Strodehne

Einen Schrecken in der Morgendämmerung hat am Dienstag um 7.15 Uhr eine Autofahrerin auf der Landesstraße 17 bei Strodehne erlebt, als ihr ein Reh vor den Wagen sprang. Das Tier verendete bei dem Zusammenstoß noch am Unfallort. Die Autofahrerin überstand den Unfall unverletzt.

Die Polizei gibt den Fahrzeugschaden mit 1 200 Euro an. Die alarmierten Polizisten verständigten den zuständigen Jagdpächter und nahmen den Unfall auf.

Von MAZ