschau

Friedrich II. holte einst viele Siedler in die Dosseniederung. Holländer folgten seinem Ruf und lehrten die Kolonisten das Butter machen. Das alte Handwerk wird heute vom Heimatverein Großderschau bei Veranstaltungen auf dem Kolonistenhof mit Schauvorführungen als Tradition gepflegt.

Die Siedler, die vor über 250 Jahren kamen, wurden heimisch in Derschau, Rübehorst, Neuwerder oder einem anderen Dorf zwischen Dosse und Rhin. Noch heute sind viele Menschen in der Region stolz auf die erfolgreiche Siedlungsgeschichte ihrer Vorfahren.

„Passt zu uns“

So sieht es auch die Vorsitzende des Heimatvereins Großderschau, Helga Klein, und sagt: „Die Ausstellung passt zu uns.“ Gemeint ist die Wanderausstellung „Fremde in Brandenburg? Integration gestern und heute“ des Landesverbandes Brandenburg der Europa-Union Deutschland.

Die Ausstellung kommt nun auch nach Großderschau und wird vom Heimatverein mit Unterstützung des Aktionsbündnisses Partnerschaft für Demokratie Westhavelland und Nauen in der Kirche von Großderschau gezeigt. Der Vorsitzende des Landesverbandes der Europa-Union Deutschland, Wolfgang Balint, wird die Ausstellung am Samstag, 13. Juni, um 14 Uhr eröffnen. Die Veranstaltung ist öffentlich. Es gelten die Corona-Regelungen. Nach einem Ausstellungsrundgang geht es zum Kaffeetrinken auf dem Kolonistenhof.

Mehrfach kamen „Fremde“

Die Ausstellung besteht aus zwölf Tafeln und weist darauf hin: Migration ist in Brandenburg nichts Neues. Die Herausforderung der Integration von „Fremden“ bestand mehrfach in der Geschichte des Landes. Es kamen im Verlauf der Jahrhunderte viele tausend Flamen, Holländer, Hugenotten aus Frankreich, Juden, Niederländer, Schweizer, Böhmen, Russen und Polen, um in Brandenburg eine neue Heimat zu finden. Diese Besiedlung habe das Land im Ergebnis entscheidend vorangebracht, kommt in der Ausstellung zum Ausdruck.

Sie macht aber auch deutlich – schon die damalige Integration war keine leichte Aufgabe und sie benötigte Zeit. Die Wanderausstellung zeigt zudem: Soll Integration gelingen, muss sie gemeinsam angegangen und von der Mehrheit der Gesellschaft getragen werden.

Von Norbert Stein