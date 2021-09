Darum ist das Kinderbuchmuseum eine Besonderheit in Kleßen

Kleßen

Eigentlich hatte Birgit Jochens nicht mehr vor, sich um den Aufbau eines neuen Museums zu kümmern. Sie hatte von 1990 bis 2013 ein Museum in Charlottenburg-Wilmersdorf geleitet.

Zuvor war sie nach dem Studium der Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Hamburg und der Freien Universität Berlin zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Siegen und der Freien Universität Berlin. Und nach wie vor ist sie an der Geschichte des Berliner Stadtteils Charlottenburg-Wilmersdorf interessiert.

Ohne zu zögern

Nach dem Engagement im Stadtteil-Museum sollte eigentlich Schluss sein. Doch dann traf Birgit Jochens den Besitzer von Schloss Kleßen, Hans-Jürgen Thiedig.

Als sie von Hans-Jürgen Thiedig gefragt wurde, ob sie nicht Lust hätte, sich für ein Kinderbuchmuseum im Havelland in Kleßen zu engagieren, zögerte sie nicht. Kinderbuchmuseum – das war noch einmal eine Herausforderung. Sie willigte ein und übernahm die Aufgabe.

Birgit Jochens in den Räumen des Museums, als es noch nicht eingerichtet war. Quelle: Norbert Stein

Das begann bereits im Jahr 2019. Im Sommer kam Birgit Jochens immer wieder nach Kleßen, stöberte in Kinderbüchern, Märchen, Naturbeschreibungen und Bilderbüchern mehrerer Zeit- und Gesellschaftsepochen. Etwa 1000 Bücher insgesamt dürften es gewesen sein, in denen sie gelesen hat. „Es war einfach herrlich“, sagt Birgit Jochens.

Und dann startete die Arbeit im Haus am Schulweg 2 in Kleßen, nahe dem Spielzeugmuseum, das ebenfalls in den Händen von Jürgen Thiedig liegt.

Die Corona-Bremse

Die Arbeiten liefen gut und lagen auch im Zeitplan. Dann kam die Corona-Epidemie und brachte das gesellschaftliche Leben zum Erliegen. Birgit Jochens und ihre Helfer kamen nur noch selten nach Kleßen, und die Arbeiten zur Einrichtung des Kinderbuch Museums gerieten in Verzug. Der Zeitplan war nicht mehr zu halten.

Im Sommer 2020 ging es dann endlich los. An ihrer Seite hat Birgit Jochens Klaus-Dietrich Schulze, ebenfalls aus Berlin. Er ist Ausstellungsbauer. „Seine Ideen sind immer wieder inspirierend“, sagt Birgit Jochens.

Papiertheater zum Thema Märchen. Quelle: Norbert Stein

Derzeit ist im Kinderbuchmuseum eine Sonderausstellung zu Märchenbüchern zu sehen. Und Birgit Jochens erklärt mit Hingabe, wie die Märchen der Gebrüder Grimm in Japan Verbreitung fanden und nun sogar als Manga existieren. Klaus-Dietrich Schulze erzählt in einer klug zusammengestellten Kombination das Märchen von Rotkäppchen und dem Wolf anders herum.

Das Kinderbuchmuseum Das Kinderbuchmuseum ist ein privates Museum. Es entstand insbesondere aus der Kinderbuchsammlung von Hans-Jürgen Thiedig. Der Besitzer von Schloss Kleßen ist auch Sammler von Spielzeug, das – ebenfalls in Kleßen – im Spielzeugmuseum zu sehen ist. Präsentiert werden Kinderbücher mit Exemplaren aus den Anfängen des Bilderbuchs wie dem „Orbis sensualium pictus“ (1714). Gezeigt werden aufwendige Verwandlungsbücher eines Lothar Meggendorfer, der 1878 mit einer ausgeklügelten Papiermechanik, mit beweglichen Bildern unterhielt. Präsentiert werden auch Jugendstil-Bilderbücher mit den zauberhaften Illustrationen sowie Bilderbuch-Klassiker. In der Märchen-Sonderschau werden Märchen in Erinnerung gerufen, die Anstrengungen derjenigen beschrieben, die Märchen gesammelt und aufgezeichnet haben, Autoren und Illustratoren vorgestellt und Wege in das Labyrinth der Deutung von Märchen aufgezeigt. Die Ausstellung bietet damit Anregungen zu einer bewussten Auseinandersetzung mit Märchen.Birgit Jochens, Jahrgang 1948 hat das Kinderbuchmuseum als Ausstellungskuratorin auf Bitte von Hans-Jürgen Thiedig begleitet. Sie ist mit Ausstellungsbauer Klaus-Dietrich Schulze die gute Seele des Museums. Das Kinderbuchmuseum in Kleßen öffnet Mittwoch bis Sonntag 11 Uhr bis 17 Uhr. Von Freitag bis Sonntag ist das Kinderbuchmuseum auch mit der Tourismuslinie von Havelbus zu erreichen. Kontakt: 033235.1536 oder kontakt@kinderbuchmuseum-havelland.de.

Birgit Jochens betont, wie wichtig die Beiträge der Menschen aus der Region sind. Das sind nicht nur Bücher, von denen längst nicht alle in den Ausstellungsräumen zu sehen sind – es ist viel zu wenig Platz. Die Havelländer zwischen Rathenow und Falkensee haben ihre Gedanken zu Märchen aufgeschrieben und wie sie Märchen selbst erfahren haben.

Nicht das erste Mal

Ein ähnliches Projekt gab es bereits zum Start des Kinderbuchmuseums im vergangenen Jahr unter dem Motto „Wie im Bilderbuch. Nachkriegszeit im Bilderbuch und in der Erinnerung von Zeitzeugen“.

Von Kleßen schwärmt Birgit Jochens ebenso, wie Klaus-Dietrich Schulze. „Das ist ein ganz wunderbarer Ort und mit diesem Kinderbuchmuseum haben wir ein Alleinstellungsmerkmal.“

Das Kinderbuchmuseum in der Schulstraße. Quelle: Norbert Stein

Birgit Jochens genießt die Natur, den Schlossgarten und das Ambiente in dem Dorf. Das Kinderbuchmuseum ist nun etwas mehr als ein Jahr am Start. Viele Monate war es geschlossen, die Corona-Vorgaben ließen keine Museumsbesuche zu. Inzwischen kommen die Leute wieder und erfreuen sich an der Märchenbuch-Ausstellung und den anderen Exponaten.

Neue Ideen

Birgit Jochens und Klaus-Dietrich Schulze wohnen weiter in Berlin. Sie verbringen nicht jeden Tag im Havelland, sind aber noch oft dort. Und längst geistert in ihren Köpfen schon die eine oder andere Idee für eine neue Sonderausstellung.

Von Joachim Wilisch