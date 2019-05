Kleßen-Görne

Mit 356 Einwohnern ist Kleßen-Görne die kleinste Gemeinde im Amt Rhinow. Doch die Größe ist bekanntlich nicht immer ausschlaggebend für Ausdauer und Erfolg.

Die Gemeinde Kleßen-Görne Kleßen-Görne ist eine Gemeinde im Landkreis Havelland und wird vom Amt Rhinow verwaltet. Einwohnerzahl: 356 Fläche: 42,02 km² Ortsteile: Kleßen und Görne

Ausdauer bewiesen hat Kleßen-Görne bei der Lösung eines großen Problems. Die Gemeinde lag lange Zeit in einem Funkloch. Mit dem Handy oder Smartphone mobil zu telefonieren war in Kleßen und Görne noch vor einem Jahr ein Glücksfall.

Litt selber unter der miserablen Mobilfunkverbindung: Bürgermeister Joachim Tessenow. Quelle: Norbert Stein

Einwohner, Handwerker, Geschäftsleute und Gemeindevertreter waren unzufrieden. Auch Bürgermeister Joachim Tessenow ( CDU) kämpfte mit dem Problem. Mobil telefonieren konnte er – wenn das Wetter mitspielte – lediglich hinter seinem Grundstück oder auf der Straße.

Appelle an die große Politik

Damit wollte sich in der Gemeinde niemand mehr länger abfinden. Bürgermeister und Abgeordnete holten mit Unterstützung des Amtes und den Nachbargemeinden Landes- und Bundespolitiker nach Kleßen-Görne und wurden nicht müde ihnen das Problem zu erklären. Zeitungen und Fernsehsender im In- und Ausland berichteten aus der kleinen Gemeinde mitten in einem Funkloch im Ländchen Rhinow.

Ausflüchte der Anbieter

Die Region sei zu dünn besiedelt und die Errichtung von Sende- und Empfangsmasten rechne sich deshalb nicht, bekam die Gemeinde immer wieder als Antwort von den großen Mobilfunkanbietern zu hören. Doch die Bürger ließen nicht locker und „nervten“ auch die große Politik mit dem Problem.

Wer regiert? Bürgermeister: Joachim Tessenow ( CDU) Gemeindevertretung: SPD: 4 Sitze CDU: 2 Sitze FDP: 1 Sitz

Jedenfalls ging plötzlich alles ziemlich schnell: Die Telekom stellte in Kleßen und Görne jeweils einen mobilen Funkmast auf. Am 11. Juli 2018 kam Bundeswirtschaftsminister Andreas Scheuer ( CSU) zur Einweihung nach Görne.

Inzwischen hat die Telekom Bauanträge zur Errichtung von stationären Funkstationen auf den Weg gebracht. Auch Vodafone will nun einen Funkmast aufstellen in der Gemeinde. Der voraussichtliche Standort wird beim Gemeindeteil Dickte sein.

Ort zum Innehalten: der Fontaneplatz in Görne. Quelle: Norbert Stein

Die Gemeindevertretung beschäftigte sich in den letzten Jahren aber nicht nur mit dem Funkloch. So wurde in Görne der Fontaneplatz angelegt und in diesem Zusammenhang wurden die Festscheune und das Umfeld mit Spielplatz gestaltet. Die Gemeinde hat dafür über 200 000 Euro mit Hilfe von Fördermitteln des Landes und der EU investiert.

Wer tritt an? Bürgermeister: Joachim Tessenow ( CDU) Paul Egon Zander (Einzelwahlvorschlag) Gemeindevertretung: SPD 1 Kandidat CDU 4 Kandidaten Einzelwahlvorschläge: Sven Leist, Maria Mundry, Carmen Siebert, Paul Egon Zander

In Kleßen wurde mit der Gestaltung eines neuen Spielplatzes am Dorfgemeinschaftshaus begonnen. Ein kommunalpolitischer Dauerbrenner und ein finanzielles Fass ohne Boden für die Gemeinde war über viele Jahre der Campingplatz am Kleßener See. Der Unterhalt der Freizeitanlage und die Unterhaltung sanitärer Anlagen kosteten die Gemeinde jedes Jahr mehrere Tausend Euro.

Sorgenkind Campingplatz

2018 hat die Gemeinde den Campingplatz für 42 000 Euro verkauft an den Verein Naturfreunde Kleßen, den die Camper zuvor gegründet hatten. Die Gemeinde ist aber weiterhin Eigentümerin der Liegewiese vor der Seebadestelle, einschließlich Spielschiff für die Kinder.

Darauf hat auch Joachim Tessenow wert gelegt. Im Januar 2016 wählten ihn die Gemeindevertreter mehrheitlich zum Bürgermeister, nachdem Cornelia Eckhard aus persönlichen und beruflichen Gründen von dem Ehrenamt zurück getreten war.

Die Liegewiese vor der Seebadestelle, einschließlich Spielschiff für die Kinder. Quelle: Norbert Stein

Joachim Tessenow kandidiert nun auch bei den Kommunalwahlen für das Amt als Bürgermeister von Kleßen-Görne. Gemeindebürgermeister werden möchte auch Paul Egon Zander werden. Er kandidiert für das Ehrenamt als Einzelbewerber.

Zander nahm in den letzten Jahren als Einwohner ohne Mandat an vielen Gemeindevertretersitzungen teil, stellte Fragen und brachte sich mit Vorschlägen in die Kommunalentwicklung ein. Für die acht Sitze in der Gemeindevertretung bewerben sich neun Kandidaten.

Chronischer Geldmangel

Kleßen-Görne ist ein Gemeinde mit permanenten Geldsorgen. Den Haushalt 2019 haben die Abgeordneten noch einmal hingekommen. Dafür wurde die Rücklage aufgebraucht. Nach Abzug aller pflichtigen Umlagen stehen im Gemeindebudget für das laufende Jahr lediglich 36 500 Euro für eigne kommunalen Aufgaben zu Verfügung.

Investieren möchte die Gemeinde mit Hilfe eines Kredits in kostensparende Straßenbeleuchtung. 3500 Euro hat die Gemeinde für die weitere Gestaltung des Dorfplatzes in Kleßen eingeplant.

Unterm Strich reicht das Geld jedes Jahr nicht aus um die wichtigsten Aufgaben erfüllen zu können. Ob und wie es mit den kommunalen Finanzen weitergeht, diskutierten die Abgeordneten auch schon mit Brandenburgs Finanzminister Christian Görke ( Die Linke).

Von Norbert Stein