Imker aus Leidenschaft: Michael Meyer kümmert sich um 45 Bienenvölker

Das Summen der Bienen klingt wie Musik in seinen Ohren. Michael Meyer ist leidenschaftlicher Hobby-Imker im Nebenerwerb. Er widmet einen großen Teil seiner Freizeit den emsigen Naturhelfern und Honigproduzenten.

Die Arbeit unter freiem Himmel ist für ihn ein willkommener Ausgleich zum Berufsalltag in der IT-Branche. Imker geworden ist Michael Meyer im Jahr 2014 in Görne. Angefangen hat er mit vier Bienenvölkern und stetigem Zuwachs. Heute sind es 45 Völker.

Geringe Verluste im Winter

„Die Bienen sind gut über den Winter gekommen. Die Verluste waren sehr gering “, erzählt Michael Meyer auf der Streuobstwiese von Gert Dittmann am Ortsrand von Landin, einem Nachbardorf von Görne. Beide engagieren sich für die Dorfkirchen in ihren Gemeinden. So lernten sie sich kennen.

Dittmann erfuhr so auch von Meyers Imkerleidenschaft und fragte ihn, ob er sich vorstellen könne, im Frühjahr mit seinen Bienen auf seine Streuobstwiese zu kommen. Der Imker fand die Idee gut und brachte 22 Bienenvölkern mit Kästen auf die Streuobstwiese.

Die Bienen fliegen zu den Obstbäumen, bestäuben die Blüten und sammeln Honignektar ein. Die übrigen 23 Bienenvölker verrichten derzeit ihre gemeinnützige Arbeit bei Friesack in der Rapsblüte oder in der Görner Obstblüte. Anschließend werden sie während der Robienen - und Lindenblüte Nektar einsammeln.

Arbeit mit Hut und Schleier

Weil gereizte Bienen dem Menschen schon mal einen Stich versetzen können, verzichtet auch Imker Meyer nicht auf Arbeitskleidung. So hat er auch Hut und Schleier dabei, als er auf der Streuobstwiese die Bienenkästen kontrolliert. Und da summt es dann ganz schön.

Die Bienen summen wieder. Quelle: Norbert Stein

Etwa 40 000 bis 50 000 Bienen stark ist derzeit jedes Volk, erklärt der Imker, der in den kommenden Wochen auf eine gute Honigernte hofft. Eine Tonne Honig sollte es schon werden, meint er zuversichtlich.

Stammkunden in Berlin

Michael Meyer verkauft seinen Honig in Görne und auf Märkten. Ein Großteil geht – in Gläser abfüllt und mit Meyers Etikett versehen –nach Berlin, wo der Honig aus Görne in kleineren Blumenläden gerne und gut verkauft wird. Es gibt schon etliche Stammkunden, die auf das Produkt aus dem Naturpark Westhavelland schwören.

Michael Meyer sorgt auch für Honigwein (Met) und variiert ihn auch mit Holunder und anderen Fruchtnoten. Er ist Mitglied im Imkerverein Friesack und dessen Vorsitzender. Den Vorsitz möchte er aber abgegeben.

Ansprechpartner für die Nachwuchsimker

Zur Wahl eines neuen Vorsitzenden bedarf es einer Mitgliederversammlung, die aber wegen der Corona-Epidemie noch nicht einberufen werden konnte. Weiterhin leiten und betreuen möchte Meyer die Jugendgruppe des Vereins, der sechs Nachwuchsimker angehören. Der Krise geschuldet konnte die Jugendgruppe in diesem Frühjahr allerdings noch nicht zusammenkommen.

Die alte Dorfschmiede in Görne möchte der Imker zu einer Honigschmiede um – und ausbauen. Quelle: Norbert Stein

Wenn Michael Meyer nicht bei seinen Bienen ist, kann man ihn oft auf einer Baustelle neben der Kirche antreffen. Der Imker hat die alte Dorfschmiede erworben und macht aus ihr – mit Unterstützung einer Leader-Förderung –nun eine Honigschmiede mit Hofladen, Schau- und Produktionsraum.

Rund um die Kirche wollten die Görner im Juni auch zur Landpartie einladen, mit Besucherinformationen zur Imkerei und der biologisch geführten Landwirtschaft „Schwarze Kuh“. Die Vorbereitungen waren gut vorangeschritten. Doch auch die Landpartie musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

