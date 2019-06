Rhinow

Die Autofahrer im Westhavelland werden sich in den kommenden Wochen auf Verkehrsbehinderungen einstellen müssen. Bis Ende September wird die Asphaltdecke auf der B 102 zwischen den Orten Rhinow und Hohennauen erneuert.

Während der Bauzeit werden Abschnitte der Bundesstraße voll gesperrt. Für die zum Teil großräumigen Umfahrungen muss mehr Zeit eingeplant werden.

Arbeiten beginnen am Montag

Einer Mitteilung des Landesbetriebs für Straßenwesen zufolge beginnen die Arbeiten auf dem 9,3 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem nördlichen Ortsausgang Hohennauen und dem südlichen Ortseingang Rhinow am kommenden Montag.

Im Zuge der Oberflächensanierung wird dort, wo die Kreisstraße 6322 nach Wassersuppe abgeht, eine Linksabbiegespur (aus Richtung Rhinow betrachtet) eingerichtet.

Außerdem wird die Mittelinsel am Hohennauener Ortsausgang – im Volksmund Banane genannt – saniert. Bei beiden genannten Baustellen wird der Verkehr über eine Behelfsfahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt.

Auch die Mittelinsel am Ortsausgang Hohenauen wird saniert. Quelle: Markus Kniebeler

Begonnen wird am kommenden Montag mit der Oberflächensanierung des Abschnitts zwischen dem Abzweig nach Elslaake und dem Ortseingang Rhinow.

Während der Bauzeit wird dieser Abschnitt nach Auskunft des Landesbetriebs voll gesperrt. Die Umleitung in Richtung Rhinow wird ausgeschildert. Sie erfolgt über die Kreisstraße 6331 (Spaatz – Wolsier – Prietzen – Rhinow).

Umleitung über die Lehmbahn

Ab Ende Juli beginnen die Arbeiten an den Abzweigen nach Spaatz und Elslaake. Außerdem wird ab dann der ausstehende Streckenabschnitt bis zum Ortseingang Hohennauen saniert.

Die Umleitungsstrecke geht von Hohennauen über die Lehmbahn bis auf die Kreisstraße 6331. Und auf dieser weiter über Spaatz, Wolsier und Prietzen in Richtung Rhinow. Die Lehmbahn wurde im Auftrag des Landesbetriebs in den vergangenen Wochen so präpariert, dass sie den Umleitungsverkehr verkraften kann.

Ein Teil des Umleitungsverkehrs wird über die Lehmbahn geführt. Quelle: Markus Kniebeler

In den umliegenden Ortschaften gibt es allerdings einige Bedenken. Weil die Bauarbeiten in die Haupterntezeit fallen, werden auf der Lehmbahn, die ja eigentlich dem landwirtschaftlichen Verkehr vorbehalten ist, viele Erntefahrzeuge unterwegs sein. Gegenseitige Rücksichtnahme wird unerlässlich sein, um einen störungsfreien Verkehr zu ermöglichen.

Teile des Radwegs werden saniert

Im Zuge der Fahrbahnsanierung werden übrigens auch Teile des straßenbegleitenden Radwegs erneuert. Die Arbeiten dazu beginnen nach Auskunft des Landesbetriebs am 1. Juli. Die Radfahrer werden auf den betreffenden Abschnitten auf die Straße geleitet.

Läuft alles nach Plan, werden die Arbeiten an der B 102 Ende September abgeschlossen. Nicht erfüllt wird allerdings die Hoffnung der Anrainerkommunen auf eine Verbreiterung der Strecke. Nachdem in der jüngeren Vergangenheit bei Militärmanövern wiederholt Kettenfahrzeuge die Straßenränder beschädigt hatte, war die Forderung erhoben worden, die Fahrbahn zu verbreitern, um derartige Schäden in Zukunft zu verhindern.

Bei den jetzigen Arbeiten handele es sich um eine Sanierung der Oberfläche, heißt es vom Landesbetrieb Straßenwesen. Ein grundhafter Ausbau mit der geforderten Fahrbahnverbreiterung sei nicht geplant.

Von Markus Kniebeler