Neuruppin

Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl, deren Ausgang völlig ungewiss ist. Auch im Wahlkreis 56, der die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teile des Havellandes umfasst, wird es spannend: Zwölf Kandidaten bewerben sich um das Direktmandat, und Mandatsinhaber Sebastian Steineke (CDU), der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt, hat richtig starke Konkurrenz.

Aber wer würde den Wahlkreis in Berlin am besten vertreten? Welcher Politiker steht für welche Werte? Die MAZ fühlt den Kandidaten auf den Zahn: Sechs Fragen, sechs Antworten. Alle Kandidaten hatten die Aufgabe, die Frage in einem Video zu beantworten, das nicht länger als 30 Sekunden sein darf.

Heute nun Frage 1: Der Wahlkreis 56 ist eine ländlich geprägte Region: Was sollte Politik tun, damit das Leben auf dem Land attraktiv wird – und was sollte Politik besser lassen?

Hier die Antworten von elf Kandidaten – Einzelbewerber Willi Eckelmann wollte sich nicht beteiligen.

Thomas Essig, FDP: Vernünftige Bildung für Kinder auf den Dörfern

„Ich bin Thomas Essig, Kandidat der FDP hier im Wahlkreis 56 im Nordwesten Brandenburgs. Wir sind Landwirte, wir sind Fachkräfte. Wir wollen Ihre Stimme für ein Gesundheitswesen, für vernünftige Bildung unserer Kinder auf den Dörfern. Wir brauchen Ihre Stimme als Landwirte, damit unsere Kulturlandschaft und unsere Kultur und unser Geschmack in den Regionen nicht ausstirbt. Und damit unsere Jugend hier eine Perspektive sehen kann. Wir sind die, die wollen und können.“

Sebastian Steineke, CDU: „Nicht mit Großstädten vergleichen“!

Wiebke Papenbrock (SPD): „Ich kenne die Sorgen und Nöte“

„Was Politik für den ländlichen Raum machen sollte, ist: Rahmenbedingungen verändern, für die Unternehmen, für die Menschen vor Ort, für das Ehrenamt. Die gesamte Infrastruktur muss hier funktionierten, von Bahn, Bus, Straße, bis zur ärztlichen Versorgung. Digitalisierung haben wir schon mit Breitband und Mobilfunk den ersten Schritt gemacht. Was Politik nicht machen sollte: Immer der Vergleich mit den Großstädten. Wir sind anders im ländlichen Raum, und so müssen wir auch behandelt werden.“

„Ich bin Wiebke Papenbrock, komme aus Walsleben, bin also selbst auf dem Dorf groß geworden und lebe heute in Neuruppin und ich kenne all die Sorgen und Nöte, die wir hier auf dem Land haben. Ich will mich dafür einsetzen, dass in unserer Region gute Voraussetzungen dafür sind, dass wir hier leben können, eine gute Verkehrsanbindung haben, schnelles Internet bekommen, dass die Gesundheitsversorgung für alle Generationen funktioniert und die Bildung für unsere Kinder gewährleistet ist.“

Anja Mayer, Linke: „Nicht von oben herab bestimmen!“

„Ich glaube, dass man zeigen muss, dass in den ländlichen Räumen sehr, sehr viel passiert, dass dort viele Projekte entstehen, viele spannende Initiativen. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass man natürlich auch gemeinsam daran arbeiten muss, dass es einen guten ÖPNV gibt, dass es eben auch einen Schulplatz oder Kitaplatz für das Kind gibt, wenn man eins hat. Und daran würde ich gern gemeinsam mit den Menschen vor Ort arbeiten. Ich finde, Politik sollte möglichst unterlassen, von oben herab zu bestimmen, wie man auf dem Dorf zu leben hat.“

Maximilian Kowol, Grüne: „Wir brauchen vor Ort Perspektiven“

„Politik darf auf keinen Fall über die Köpfe von Menschen in ländlichen Räumen hinweg entscheiden. Das muss klar sein und sie muss gleichzeitig Perspektiven bieten. Sie muss mit uns gemeinsam Perspektiven bieten für zum Beispiel junge Leute, die nach ihrem Abitur oder mittleren Schulabschluss oder was auch immer eine Ausbildung oder ein Studium machen wollen und dann erst mal in die Großstadt müssen. Nein, das müssen wir hier vor Ort hinbekommen. Wir brauchen vor Ort Perspektiven für die Menschen, die hier leben, dass die ländlichen Räume nicht ausbluten und kaputtgehen.“

Michael Güldener, BVB/Freie Wähler: Schluss mit den Versprechungen!

