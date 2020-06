Der Mietkoch von Rhinow zaubert in Küchen von der Ostsee bis nach Bayern

Rhinow

Hendrik Thiele ist sagt von sich, er sei Überzeugungstäter und meint seine Einstellung. „Erfolg setzt Leidenschaft voraus“, sagt er und findet in dieser Auffassung auch seine eigene Entwicklung bestätigt. Geboren wurde er vor 43 Jahren in Halle, er ist in Thüringen aufgewachsen, hat aus Leidenschaft für gutes Essen in Erfurt Koch gelernt und anschließend in Berlin Karriere gemacht – mit einer besonderen Geschäftsidee.

Nur Spitzenköche

Im Jahr 2004 gründete er das Unternehmen „Die Mietköche“ mit zeitweilig bis zu 40 Mitarbeitern und einem Pool von 20 selbstständigen Köchen. Es sind allesamt Spitzenköche, mit denen Hendrik Thiele große Events ausrichtet und das Credo des Unternehmens erfolgreich verwirklicht, die Wünsche der Kunden in den Mittelpunkt zu stellen.

Viele Events

„Uns kann man mieten“, erklärt Thiele seine eigentlich einfache und ebenso erfolgreiche Geschäftsphilosophie. Das Angebot Köche mieten zu können, nutzen vor allem Unternehmen, Gesellschaften, Messeaussteller, aber auch Privatpersonen. Sie lassen sich von den Mietköchen besondere Events ausrichten.

Hendrik Thiele aus Rhinow ist als Mietkoch in der Welt unterwegs. Quelle: Norbert Stein

„Eigene Köche einstellen wird dafür kaum ein Veranstalter“, erklärt Hendrik Thiele der mit seiner Familie seit drei Jahren in Rhinow wohnt und das Unternehmen „Die Mietköche“ von der Kleinstadt aus lenkt und leitet. Rhinow ist für ihn ein Rückzugsort mit einer intakten kleinstädtischen Infrastruktur.

Nicht in der Region

Aufträge hatte er in der Region bisher allerdings noch keine. Seine geschäftlichen Impulse schlagen weiter in Berlin und vor dort aus in die Welt. Hendrik Thiele hat schon mit Caterern wie Do & Co , Käfer, Mama Filmcatering und weiteren renommierten Branchenunternehmen zusammengearbeitet.

Kleine Geheimnisse

„Die Mietköche“ wurden in den letzten Jahren mit ihren Partner gebucht für Events bei hochklassigen Tennisturnieren, der Formel 1, Filmaufnahmen und die Berliner Bank. Gekocht hat Hendrik Thiele mit seinem Team schon rund um den Erdball und für viel Prominenz. Was die Privatkunden betrifft, hüllt sich der Geschäftsmann aber ins Schweigen.

Bekannte Gesichter

Bekannte Gesichter aus der Wirtschaft, Film und Fernsehen würden ihn und seine Kochkünste mieten, sagt er und fügt hinzu „Dabei wollen wir es dann auch belassen, der Privatsphäre wegen“. Ein feinsinniger Gaumen, handwerkliches Können und Kreativität würden einen erfolgreichen Koch auszeichnen, sagt der Rhinower.

Rhinow, hier mit seiner Kirche – der Rückzugsort für Hendrik Thiele. Quelle: Christin Schmidt

In seinem Mietköche-Pool hat er nicht nur Könner für Herd und Pfanne oder Servicepersonal. Auch Sommeliers und Küchen-Künstler helfen, eine Party zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen. Also Weinkenner, Cocktailmixer und Spezialisten, die essbare Produkte kunstvoll durch ihr Schnitzwerk verzieren.

Auch asiatisch

Hendrik Thiele selbst kocht gern französisch und italienisch. Zunehmend auch asiatisch. „Seiner philippinischen Frau zuliebe und weil es schmeckt“, sagt der Familienmensch Thiele, der auch gern einmal einen Eintopf isst und zur Abwechslung nichts dagegen hat, nach Karte zu kochen.

Ort der Ruhe

Rhinow ist der Ort, wo er Ruhe findet und sich auch schon mal in der eigen Küche an den Herd stellt. Nachdem „Die Mietköche“ in den letzten Jahren viel mit großen Unternehmen und Veranstaltern zusammengearbeitet haben, sollen nun der Focus zunehmend auch wieder auf kleinere und mittlere Hotels, Restaurants und Kochschulen gerichtet werden.

Corona und die Folgen

„Weil hier alles begann“, erklärt Thiele, der nun etwas ruhiger treten möchte. Die letzten drei Monate waren ihm allerdings zu ruhig Sie bescherten ungewollt viel Zeit für das eigene Grundstück. Corona fegte seine Auftragsbücher leer, von einem auf den anderen Tag kam die Absagen. Es werde sicherlich eine ganze Weile dauern bis das Geschäft wieder in Schwung kommt, sagt er.

„Aber es wird wieder werden“, sagt Optimist Thiele. Die ersten Aufträge hat er bereits wieder. Sie führen ihn in die Eifel und an die Ostsee.

