Bratschen mit viel Witz: Eröffnungskonzert der Havelländischen Musikfestspiele auf Schloss Kleßen

Kleßen

Seit 20 Jahren gehören Sabine und Hans-Jürgen Thiedig mit Schloss Kleßen zu den Gastgebern der Havelländischen Musikfestspiele. In dem 300 Jahre alten und von 1993 bis 1999 grundlegend sanierten Herrenhaus wird die jährliche Saison der Festspiele traditionell eröffnet. So auch am Sonntag – mit dem „Berliner Violaquartett“, das als Ensemble seine Premiere bei den Musikfestspielen hatte.

Das „Berliner Violaquartett“ entstand aus dem Anfang der 2000er gegründeten „Allegro Vibratsche“. Die klassisch ausgebildeten und freien Musiker Uwe Gaffrontke und Daniel Mögelin gehören zu den Gründungsmitgliedern. Zur aktuellen Besetzung zählen die gebürtige Türkin Dilhan Kantas und der vor 15 Monaten aus Schottland gekommene Paul Livingstone.

„Bratschen-Quartetts sind tatsächlich etwas Außergewöhnliches. Einfach weil kaum Musik nur für Bratschen geschrieben wird. Deshalb sind unsere Stücke speziell für Viola arrangiert“, erzählt Daniel Mögelin. „Unser heutiges Programm führt die Zuhörer ‚around the world’, mit Klassik, Volksweisen, Tango und Klezmer.“

Viele kleine Kompositionen mit frischem Anstrich

Nach dem spielerischen Einmarsch des Quartetts in den Saal wurde das Konzert mit Liedern wie „Der Kuckuck und der Esel“ gestartet. Zu den klassischen Stücken gehörten Kompositionen Georg Philipp Telemanns (1681 bis 1767), aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ und von Georg Friedrich Händel (1685 bis 1759).

Auch Werke von Astor Piazzolla (1921 bis 1992), der in Argentinien Tango-Stücke komponierte, gehörten dazu. Einer der wenigen Komponisten, der speziell für Violas komponierte, war Max von Weinzierl (1841 bis 1898), von dem das Violaquartett das „Nachtstück für vier Violen“ spielte. Nach 90 Minuten gab es – passend zum Frühlingsbeginn an diesem Tag – „Veronika, der Lenz ist da“ (Comedian Harmonists) – in einem besonderen und humorvollen Arrangement und viel Spielfreude.

Charmante Bratscher mit Witz

„Wenn sich Melancholie, Feuer, Leidenschaft und Witz beim Saitenspiel treffen, dann musizieren Bratscher miteinander. Die Bratsche und die Bratscher an sich sind im Orchester viel mit Witzen bedacht worden. Sie erleben vier charmante Bratscher – die ihre ernsthafte Profession mit Witz ausstrahlen – gemeinsam musizierend im Konzert“, hieß es in der Ankündigung zum Konzert. Dies spürten die Zuhörer. „Das heutige Konzert, nur mit Bratschen, war ein besonderes. Vor allem die Tango-Interpretation war klasse! Piazzolla hatte ich bereits bei einem Konzert, zu dessen 100. Geburtstag, im vergangenen Jahr kennengelernt“, schildert Elisabeth Kohn-Schulze aus Ketzin ihren Eindruck.

„Schon seit vielen Jahren gehöre ich, mit Abo, zu den treuen Besuchern der Veranstaltungen der Havelländischen Musikfestspiele und fahre auch gern nach Kleßen. Schön finde ich, dass die Veranstaltungen nahezu ganzjährig angeboten werden.“ Die Zuhörer erfreuten sich nicht nur an der Musik, sondern auch an den tollen stimmungsvollen Bouquets aus Frühlingsblühern und am Buffet mit selbst gebackenem Kuchen.

Reichhaltiges Programm macht Appetit auf mehr

„2021 konnten wir coronabedingt erst Konzerte ab Juni anbieten und haben viele zuvor geplante Veranstaltungen im Sommer nachgeholt. Deshalb freuen wir uns, dass wir noch da sind und uns auch die Landkreise weiterhin unterstützen“, sagt Geschäftsführerin Madleen Fox, die unter den rund 70 Zuhörern auch Landrat a. D. Burkhard Schröder sowie Bruno Kämmerling, Kulturreferent des Landkreises, begrüßte. Ein Schwerpunkt der 22. Spielzeit ist E.T.A. Hoffmann aus Anlass seines 200. Todestags, unter anderem auf Schloss Nennhausen am 23. Oktober.

Im Sommer gibt es Open-Airs, wie am 9. Juli mit Trio Zeitklang Berlin im Schlosspark Nennhausen, mit Violinist Daniel Mögelin. „Zudem führen wir die Reihe der Konzerte für Kids, mit drei Konzerten, fort. So am 3. Dezember mit ‚Weihnachten mit Astrid Lindgren’ in der Kirche Kleßen.“ Die Havelländischen Musikfestspiele im Havelland, Potsdam-Mittelmark und Oberhavel wurden am 13. März für den Landkreis Potsdam-Mittelmark auf Schloss Rekahn eröffnet. Die Veranstaltungsorte der Havelländischen Musikfestspiele im Havelland sind Schloss und Kirche Kleßen, Schloss Ribbeck, Funkamt Nauen, Kirche Wachow, Kirche Groß-Behnitz und Landgut Stober, Schloss Nennhausen, Kirche Hohennauen, Wallfahrtskirche Buckow, Havelland Kliniken und Kunsthof Galm.

Das „Berliner Violaquartett“ beendet am 18. Dezember auf Schloss Ribbeck die Saison 2022 der Havelländischen Musikfestspiele. Eines der nächsten Konzerte ist das „Klavierkonzert mit Marcella Crudeli“ am 3. April auf Schloss Ribbeck und das Konzert mit Duo Zeitlos am 14. Mai in der Kirche Hohennauen. Weitere Informationen zum Programm der Musikfestspiele findet man unter www.havellaendische-musikfestpsiele.de. Tickets gibt es unter Telefon 033237/8 59 62 oder per E-Mail info@havellaendische-musikfestspiele.de.

Von Uwe Hoffmann