Rhinow

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Tankstelle in der Friesacker Straße in Rhinow eingebrochen. Der Alarm wurde um 2.59 Uhr ausgelöst. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch unbekannt. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiterhin an.

Von MAZonline