„Mein Name ist Michael Güldener, ich bin hier Direktkandidat der Freien Wähler. Meine Antwort auf die 1. Frage lautet: Politik sollte endlich die Probleme der Bürger ernst nehmen und sie dort hin transportieren, wo die Entscheidungsträger sitzen, in den Landtag beziehungsweise in den Bundestag, um die ländliche Bevölkerung nicht abzuhängen. Schluss mit den Versprechungen, die niemand einhalten kann, und keine endlosen Debatten ohne Entscheidungen.“

Corvin Drößler, Die Partei: Negativzinsen für Hauskredite

„Dringend notwendig für den ländlichen Raum sind Investitionen in ÖPNV und die digitale Infrastruktur sowie finanzielle Anreize für Lehrer*innen und Ärzte*innen. Für Zuzug könnten zudem Negativzinsen für Hauskredite auf dem Land sorgen. Auch muss es mehr Angebote als Treckerfahren für die Jugend geben und die Landwirtschaft darf nicht vergessen werden. Mehr Hanffelder könnten eine ganz neue Realität der Dörfer in vielerlei Hinsicht bewirken. Hopfen wäre allerdings auch eine Option. Weiterhin muss das fachgerechte Entsorgen von Braunflaschen fokussiert werden, da die Ausbreitung von Zecken in den märkischen Wäldern nicht allein für eine konsequente Entnazifizierung sorgen wird.“

Norbert Glamann, Einzelkandidat: „Der Bund setzt falsche Prioritäten“

„Was sollte Politik tun? Beim Kita-Gesetz stellt der Bund 5,5 Milliarden Euro bereit, hat aber nur ein Monitoring. Der Bund besitzt keine Kontrollmöglichkeit über die vertragsmäßige Verwendung dieser Gelder. Was sollte Politik lassen? Schlechte oder falsche Prioritäten setzen. So sind die Verteidigungsausgaben um 9 Milliarden Euro gestiegen. Sie sollten lieber in Bildung, Forschung, Familie, Senioren oder Jugend investiert werden.“

Dominik Kaufner, AfD: Mehr Selbstverwaltung für die Kommunen

„Die Politik sollte dafür sorgen, dass der ländliche Raum lebenswert bleibt. Und das bedeutet ganz konkret, in hinreichende Daseinsvorsorge Verkehr und Digitalisierung zu investieren, statt immer nur davon zu reden. Die Kommunen müssen für die Erfüllung ihrer Aufgaben deutlich besser ausgestattet werden. EU, Bund und Land sollten weniger regulierend in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen. Und wir müssen aufpassen, dass wir den Bauern mit immer neuen Verordnungen nicht das Leben schwer machen, sondern sie lieber bei der Vermarktung ihrer regionalen Produkte unterstützen.“

Stephan Dietzsch, die Basis: Politik aktiv gestalten

„Servus! Du weißt es sicher am besten, was in deiner Region an guten und an schlechten politischen Entscheidungen schon gelaufen ist. Mit uns kannst du das ändern. Mit uns und mit mir kannst du mitentscheiden und die Politik aktiv gestalten.“

Axel Heidkamp, Piraten: Netzausbau auf den Dörfern fördern

“Es ist dafür zu sorgen, dass das Leben im ländlichen Raum lukrativ bleibt. Darum muss der Netzausbau auch für die kleinsten Dörfer in den nächsten zwei Jahren klappen. Wo die Kosten für die Betreiber zu hoch werden, muss das mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Die Coronakrise hat bewiesen, dass zum Beispiel die Schüler im ländlichen Raum völlig abgehängt sind. Die Infrastruktur-Verkehrsanbindung muss ebenfalls in zwei bis vier Jahren optimiert sein. Wo Bus und Bahn nicht die Lösung bilden, muss hinreichend Geld in die Entwicklung von intelligenten Lösungen gegeben werden.“

Von Kathrin Gottwald