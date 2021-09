Neuruppin

Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl, deren Ausgang völlig ungewiss ist. Auch im Wahlkreis 56, der die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teile des Havellandes umfasst, wird es spannend: Zwölf Kandidaten bewerben sich um das Direktmandat, und Mandatsinhaber Sebastian Steineke (CDU), der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt, hat richtig starke Konkurrenz.

Aber wer würde den Wahlkreis in Berlin am besten vertreten? Welcher Politiker steht für welche Werte? Die MAZ fühlt den Kandidaten auf den Zahn: Sechs Fragen, sechs Antworten. Alle Kandidaten hatten die Aufgabe, die Frage in einem Video zu beantworten, das nicht länger als 30 Sekunden sein darf.

Heute nun Frage 5: Was kann man tun, damit es in Deutschland mit der Digitalisierung vorangeht – vor allem im ländlichen Raum wie Prignitz, OPR und Havelland?

Hier die Antworten von elf Kandidaten – Einzelbewerber Willi Eckelmann wollte sich nicht beteiligen.

Norbert Glamann, Einzelkandidat: „Flächendeckend nicht zu schaffen“

„Der 5G-Netzausbau ist zurzeit flächendeckend durch die vier großen Mobilfunkunternehmen nicht zu schaffen. Spezielle Förderprogramme von 1,1 Milliarden Euro in sogenannte Campussysteme schließen die Lücken im ländlichen Raum. Bis 2024 werden andere Firmen 99,95 Prozent der Haushalte, Landwirtschaft und Industrie mit G4 versorgen, danach Umrüstung auf G5.“

Wiebke Papenbrock, SPD: „Pandemie hat gezeigt, wie sehr wir noch hinterher hinken“

„Wir brauchen hier in unserer Region schnelles Internet – für Schulen, Privathaushalte, Unternehmen und die Verwaltungen. Die Pandemie hat gezeigt, wie sehr wir da hinterherhinken und wie viel noch getan werden muss. Alle Beteiligten müssen dafür jetzt zusammenarbeiten und den Netzausbau voranbringen. Und am Ende wird davon der ländliche Raum profitieren.“

Sebastian Steineke, CDU: „Wir können von den baltischen Staaten lernen“

„Ja, bei der Digitalisierung liegt leider noch einiges im Argen. Nicht für alles ist der Bund zuständig. Trotzdem haben wir in den letzten Jahren eine Menge erreicht, zum Beispiel beim Mobilfunkausbau, beim Breitbandausbau, viele Türme konnten neu gebaut werden. Mithilfe des Bundes und Fördermitteln kann überall gebuddelt werden. Das ist aber nur ein erster Schritt, denn Digitalisierung ist nicht nur Infrastruktur, sondern auch wie gehen wir mit den Inhalten um? Hier müssen wir von den Besten lernen, zum Beispiel von den baltischen Staaten.“

Anja Mayer, Die Linke: „Auch Internet ist öffentliche Daseinsvorsorge“

„Telekommunikationsnetze und insbesondere der Netzausbau gehört aus meiner Sicht in die öffentliche Hand. Der Markt regelt eben nicht, dass jede und jeder auch „an der letzten Milchkanne“ eine gute Internetanbindung hat. Das ist aber nötig, wir haben während Corona erlebt, wie wichtig das ist. Es gibt mittlerweile in der Landwirtschaft smarte Ausbringetechnik, die darauf angewiesen ist. Kommunen brauchen hier Förderung und Unterstützung von Bund und Land, denn auch Internet und Digitalisierung ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.“

Dominik Kaufner, AfD: „Wir brauchen flächendeckend Glasfaseranschlüsse“

„Um den Ausbau digitaler Infrastruktur zu bewerkstelligen, brauchen wir eine flächendeckende und anbieteroffene Bereitstellung von Glasfaseranschlüssen und natürlich auch eines Mobilfunknetzes. Dazu ist mehr Koordination notwendig. Der momentane Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland ist geprägt von weißen Flecken in vielen ländlichen Regionen und Doppelstrukturen in den Ballungsgebieten. Und letztlich wird das Ganze auch eine Menge Geld kosten, aber das sollte es uns wert sein.“

