Damit alte Spaatzer Namen nicht in Vergessenheit geraten

Spaatz

Friedhöfe sind nicht nur Stätten des Gedenkens und der Erinnerung. Sie zeigen auf eigene Weise Dorfgeschichte. So auch der Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde in Spaatz.

Angelegt wurde der Friedhof in der Dorfmitte mit dem Bau der Feldsteinkirche Mitte des 12. Jahrhunderts. Generationen von Einwohnern wurden seither hier beigesetzt. Anfang der 1990er Jahre – das ganze Land steckte damals mitten im gesellschaftlichen Umbruch – wurde auf dem Friedhof kräftig aufgeräumt.

Das waren die Folgen

Die Auswirkungen waren deutlich sichtbar. Historische Grabstellen waren beräumt worden, auch das Grab des ehemaligen Gemeindepfarrers Martin Anton Niendorf. Seit 1991 steht der Friedhof unter Denkmalschutz. Ein Zufall sorgte dann dafür, dass man sich auf vergangene Zeiten besann.

2018 war Matthias Schlüter, Kirchenältester und Mitglied des Heimatvereins Spaatz bei Aufräumarbeiten auf dem Friedhof auf eine alte Sandsteintafel der Familie Witthun gestoßen.

Matthias Schlüter, Hobbyhistoriker und Mitglied im Heimatverein Spaatz. Quelle: Norbert Stein

Mitglieder der Familien engagierten sich bereits vor 300 Jahren für das Dorfleben. Joachim Wilhelm Witthun zum Beispiel war Dorfschulze (heute Ortsvorsteher). Der Zufallsfund war für Matthias Schlüter der Anstoß, sich auf die Suche nach weiteren alten Grabsteinen zu begeben.

Nachforschungen und zahlreiche Gespräche im Dorf führten ihn zu Spaatzern, die Gedenksteine ihrer Vorfahren noch auf dem eigenen Grundstück aufbewahrten. Der Mann vom Heimatverein bekam Zuspruch für seine erfolgreiche Arbeit. Er durfte die alten in Stein gemeißelten Erinnerungen wieder auf den Friedhof holen. So konnte er nun bereits eine stattliche Anzahl an Grabsteinen und Gedenktafeln aufstellen.

Schöne Erinnerung

„Schön ist,“, sagt er, „dass die wiedergefundenen Grabsteine und Grabtafeln Familiennamen tragen, die über lange Zeiträume das Dorf geprägten, aber heute nicht mehr geführt werden.“

Er nennt die Namen Lübke, Schaar, Kähne, Bielefeld, Lienemann und Witthun. Einige Steine waren zerbrochen. Die Firma Neils half, die Schäden zu beseitigen. Fast alle Steine wurden von der Firma Gnotke aus Rathenow signiert.

Mit dem Bau der Feldsteinkirche Mitte des 12. Jahrhunderts wurde auch der Friedhof in Spaatz errichtet. Quelle: Norbert Stein

Der Hobbyhistoriker sagt, es gebe auch noch komplett erhaltene Familiengräber auf dem Friedhof. Gerne würde er an der Friedhofsmauer weitere Steine und Tafeln hinzufügen. Sinn der Initiative des Heimatvereins sei, so Schlüter, Namen, die über lange Zeiträume das dörfliche Leben im Spaatz prägten, wieder sichtbar zu machen. Eine Absenkung des Fliesenbodens vor dem Altar in der Kirche hat nun ebenfalls Schlüters Interesse geweckt.

Er vermutet dort eine Grablege der Familie von der Hagen, die über Jahrhunderte das Kirchenpatronat hatte. Die Kirchenbücher und andere Aufzeichnungen aus dieser Zeit existieren nicht mehr. Sie wurden bei einem Brand im Jahre 1700 vernichtet. Das erste und auch heute noch erhaltene Kirchenbuch aus der Zeit nach dem Brand wurde 1702 angelegt.

