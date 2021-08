Benefizkonzert mit ungarischer Organistin in der Kirche Wassersuppe

Wassersuppe

Das nennt man einen gelungenen Nachmittag: Ein Genuss für Aug und Ohr, eine Stärkung für Körper und Geist und ein gutes Werk für ein Gotteshaus. Die Rede ist von dem Benefizkonzert für die Kirche Wassersuppe, das am Sonnabendnachmittag auf dem Programm stand.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die renommierte ungarische Organistin Zsuzsa Elekes brachte die 1895 von Albert Hollenbach gebauten Schleifladen-Orgel zum Strahlen. Mit der Deutschen Messe von Franz Schubert und der Pastorale von Johann Sebastian Bach hatte sie ein Programm ausgewählt, das die andächtig lauschenden Zuhörer sichtbar beeindruckte. So wie die Sänger des Projektchores Hildesheim unter Leitung von Sigrid Schloth-Schubert es taten, die nach mehreren Auftritten in der Kirche in Wassersuppe längst keine Unbekannten mehr sind.

Mitglieder des Förderkreises hatten einen kleinen Imbiss vorbereitet. Quelle: Markus Kniebeler

Vor dem Konzert hatten die Mitglieder des Förderkreises Dorfkirche Wassersuppe die Zuhörer zu einem kleinen Imbiss eingeladen. Auf dem Gelände vor der Kirche gab es selbst gemachten Flammkuchen und Schnittchen, dazu Sekt, Wein oder alkoholfreie Getränke. Und entgegen der Wetterprognose blieb es trocken, sogar die Sonne lugte hin und wieder hinter mächtigen Wolken hervor. Genau die richtigen Bedingungen also, um sich auf den folgenden Kulturgenuss vorzubereiten und die Arbeit des Vereins mit einer kleinen Spende zu unterstützen.

20-jährige Erfolgsgeschichte

Ohne Konzerte dieser Art gäbe es die Erfolgsgeschichte von der Rettung der Kirche Wassersuppe nicht. Zwar stammt ein Großteil der rund 170 000 Euro, die in den vergangenen 20 Jahren in die Sanierung des Gotteshauses investiert wurden, aus den unterschiedlichsten Förderprogrammen. Aber das Geld fließt in der Regel erst, wenn der Antragsteller – in diesem Fall war und ist das der Förderverein Dorfkirche Wassersuppe – einen Eigenanteil bereitstellt.

Die Zuhörer genossen das Konzert. Quelle: Markus Kniebeler

Aber wo soll ein Verein mit einer Handvoll Mitgliedern Einnahmen herbekommen? „Viele Möglichkeiten gibt es nicht“, sagt Baronin Karin von Heyking, Mitbegründerin des Fördervereins. Aber mit einem Benefizkonzert, so die Überlegung damals, könne man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nämlich Spenden sammeln, zur Sicherung der erwähnten Eigenanteile. Und, zum zweiten, die Kirche mit Leben füllen und so das Bewusstsein in der Bevölkerung für deren Erhaltenswürdigkeit wecken.

Attraktion nicht nur für Musikfreunde

Das Konzept hat bestens funktioniert. Zu den Benefizkonzerten – anfangs fanden zwei pro Jahr statt, heute ist es meist eines – kamen und kommen viele Menschen. Nicht nur Kultur- und Musikfreunde, sondern auch Bürger, die ihren Teil zur Rettung der 1756 errichteten Kirche beitragen wollten.

Mittlerweile muss sich dank dieses Engagements niemand mehr um den Zustand der Kirche sorgen. „Es war zwar ein langer und nicht immer einfacher Weg“, blickt Karin von Heyking auf die vergangenen 20 Jahre zurück. Aber die Anstrengungen, die im Verein unternommen worden seien, hätten sich gelohnt. „Die Kirche konnte gerettet werden“, sagt sie. Und das sei doch eine herrliche Botschaft.

Von Markus Kniebeler