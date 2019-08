Erst Goslar, dann Berlin und jetzt Kleßen. Bernd Cronjaeger ist viel herumgekommen. In Kleßen setzt er sich für den Erhalt der Dorfkirche ein. Der Musiker wird darum mit den „Kleßen Old Stars“ auftreten. In der Kirche gibt es dann Jazz, Blues und Swing zu hören. Und ein neues Bandmitglied ist auch dabei.