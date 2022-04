Bäcker Olaf Thonke ist dem Geheimnis der Rhinower Brötchen auf der Spur

Rhinow

Außen leicht knusprig, aber nicht zu hart. Innen ein fluffiger, aber dichter Teig und dazu ein herrlicher Duft – so müssen sie sein, die „Rhinower Brötchen“. Über Jahrzehnte hat Bäckermeister Peter Schulze sie gebacken, gegessen wurden sie weit über die Grenzen des Ländchens Rhinow hinaus. Peter Schulze ist nun im Ruhestand, „Rhinower Brötchen“ soll es aber weiterhin geben. Dafür will der Rathenower Bäckermeister Olaf Thonke sorgen.

Ende Januar hatte er die kleine Bäckerei am Rhinower Marktplatz übernommen und dafür wohl so manch skeptischen Blick kassiert. Olaf Thonke wusste, er tritt hier ein schweres Erbe an. Dennoch stellte sich der Bäckermeister der Herausforderung und übernahm nicht nur den Laden, um dort die Thonke-Produkte, die es in mehr als 50 Filialen gibt, zu verkaufen. Er hat mit großem Aufwand daran gearbeitet, dem Geheimnis der „Rhinower Brötchen“ auf die Spur zu kommen.

„Schon lange vor der Übernahme hatten wir die Nachfrage nach den ’Rhinower Brötchen’ beobachtet. Erst konnten wir den Hype nicht verstehen. Dann haben wir uns das näher angeschaut und festgestellt: Wir verstehen die Begeisterung“, erzählt Olaf Thonke.

Er machte es sich zur Aufgabe, zu zuschauen, wie Peter Schulze seine Brötchen bäckt, um die Erkenntnisse in den Herstellungsprozess in seinem eigenen Betrieb in Rathenow zu integrieren. „Wir hatten es mehrmals probiert und sind auch mehrere Male gescheitert“, gesteht Thonke.

Thonke: „Es sind nicht die Zutaten“

Er hat mit seinem Team in den letzten Wochen und Monaten überlegt, wie man den Geschmack der „Rhinower Brötchen“ auch ohne das Kneten und Backen in der kleinen Bäckerei hinbekommt. Dabei liege der größte Teil des Geheimnisses in der Technologie und der Teigführung. Die Rezeptur spiele nur eine geringe Rolle. „Es sind nicht die Zutaten, sondern bestimmte Backparameter, die Peter Schulze völlig anders gemacht hat“, so Thonke.

Er weiß, der Unterschied zwischen der Herstellung in einer kleinen Bäckerei – kurze Wege, kleine Mengen, direkt in den Ofen – und einer Großbäckerei mit rund 300 Mitarbeitern sind enorm. In Rhinow wurde nachts gebacken, der Teig kam aus der Knetmaschine, wurde per Hand zu Brötchen geformt und kam direkt in den Ofen.

Mehr als 30 Jahre holte Peter Schulze aus diesem Ofen Brot, Brötchen, Kekse und Kuchen. Quelle: Christin Schmidt

„Das ist eine völlig andere Technologie. Unsere Thonkis werden zum Beispiel bis zu 24 Stunden geführt. Sie werden am Vormittag für den nächsten Morgen vorbereitet. Alle unsere Brötchen laufen durch die Kühlung und eine längere Führung. Kein Brötchen wird direkt gebacken“, erklärt der Bäckermeister den Unterschied.

Der alte Rhinower Ofen habe dagegen nur bedingt mit dem Geschmacksgeheimnis zu tun. Was aber sehr wohl Einfluss habe, sei die Backzeit. „Die Brötchen sind schwach gebacken, man kann auch sagen, sie wurden am Ofen vorbeigetragen. Das ist das Entscheidende“, sagt Olaf Thonke und die Resonanz der Kunden gibt ihm recht.

Verkäuferin Janine präsentiert eines der begehrten "Rhinower Brötchen". Quelle: Christin Schmidt

Die neuen „Rhinower Brötchen“ kommen gut an. Die ersten Test-Exemplare hatten die Verkäuferinnen verschenkt und am nächsten Tag Feedback eingeholt. Inzwischen gehören die von Peter Schulze inspirierten Brötchen zum festen Sortiment.

Seit Ende März gibt es jeden Tag „Rhinower Brötchen“ – und die Nachfrage ist groß. Dennoch wird es die Brötchen in den anderen Thonke-Filialen nicht geben. „Wir können sie nicht fürs gesamte Unternehmen produzieren“, macht Olaf Thonke deutlich, während seine Verkäuferin zehn „Rhinower Brötchen“ über die Theke reicht.

Von Christin Schmidt