Seeblick

Fliegen ist seine Leidenschaft. Winfried Rall startet gerne auf dem Flugplatz bei Stechow im Amt Nennhausen mit einem Ultraleichtflugzeug und zeigt Gästen auf Rundflügen das Havelland.

Winfried Rall ist auch Fluglehrer und hat seit 1991 bereits über 1500 Piloten ausgebildet. Gemeinsam mit seiner Tochter Janina betreibt er die Flugschul-, Charter- und Freizeitservice GmbH „ Otto Lilienthal.

Das Flugzeug Flywhale Adventure ist ihr neustes Angebot. Das Ultraleicht-Wasserflugzeug nutzen sie für die Pilotenausbildung und ebenfalls für Gästeflüge. Damit würden sie auch gerne das touristische Angebot im Westhavelland bereichern.

Seit drei Jahren führt Winfried Rall die Flugschule „Otto Lilienthal“ gemeinsam mit seiner Tochter Janina. Quelle: Norbert Stein

Starten und landen möchte Winfried Rall mit dem Ultraleichtflugzeug auf dem Hohennauener See, wasserseitig vor Semlin. Die alte Badestelle zwischen Seglerheim und Bootsanlegestelle wäre als Anleger geeignet. „Eine Länge von etwa 200 Meter reicht für Starts und Landungen auf dem Wasser“, erklärt Winfried Rall. Alle Betankungen würden auf dem Flugplatz bei Stechow erfolgen.

Der Wasserflug bedarf natürlich einer Genehmigung durch verschiedene Behörden. Doch um diese ist es nicht gut bestellt. Die vor Starts und Landungen vorgesehene Wasserfläche vor Semlin gehört zur Gemarkung Hohennauen und damit zur Gemeinde Seeblick im Amt Rhinow.

Die Gemeindevertretung hat den Antrag, mit Ultraleicht-Wasserflugzeugen auf dem Hohennauener See starten und landen zu dürfen, abgelehnt.

Flugzeuge passen nicht zu sanftem Tourismus

Ein solches Angebot würde nicht zur Entwicklung eines gewollten sanften Tourismus passen, begründeten die Abgeordneten ihre Entscheidung. Zudem könne ein Wasserflugzeug die zahlreichen Segelboote auf dem See gefährden und zusätzlichen Lärm verursachen.

Winfried Rall ist von der Entscheidung in Seeblick enttäuscht. Zumal die Gemeinde unmittelbar gar nicht betroffen ist, in Semlin das Wasserflugzeug aber gewollt ist und Ortsteilvorsteher Alfred Mantau sich zumindest für das diesjährige Sommerfest um eine Ausnahmegenehmigung bemüht.

Nun hofft Rall, das seitens der Gemeinde Seeblick noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Er sei zu einem Gespräch mit den Abgeordneten bereit und würde ihnen gerne Rede und Antwort stehen zu Sicherheitsfragen und Flugbetrieb auf dem Wasser.

Winfried Rall will auf andere Seen ausweichen

Sollte es dennoch keine Genehmigung geben für den Hohennauener See, wird der Havelländer mit seinem Wasserflugzeug auf anderen Gewässern starten und landen, wie zum Beispiel auf der Müritz dem Plauer See, dem Kölpinsee oder dem See bei Welzow.

Auch bis Polen sei es nicht weit, sagt Fluglehrer Rall, der seine Wasserflugschüler in Zukunft gerne im Havelland ausbilden möchte, dafür aber die Genehmigung für den Hohennauener See benötigt.

Das Landesamt für Umwelt hat zwar Bedenken, würde aber unter Einhaltung von Regelungen einer Erlaubnis nicht entgegenstehen. Wie aus einem Schreiben des Landesamtes an den Flugschulbetrieb hervorgeht, müsste der Start- und Landebereich eingehalten werden. Zudem wären Flüge nur vom 31. Juli bis 31. Oktober eines Jahres in der Zeit von 11 bis 18 Uhr zulässig.

Auf dem Hohennauener See zum landen und starten vorgesehen ist der Bereich zwischen Seglerheim und Bootsanlegestelle. Quelle: Norbert Stein

Bei Start und Landung außerhalb der beantragten Anlegestelle, fordert das Landesumweltamt ein Abstand von etwa 100 Metern zu Röhrichten und die Vermeidung von Flügen über Horste störungsempfindlicher Großvogelarten wie Fischadler und Schwarzstorch.

Auch ein Überflug der Naturschutzgebiete Untere Havel Nord und Riesenbruch ist nicht zulässig. Die Forderungen des Umweltamtes würde man einhalten, sagt Winfried Rall in der Hoffnung auch von anderen Stellen und der Gemeinde Seeblick noch „grünes Licht“ zu bekommen.

Von Norbert Stein