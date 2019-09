Kleßen-Görne

Im Jahr 1922 wurde Kleßen elektrifiziert und bekam Straßenbeleuchtung. Seither sind die Straßen und Wege in der Nacht ausgeleuchtet. Damit es so bleibt, hat die Gemeinde Kleßen-Görne mit Hilfe eines Kredits nun rund 20 000 Euro in neue Dimmtechnik in beiden Dörfern investiert.

Spartechnik mit Patent

In der Dor...