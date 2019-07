Prietzen

Bereits in frühmittelalterlichen Monatsbildern sind neben Sicheln und anderen Erntewerkzeugen auch Darstellungen von Sensen zu finden. Die Menschen nutzten sie zum Mähen von Getreide, Gras und weiteren Pflanzen.

Abends war auch in den westhavelländischen Dörfern über Generationen das Dengeln zu hören. Eine Sense zu dengeln bedeutet, sie zu schärfen. Heute ernten die Landwirte mit moderner Technik, über die Grünflächen vor und auf den Grundstücken rattern Rasenmäher oder Mäh-Roboter halten das Gras kurz.

Stefan Bauer aus Wolsier ist Sensenlehrer. Quelle: Norbert Stein

Die Sense führt eher ein Schattendasein und wird nur noch wenig genutzt. „Zu Unrecht“, meint Stefan Bauer und engagiert sich deshalb für eine Renaissance der Sense in Gärten und auf kleinen Grünflächen. Der 56 Jahre alte Diplomingenieur wohnt in Prietzen im Ländchen Rhinow und pendelt täglich zur Arbeit nach Berlin.

Seine Freizeit widmet er im Einklang mit seinem Grundstück dem alten, einfachen Handmähgerät. Stefan Bauer ist Mitglied im Sensenverein Deutschland und Brandenburgs erster und bisher einziger Sensenlehrer. Wie man mit einer Sense mäht und das Blatt scharf macht, hat er schon auf Veranstaltungen in Rheinsberg und auf dem Lucke-Hof Premnitz vorgeführt, auch beim Kreiserntefest Potsdam-Mittelmark.

Nun organisiert er im Westhavelland einen Mäh- und Dengelkurs. Auf dem Kunsthof Artland von Vera und Dirk Niklaus in Wolsier lehrt er am Freitag, den 26. Juli ab 16.30 Uhr und am Samstag (27.Juli) von 7 bis 11 Uhr die Kursteilnehmer, wie man mit einer Sense mäht und wie man diese dengelt.

„Das traditionelle Handgerät hat viele Vorteile und ist besonders zum Mähen von kleineren Flächen geeignet“, meint Stefan Bauer. „Die Sense benötigt kein Benzin, macht Lärm, die Insekten werden geschont und zudem fördert es die eigne Fitness“, erklärt Bauer.

Und dann zeigt er, wie man mäht- in seinem eigenen Garten. Mit dem Sensenstiel in den Händen zieht er das Schneidblatt durch das Grün. Das Gras fällt mit einem leisen Zischen auf den Boden. Morgens mäht Stefan Bauer am liebsten. „Dann ist noch Tau im Gras“, erklärt er.

Es gehe aber auch später gut, vorausgesetzt die Bodennähe ist noch etwas feucht und die Halme noch nicht trocken. Mit der Sense mähen ist für ihn Vergnügen und Erholung. Angefangen hat alles 1992 in Suderberg bei Uelzen, wo er zeitweilig arbeitete und zu seiner Wohnung auch eine lediglich 25 Quadratmeter große Grünfläche gehörte.

Das Dengeln der Sense erfordert handwerkliches Geschick. Es gibt eine reiche Auswahl von Sensenblättern. Quelle: Norbert Stein

Dafür extra einen Rasenmäher anschaffen – das wollte er nicht. Ein Arbeitskollege riet zur Sense und zeigte ihm den Umgang mit dem Schneidegerät. So wurde der Diplomingenieur zum Sensenmann. Im Jahr 2000 kehrte er zurück in seine Geburtsstadt Berlin, wo das Hobby mangels Gelegenheit verblasste.

Erst 2011, mit dem Umzug in das westhavelländische Prietzen, entfachte in Stefan Bauer wieder die alte Leidenschaft. Ein Jahr später besuchte er in Bayern den ersten Kurs und machte später in Österreich eine Ausbildung zum Sensenlehrer.

Von Norbert Stein