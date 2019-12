Großderschau

Eine 66-Jährige befuhr Samstagnachmittag mit einem Pkw Hyundai die Jühlitzer Straße in Großderschau in Richtung der B 102. Zeitgleich fuhr ein 54-Jähriger die B 102 aus Richtung Großderschau in Fahrtrichtung Sieversdorf. Die 66-Jährige bog mit ihrem Fahrzeug nach links auf die B102 ein und beachtete die Vorfahrt des 54-Jährigen nicht.

Es kam zum Zusammenstoß des Hyundai mit dem BMW des 54-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der BMW auf der Fahrbahn gedreht und stieß mit einem neben der Straße stehenden Grundstückszaun zusammen. Alle Insassen, auch der 63-jährige Beifahrer aus dem Pkw Hyundai, wurden schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Unfallort geborgen werden. Die Polizeibeamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf. Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung übernommen.

Von Bernd Geske