Axel Heidkamp, Piraten: „Es gibt zu viele weiße Flecken“

„Da der Ausbau für die Netzbetreiber in den ländlichen Räumen in den letzen Ecken – heute weiße Flecken – nicht rentabel ist, müssen wir das aus Bundes- und Landesmitteln bezahlen und das muss in kürzester Zeit geschehen. Auch zu bedenken ist, dass noch viele Bereiche im ländlichen Raum nur mit G2- bis G4-Netz ausgestattet sind und das gilt es auch abzustellen.“

Thomas Essig, FDP: „Auf kleine Firmen vor Ort setzen“

„Es gibt viele Möglichkeiten in Europa, Ausschreibungen zu machen, aber für solche wichtigen Dinge wie die Digitalisierung auf dem Land sollte man die Firmen nutzen, die vor Ort sind. Also kleine und Kleinstunternehmen, die auch Kabelgräben buddeln können und sich nicht darüber wundern, dass man Ausschreibungen erst ein halbes Jahr später kriegt. Hier sollte man doch den eigenen Arbeitsmarkt fordern und fördern.“

Michael Güldener, Freie Wähler: „Erst mal Entwicklungshilfe in Deutschland leisten“

„Die Frage 5 möchte ich ganz einfach beantworten, wie können wir die Digitalisierung vorantreiben? Der Bund muss viel, viel mehr Mittel in die Hand nehmen, gerade im ländlichen Bereich, um die Glasfaserkabelnetze auszubauen. Das geht nur mit mehr Mitteln, und wir sollten uns gerade in der Entwicklungshilfe vielleicht etwas zurückhalten. Der Bundesaußenminister möchte in Afghanistan viel investieren, ich bin dafür, dass wir erstmal Entwicklungshilfe in Deutschland leisten.“

Stephan Dietzsch, Die Basis: „Verwaltungsstrukturen müssen digitaler werden“

„Um vor allem ländliche Gebiete zu unterstützen, muss dringend ein Netzausbau erfolgen, sodass Funklöcher oder Regionen mit schlechter Internetverbindung besser versorgt werden können. Auch Verwaltungsstrukturen sollten sich im Sinne des Bürgerservice digital aufstellen. Gleiches gilt für das Bildungssystem, vor allem für Schulen.“

Corvin Drößler, Die Partei: „Digitalisierung muss zurück in die öffentliche Hand“

„Das große Problem an der Digitalisierung in Deutschland ist, dass sie privatisiert wurde und die dafür zuständigen Konzerne profitorientiert arbeiten und deshalb alte Technologien so lange wie möglich verwenden. Digitalisierung ist aber essenziell und sollte gemeinwohlorientiert statt auf Gewinnmaximierung aus sein. Dafür müssen die Zuständigkeiten wieder in die öffentliche Hand zurück überführt werden und sich Experten*innen dem Thema annehmen, nicht Andi Scheuer. Das Stopfen von Funklöchern und Errichten eines flächendeckenden Glasfasernetzes hat oberste Priorität.“

Maximilian Kowol, Grüne: „Wir brauchen 5G an jeder Milchkanne“

„Wir müssten beim Breitbandausbau wesentlich schneller vorankommen. Wir müssten dort den Turbo einschalten, wir brauchen 5G an jeder Milchkanne für unsere Bäuerinnen und Bauern für eine sich immer weiter digitalisierende und technologisierende Landwirtschaft. Wir bräuchten das für die Schulen, wir bräuchten das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Homeoffice machen. Wir brauchen das für die Verwaltung, wir brauchen das, um Hightech-Standort zu bleiben und da müssen wir auch Start-ups fördern, da müssen wir Open Source fördern.“

Kandidatenforum im Video-Format

Unser MAZ-Kandidatenforum im Wahlkreis 56 findet diesmal rein digital statt. Drei Fragen haben die Direktkandidaten schon im 30-Sekunden-Video beantwortet

Eine weitere Video-Serie der Kandidaten folgen noch.

Von Kathrin Gottwald