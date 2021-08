Der Kastanienweg in Neuwerder wird zur Kunstmeile

Neuwerder

Auf den ersten Blick wirkt die Terrasse wie ein gemütlicher Ort. Die bunten Decken laden zum Verweilen ein, ein Hocker wartet auf Besuch, ganz nett das alles. Auf den zweiten Blick aber sieht man, dass es mit der Gemütlichkeit nicht weit her ist. Irgendwie steht alles auf der Kippe. Zwar ist das Ganze noch genau ausbalanciert, aber wer weiß: Vielleicht fällt die ganze Schönheit im nächsten Moment schon in sich zusammen.

Geschaffen wurde das hintersinnige Idyll von Elisabeth Sonneck. Und zwar einzig und allein für diesen Ort – die hölzerne Terrasse hinter dem Haus der Künstlerin Ulrike Hogrebe im Kastanienweg von Neuwerder. Sie liebe es, ihre Arbeiten auf den jeweiligen Ort abzustimmen, an dem sie ausgestellt werden, sagt Elisabeth Sonneck. Und tatsächlich: Die Spannung zwischen der Umgebung und dem Kunstwerk macht den Reiz dieser Arbeit aus.

Das kann man im Grunde von allen Kunstwerken behaupten, die seit Sonnabend in Neuwerder zu sehen sind. Am Nachmittag wurde die Ausstellung Land schafft Kunst eröffnet. Zum mittlerweile achten Mal verwandelt sich das ganze Dorf in eine Galerie. Auf Höfen, in Scheunen, an Stallmauern ist Ungewöhnliches zu sehen. 25 Künstlerinnen und Künstler haben die Gelegenheit ergriffen, ihre Werke hier zu zeigen.

Der Bildhauer Peter Kröning neben einer seiner Skulpturen. Quelle: Markus Kniebeler

Der Bildhauer Peter Kröning hat seine massiven Werke in einer alten Scheune aufgestellt. Und findet überhaupt nichts Befremdliches daran, dass seine Figuren in so ungewohnter Umgebung zu sehen sind. Im Gegenteil. „Es ist erfrischend, wenn die Kunst mal aus den sterilen, geleckten Ausstellungswelten der Städte herausgelöst wird“, sagt er.

Skulpturen in der Scheune

Ernst Baumeisters glatt gefräste und kunstvoll gebeizten Holzskulpturen wirken in der Scheune, in der sie stehen, wie verfeinerte Versionen der Brennholzklötze, die sich im Hintergrund auftürmen. Der Weg vom Rohmaterial zum Kunstwerk könnte kürzer kaum sein.

Holzskulpturen von Ernst Baumeister. Quelle: Markus Kniebeler

Und so stellen sich bei jedem Werk Assoziationen zu der Umgebung ein, in der es steht. Und selbst wenn man die Schwalben, die durch die offene Scheune fliegen, in der Objekte des Bildhauers Frank Coldewey ausgestellt sind, mit diesen mal nicht in einen Sinnzusammenhang bringen kann, so freut man sich doch über diese Koinzidenzen.

Die Besucher am Eröffnungstag konnten gar nicht genug bekommen von diesen spannungsvollen Erlebnissen. Durch den Kastanienweg, diese kleine Dorfstraße im Brandenburger Niemandsland, wehte plötzlich der Hauch der großen Welt. „Man kann es gar nicht glauben“, schwärmte eine Besucherin. „Das ist einfach großartig.“

Von Markus Kniebeler