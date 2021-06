Spaatz

Benjamin Blümchen ist eine bekannte Hörspiel- und Zeichentrickfigur. Der lustig wirkende sprechende Elefant hat mit seinen Späßen und Abenteuern begeistert nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene. In Spaatz hat Benjamin Blümchen nun die Sympathie eines ganzen Dorfes erobert, insbesondere aber natürlich die Herzen der Mädchen und Jungen. Die Hörspiel – und Zeichentrickfigur wurde zum Vorbild für ein neues Wandbild.

Die Malerin Jordis Hammer aus Gülpe hat den lustig und fröhlich wirkenden Elefanten mit sprudelnden Wasser, einem Feuerwehrhelm auf dem Kopf und vielen Blümchen in bunten Farben auf eine Fassade des Gerätehauses der Ortsfeuerwehr gebannt. Die bisher im weißen Putz ziemlich eintönig gehaltene Fassade grenzt an den Spaatzer Spielplatz.

Die Malerin Jordis Hammer hat das Wandbild von Benjamin Blümchen gestaltet. Quelle: Norbert Stein

Spaatzer Dorfdialog begann 2020

Feuerwehrleute und Einwohner hatten schon häufig den Wunsch geäußert, die Fassade möge mit Motiven passend zum Spielplatz gestaltetet werden. Darüber diskutiert wurde auch im Spaatzer Dorfdialog und Benjamin Blümchen als Motiv für die Gestaltung ausgewählt. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Spaatz übernimmt die Kosten für das neue Wandbild.

„Das Wandbild ist schön geworden. Ein echter Hingucker. Eine Aufwertung des gesamten Umfeldes“, sagt Ortsvorsteher Matthias Demuth und fügt hinzu, dass Spaatz damit das erste Projekt aus dem Dorfdialog mit der Brandenburgischen Architektenkammer realisiert habe. Ein Dorfdialog, der oft monatelang unterbrochen werden musste, weil die Pandemie keine Workshops und Treffen zugelassen hatte. Die Dorfdialog-Akteure arbeiteten in dieser Zeit allein oder in kleinen Gruppen an weiteren Projektideen.

Ortsvorsteher setzt auf das Projekt

„Wir werden den Dorfdialog auf jeden Fall weiterführen und auch erfolgreich mit einem Workshop beenden“,sagt der Ortsvorsteher zur weiteren Zusammenarbeit mit Jürgen Peters und Bernhard Wendel. Peters ist Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und Wendel freischaffender Architekt in Bergholz-Rehbrücke.

Der Spaatzer Ortsvorsteher Matthias Demuth. Quelle: Norbert Stein

Beide sind Mitglied der Brandenburgischen Architektenkammer und führen in Spaatz den vom Landwirtschaftsministerium unterstützten Dorfdialog mit örtlichen Vereinen, Kommunalpolitikern und Einwohnern. Im Sommer 2020 war die Auftaktveranstaltung mit Dorfrundgang in Spaatz.

Ein Blick ins Storchennest

Seither wird an Ideen und Projekten gearbeitet, auch wenn die Pandemie den Akteure manche Hindernisse in den Weg legte. Projektideen, an denen seither gearbeitet wird, sind die Gestaltung des Platzes vor dem Gerätehaus der Feuerwehr, die Instandsetzung und Nutzung des Bahrenhauses an der Feldsteinkirche auf dem Dorfanger für den Tourismus. Angedacht ist ein Infopunkt für den Natur- und Sternenpark Westhavelland sowie eine Webcamp für einen Blick in das Storchennest, in dem derzeit vier Junge aufgezogen werden.

Für die Gestaltung eines Spaatzer Erlebnispfades werden weitere Ideen gesucht, auch für Infotafeln zur Natur und Landschaft als Projektbereicherung. Es gibt also noch einiges zu tun für einen erfolgreichen Abschluss des Dorfdialogs und der bisher guten Zusammenarbeit mit den Vertretern der Brandenburgischen Architektenkammer. Das neue Wandbild dürfte dabei als Mutmacher wirken.

Von Norbert Stein