Ein Dorf hängt am Geldtropf

Es gleicht einer Auseinandersetzung von David und Goliath. Doch die kleine Gemeinde Kleßen-Görne mit lediglich 350 Einwohnern hat diesen Kampf aufgenommen. Der Gegner ist der übermächtig erscheinende Landkreis Havelland.

40 000 Euro Schulumlage

Es geht dabei um Geld. Genauer gesagt, um die auf 42 Prozent festgesetzte Kreisumlage für das laufende Jahr 2019 . Kleßen-Görne hat demzufolge für dieses Jahr rund 157 000 Euro Kreisumlage zu zahlen, bei einem kommunalen Gesamtaufkommen von 525 000 Euro. Zu der Kreisumlage kommen noch einmal 40 000 Euro, die Kleßen-Görne als Schulumlage (Grundschule und weiterführende Schule) an die Kreisverwaltung zu zahlen hat.

Einstimmiger Auftrag

Gegen den Bescheid über die Kreisumlage hatte die Gemeinde Widerspruch eingelegt. Der Landkreis wies e den Widerspruch ab, ohne noch einmal die Gemeinde anzuhören. Die Gemeindevertretung hat das am Montagabend zur Kenntnis genommen und den Amtsdirektor beauftragt, für Kleßen-Görne Klage gegen den Bescheid zur Kreisumlage 2019 zu erheben.

Ein Hilfeschrei

Die Gemeindevertreter werten ihre Entscheidung als Hilfeschrei. Kleßen-Görne befinde sich in einer schwierigen finanzpolitischen Lage, die in dem Dorf niemand zu lösen vermag. Der Gemeinde steht, finanziell betrachtet, das Wasser bis zum Hals.

Görne aus der Vogelperspektive. Quelle: Dirk Fröhlich

Insbesondere die Schulumlage-Beiträge für die Koop-Schule Friesack waren zur Diskussion zum Kreishaushalt 2019 ein Thema, auf das sich einige Kreistagsabgeordnete und Kommunen fokussierten. Die Beiträge seien viel zu hoch angesetzt. Der Kreis begründete dies mit zahlreichen Baumaßnahmen und deutete an, das sich das im Laufe der Jahre wieder ändern werde. Für 2020 sieht es aber nicht so aus.

Auch Friesack hat Probleme

Nicht nur in Kleßen-Görne drückt der Schuh wegen der Schulumlage. Der Friesacker Amtsdirektor Christian Pust betonte, die Stadt Friesack habe seit Jahren damit zu kämpfen. Ein Großteil der Rücklage der Stadt Friesack sei deswegen bereits abgetragen. Im Jahr 2018 musste sogar eine Haushaltssperre verhängt werden. Grund für die hohen Kosten sind unter anderem umfangreiche Sanierungsarbeiten, die an dem Bau erfolgt sind.

Der Kreis refinanziert

Die Ausgaben dafür refinanziert der Landkreis über die Schulkosten. So musste Friesack allein für 2018 eine Summe von 267 000 Euro bezahlen – für 124 Grundschüler. Für die Kommune war dies eine gigantische Summe. Kleßen-Görne ergeht es nicht anders – wenige Schüler tragen mit hohen Umlagesummen zur Refinanzierung bei. „Wir haben bisher allerdings nicht daran gedacht, gegen den Landkreis und den Kreisumlagebescheid 2019 zu klagen“, sagt Pust abschließend.

Sparschwein geschlachtet

Das kommunale Sparschwein hat Kleßen-Görne schon längst geschlachtet. 2019 wird die Gemeinde voraussichtlich mit 38 000-Euro-Defizit abschließen. Damit ist die finanzielle Rücklage endgültig aufgebraucht. Gestaltungsmöglichkeiten – Fehlanzeige. Kleßen-Görne verbleiben für eigene Aufgaben lediglich 36 500 Euro.

Bürgermeister Paul Egon Zander bei der Inbetriebnahme der Dimmtechnik zur Einsparung von Stromkosten Quelle: Norbert Stein

Damit die Kosten für die Straßenbeleuchtung sinken,hat die Gemeinde in Dimmtechnik investiert und dafür einen Kredit aufgenommen. Sie hat den Campingplatz am Kleßener See verkauft und der Spielplatz im Dorf wird mit Unterstützung der Einwohner, Spenden und Fördergeldern nach und nach ausgebaut.

Besuch von Abgeordneten

Die Abgeordnetenholten den Finanzminister sowie Bundestags- und Landtagsabgeordneten ins Dorf und erörterten mit ihnen die Finanzlage der Gemeinde. Die Senkung der Kreisumlage wurde dabei immer wieder ins Spiel gebracht. „Die Klage gegen die Kreisumlage ist die letzte Möglichkeit zur Abwendung eines finanziellen Defizits“, sagt Bürgermeister Paul Egon Zander und er fügt hinzu: „Es geht um die Existenz unserer Gemeinde.“

Finanzminister Christian Görke (links) diskutierte vor einnigen Monaten in Kleßen - Görne mit Bürgermeister, Amtsdirektor und Ortsvorstehern zu kommunalen Finanzangelegenheiten. Quelle: Norbert Stein

Gemeindevertreter Joachim Tessenow meinte, der Landkreis müsse den kleinen finanzschwachen Gemeinden unter die Arme greifen, Amtsdirektor Jens Aasmann brachte eine differenzierte Kreisumlage ins Spiel. Anerkennend äußerten sich mehrere Abgeordnete zu Förderprogrammen des Kreises, in die auch ein Teil der Kreisumlage fließt. Beispiele seien die Bereiche Sport, Jugend und Feuerwehr.

Man kann sparen

Es gebe aber auch Einsparpotenziale beim Kreis. So haben die Gemeindevertreter wenig Verständnis für hohe Investitionen für Schloss Ribbeck, den Bahntechnologiecampus und die Kulturstiftung.

Kreisverwaltung sagt nichts

Bei der Kreisverwaltung weiß man von der Klage noch nichts und gibt sich entsprechend zugeknöpft. Kreissprecher Norman Giese: „Die Kreisverwaltung kann zu diesem Thema keine Stellungnahme abgeben, da bisher keine Klage einging und somit auch nichts zu deren Inhalt bekannt ist.“

