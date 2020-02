Das wichtigste Projekt fehlt noch

Rhinow

Bürgermeister Stefan Schneider ( SPD) machte die Abgeordneten vor der Abstimmung über den Haushalt 2020 darauf aufmerksam: die weiteren Vorbereitungen und die Erschließung des zukünftigen Wohngebietes Turmstraße/Schönholzer Weg sind im Haushalt noch nicht berücksichtigt.

Kredit notwendig

Rund eine Millionen Euro muss Rhinow dafür aufbringen. Das geht nur mit einem Kredit. Die Vorbereitungen dafür beanspruchen noch etwas Zeit, erklärte Kämmerin Ellen Schütt. Die Kreditaufnahme für das wichtige Investitionsvorhaben soll im Verlauf des Jahres mit einem Nachtragshaushalt geregelt werden.

Trotzdem beschließen

Um die Finanzierung anderer Vorgaben nicht hinauszuzögern, schlug die Kämmerin den Abgeordneten vor, den Haushaltsentwurf 2020 dennoch zu verabschieden. Dem Vorschlag haben die Stadtverordneten zugestimmt und damit einem rund 2,1 Millionen schweren Etatentwurf beschlossen.

Im städtischen Haushalt 2020 von Rhinow ist auch Geld eingeplant für ein neues Spielgerät auf der Hofanlage Lindenstraße (Schulhof). Quelle: Norbert Stein

Ein Defizit in Höhe von 138 000 Euro kann die Stadt noch aus ihrer Rücklage ausgleichen. Die wird aber spätestens in zwei aufgebraucht sein. Die Stadtverordneten müssen sparen und investieren. So sieht der Haushalt für das laufende Jahr Investitionen in die Infrastruktur vor.

Schon eingestellt

Nachdem 2019 der Schulsportplatz saniert wurde, soll in diesem Jahr die Gestaltung des Umfeldes der Turnhalle beginnen. Dafür werden 355 000 Euro benötigt. Die Stadt hat für die Umgestaltung beim Land Fördermittel beantragt und hofft auf einen Zuschuss in Höhe von 226 000 Euro. Die Stadt hatte bereits 2019 für das Vorhaben 80 000 Euro im Haushalt eingestellt.

Weitere Projekte

Im Haushalt eingeplant sind zudem 26 000 Euro für die Gestaltung der Hofanlage an der Lindenstraße (Schulhof). Für die Lückenschließung Gehweg B 102 zur Werner Seelenbinder Straße sind im Haushalt 8500 Euro eingeplant. Zudem wird die Wasserversorgung auf dem Friedhof erneuert.

Von Norbert Stein