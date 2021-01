Strodehne

Als im März des vergangenen Jahres der erste coronabedingte Lockdown in Kraft trat, da wurde auch der Strodehner Fischer Wolfgang Schröder kalt erwischt. Und zwar im Urlaub im Harz, wo er vor dem Start der Saison ein bisschen Kraft tanken wollte. „Wir sind von der Hoteldirektion höflich aber bestimmt gebeten worden, unverzüglich abzureisen“, erinnert sich Schröder. „Das war schon ein Schreck.“

Einbruch im Frühjahr

Doch wie einschneidend das Herunterfahren des öffentlichen Lebens tatsächlich war, wurde Schröder erst bewusst, als er wieder in Strodehne war. Denn von einem Tag auf den anderen brachen die Hauptzweige seines Geschäfts weg. Weil alle Restaurants schließen mussten, war auf dieser Schiene kein Fisch mehr zu verkaufen. Und zwar von hier auf jetzt. Vollbremsung. Rund 20 Prozent des Umsatzes futsch.

Und die zweite Hiobsbotschaft ließ nicht lange auf sich warten. Das Erlebnisfischen auf dem Gülper See hatte Corona auch kassiert. Fünf Jahre zuvor hatte Schröder erstmals Gäste auf sein Boot geholt, um sie an der Arbeit eines Fischers teilhaben zu lassen. Das Angebot schlug ein. Im Nu waren die ersten Touren ausgebucht.

Seitdem fährt Schröder rund ein Dutzend Mal pro Saison mit Gästen auf den Gülper See, die begeistert beim Fischen mithelfen und sich danach auf Schröders Hof ein Drei-Gänge-Menü schmecken lassen. Die Einnahmen aus diesen Erlebnistouren spielen seitdem im Wirtschaftsplan des Fischers eine wichtige Rolle. Doch im vergangenen Frühjahr musste er auch diesen Posten aus seiner Bilanz streichen. Im April und Mai fielen alle Touren, die zum Teil schon ausgebucht waren, weg.

Im Aperil soll das Erlebnisfischen wieder starten – wenn die Corona-Lage es erlaubt. Quelle: Ingo Freihorst

Und auch auf einem dritten Geschäftsfeld sorgte Corona für einen massiven Einbruch. Syrisch-stämmige Stammkunden aus dem Großraum Magdeburg-Braunschweig-Hannover, die dem Fischer Brassen in großen Mengen abkaufen, hielten sich von Strodehne fern. „Die waren so verunsichert, dass sie sich nicht mehr hergetraut haben“, erinnert sich Schröder.

Lähmende Ungewissheit

Neben den massiven wirtschaftlichen Einbußen war es vor allem die lähmende Ungewissheit, die dem Fischer und seinen Mitarbeitern zusetzte. „Wir wussten nicht, wann es weitergeht, wir wussten nicht, wie es weitergeht, es war schlimm“, sagt der Fischer. „Ein bisschen habe ich mich gefühlt wie nach der Wende, als auch nicht klar, wohin die Reise geht.“

Es ist dann glücklicherweise nicht so arg gekommen wie befürchtet. Nach den Lockerungen im Mai konnte im Juni das Erlebnisfischen wieder gestartet werden. Und auch der Fischverkauf kam, verhalten zwar, wieder in Gang.

Vor allem aber entdeckten die Menschen im Sommer, wie schön es im Havelland und wie großartig der Imbiss auf dem Fischereihof ist. „Die Leute sind uns die Bude eingerannt“, sagt Schröder. „An den Wochenenden sind wir in der Küche kaum hinterher gekommen.“

Besucher-Boom im Sommer

Vor allem Urlauber – solche von weither sowie Tagestouristen aus dem Berliner Raum – lernten den urigen Ort auf dem Gahlberg kennen. „Manche haben hier stundenlang im Garten gesessen, gegessen, Kaffee getrunken und uns bei der Arbeit zugeschaut“, sagt Mitarbeiter Sebastian Krieblin. „Die haben sich gefühlt wie im Paradies.“

Offenbar hat die Fischerei, die aussieht und arbeitet, wie sie es eigentlich immer getan hat, bei vielen Besuchern einen Nerv getroffen. Originell, authentisch, regional, naturnah – das ist es, wonach sich viele sehnen. „Wir machen hier kein großes Spektakel“, sagt Schröder. Aber genau davon sind die Menschen fasziniert.

An frischem Fisch herrscht auch im Winter kein Mangel. Quelle: Markus Kniebeler

Momentan hält sich die Euphorie indes in Grenzen. Die Restaurants fallen, wie im Frühjahr, als Abnehmer weg. Und der Imbiss auf dem Gahlberg läuft schleppend. Der Winter in der Fischerei ist eine ruhige Zeit. Immerhin werden hin und wieder Waren bestellt, die an die Kunden geschickt werden. Räucherfisch geht immer, aber auch Gläser mit Rogencreme, Brassensülze und anderen Leckereien sind beliebt. Wer wissen will, was es gibt, der kann sich über Facebook oder auf im Internet (www.fischerei-schroeder.de) informieren. Oder er ruft einfach an (033875/30737).

Hoffnung auf Rückkehr zur Normalität

Was die kommende Saison angeht, die Anfang April beginnt, ist Wolfgang Schröder noch guter Dinge. Die erste Erlebnistour am 24. April ist bereits so gut wie ausgebucht. „Wir gehen davon aus, dass wir dann wieder fahren dürfen“, sagt er. Und für den Sommer rechnet er mit einem regelrechten Ansturm. Viele Besucher hätten im vergangenen Jahr angekündigt, in diesem Sommer wieder zu kommen. „Sollen sie“, sagt der Fischer. „Wir sind froh, wenn wieder Leben in den Laden kommt.“

