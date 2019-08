Kleßen

In die Dorfkirche kommen Besucher zu Gottesdiensten, Andachten, Taufen, Hochzeiten und weiteren Glaubensveranstaltungen. Sie ist aber zunehmend eine Stätte der Kultur und Musik. Dafür sorgt der Förderverein Dorfkirche Kleßen mit dem Vorstand an der Spitze. Im Mittelpunkt steht der Erhalt der Dorfkirche.

Von der Musik beseelt

Aber einige Vorstandsmitglieder selbst sind ebenfalls von der Musik beseelt. Willibald Schmitt zum Beispiel ist nicht nur Vorsitzender des Fördervereins, er gründete vor zehn Jahren auch die Schmitt-Singers. Der Chor bereichert viele Veranstaltungen mit Liedern. Er gibt regelmäßig Konzerte in der Dorfkirche Kleßen und anderen Dörfern und Städten.

Ein Gründungsmitglied

„Musik im Blut“ hat auch Bernd Cronjaeger. Im Jahre 2007 gehörte der heute 75-Jährige zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins und ist seither Vorstandsmitglied. 1993 bei einer Rundfahrt durch das Havelland kam Cronjaeger eher zufällig nach Kleßen.

Die Dorfkirche Kleßen steht für den Förderverein und die „Old Stars“ im Mittelpunkt. Quelle: Norbert Stein

Viele Jahre hatte Cronjaeger in Berlin, Potsdam und dem Ausland als Städteplaner gearbeitet. Zusammen mit seiner Frau entdeckte er in Kleßen ein altes Tagelöhnerhaus. Sie kauften das Haus samt Grundstück, von dem aus man einen weiten Blick ins Luch hat – das Anwesen wurde saniert.

Sanierungsarbeiten koordiniert

Die Berliner Wohnung hat das Ehepaar behalten. Doch Kleßen ist für Bernd und Gabriele Cronjaeger schon längst zum Lebensmittelpunkt geworden. Er organisierte und koordinierte mit der Gründung des Fördervereins die Arbeiten zur Sanierung der Dorfkirche.

Volles Haus und Getränke

Bernd Cronjaeger war früher auch Bauleiter. Seit seiner Jugendzeit in Goslar spielt er Banjo. Am Samstag, 17. August um 16 Uhr, wird er zum fünften Mal gemeinsam mit Musikfreunden als „ Kleßen Old Stars“ in der Dorfkirche Kleßen auftreten. Ein volles Haus und die Getränkepause bestimmen das erfolgreiche Format des Jazzevents. Wie immer ist der Eintritt frei – aber verbunden mit einem Spendenaufruf für die Förderverein Dorfkirche Kleßen. Jazz, Blues und Swing stehen auf dem Programm.

Bei einem Konzert vor einigen Jahren. Quelle: PicasaPicasa

Die „ Kleßen Old Stars“ treffen sich bereits seit elf Jahren bei ihren Berliner Freunden in dem fast 200 Jahre alten Tagelöhnerhaus in der Dorfstraße in Kleßen. Besonders im Winter machen sie an Wochenenden gemeinsam Musik und feiern. „Unsere Wildschwein-Workshops sind schon legendär geworden“, sagt Bernd Cronjaeger.

Langer gemeinsamer Weg

Die Musiker kennen sich bereits seit über 50 Jahren aus ihrer gemeinsamen Zeit in einer Schülerband in Goslar oder haben sich zunächst mit Kollegen – ehemals Tonchefs von RBB, DLF, ICC und NDR – sowie Freunden aus Hamburg und Bremen in Berlin zusammengefunden, um ihre Jazz-Begeisterung in verschiedenen Formationen zu pflegen.

Die Buga gab den Ausschlag

Im Jahr 2015 zur Bundesgartenschau gab es dann erstmals ein Konzert der „ Kleßen Old Stars“ – verbunden mit einer Jazz-Andacht. Am 17. August werden die Jazzmusiker unterstützt von ihrer neuen Sängerin, Ilka Hein, die als Moderatorin beim MDR, als Sängerin und als Kabarettistin auch dem Publikum im Havelland bekannt sein dürfte.

Von Norbert Stein